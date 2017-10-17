Что последует за конфликтом Атамбаева с Назарбаевым?

Алмазбек Атамбаев привел к власти в КР Сооронбая Жээнбекова на фоне критики Казахстана. Какими будут последствия для двух стран и региона? Казахстанский политолог Досым Сатпаев делится мнением с Ц-1.

Критика и даже оскорбления, прозвучавшие перед и в день выборов президента Кыргызстана (15 октября) из уст Алмазбека Атамбаева в адрес лидера Казахстана

Нурсултана Назарбаева, вызвали не только резонанс в обществе, но и повлекли за собой недружественные меры со стороны РК.

Жители обоих государств с 10 октября испытывают трудности при переходе границы – со стороны Кыргызстана там скапливаются километровые очереди.

Особенно страдают производители и поставщики товаров, прежде всего продуктов питания обеих стран. А трудовые мигранты из Кыргызстана в Казахстане вынуждены доказывать законность пребывания в стране.

«Есть у нас союз или нет союза?»

Но вот как объяснил проблемы на границе двух стран в день выборов действующий президент Алмазбек Атамбаев.

«Я хочу и на русском языке ответить, потому что вопрос злободневный о ситуации на казахско-кыргызской границе, – сказал Атамбаев, отвечая на вопрос журналиста. – Вы знаете, что власти Казахстана ответили, что эта ситуация на границе объясняется выборами в Кыргызстане, что и другие соседи такие же меры приняли.

Я скажу так: другие соседи таких мер, чтобы человек, гражданка Казахстана, пока стояла в очереди на казахском ККП, у нее сердце схватило, она умерла даже. Такой ситуации у нас ни с одним соседом нет…».

Далее кыргызский президент поставил соседям настоящий ультиматум, касающийся членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС, Атамбаев называет его ЕвразЭС. – Прим. Ц-1):

«Мы сегодня проведем выборы, и если в течение одного-двух дней после выборов ситуация останется прежней, то я как президент Кыргызстана потребую внеочередного созыва глав государств ЕвразЭС, у меня есть такое право по уставу ЕвразЭС, потому что тогда нам надо определиться: есть у нас ЕвразЭС или нет у нас ЕвразЭС».

Экстравагантны и сменяемы

«Кыргызские политики могут быть более экстравагантными и открытыми в своих высказываниях, – комментирует выступление Атамбаева известный в Казахстане политолог Досым Сатпаев. – В этом специфика кыргызской политики. Может, это результат двух смен власти. Это очень сильно многих удивляет, потому что традиционно в Центральной Азии отношения между руководителями государств если и были конфликтными, то по крайней мере не такими публичными».

Однако Сатпаев тут же вспомнил, что уже были прецеденты. Например, президент Узбекистана Ислам Каримов делал немало жестких заявлений в адрес руководства Таджикистана и Кыргызстана.

«Что же касается заявлений Алмазбека Атамбаева до выборов, во время выборов и даже после выборов, то дело в том, что ему необходимо сохранить за собой статус человека, который защищает интересы кыргызского народа, – считает политолог. – Политик может это делать разными способами, в том числе и через поиск внешних источников проблем».

Кыргызские эксперты говорили казахстанскому политологу, что уже привыкли к непредсказуемости и эмоциональности своего президента.

Как заметил Сатпаев, в этом случае Алмазбек Атамбаев напоминает президента США Дональда Трампа, который тоже вызывает не менее бурную реакцию своими жесткими заявлениями по любым темам.

Беспокойное наследство для Жээнбекова

Однако это не означает, что для Сооронбая Жээнбекова, избранного президента Кыргызстана, ситуация будет простой.

«С одной стороны, он понимает, что победил, в том числе благодаря риторике Атамбаева, – объяснил политолог. – Ведь после этих заявлений Астана предприняла несколько ошибочных шагов, которые, наоборот, сыграли в пользу Жээнбекова. Наши попались на такой политтехнологический ход, потому что не были к нему готовы».

С другой стороны, политики приходят и уходят, а отношения между народами останутся, продолжил эксперт.

Жээнбеков и нынешний премьер-министр КР Сапар Исаков более прагматичны в своих позициях, а Алмазбек Атамбаев, как говорят американцы, – «хромая утка»: он уже оставляет свой пост.

Жээнбекову и Исакову придется работать на политическом поле, где между двумя странами тесные связи, общая граница, немаленький экспорт, обе входят в Евразийский экономический союз.

«Что касается Астаны, то она готова работать с разными президентами. Они и с Акаевым сотрудничали, и с Бакиевым, и с Атамбаевым работали на начальном этапе, – напомнил Сатпаев. – Сейчас главное – снизить эмоциональный накал».

Каждая страна следует своим национальным интересам, но которые невозможно реализовать без регионального сотрудничества, тем более, когда речь идет о Центральной Азии.

«Когда в Узбекистане произошла смена власти, и новое руководство стало более открытым, это многих воодушевило, дало надежду, что в ЦА может начаться процесс региональной кооперации, – отметил наш собеседник. – И когда начались трения между Казахстаном и Кыргызстаном, возник риск, что это может затормозить данный процесс. Это невыгодно никому».

Выход есть

Есть вероятность, что Кыргызстан может больше переориентироваться с Казахстана на Узбекистан в плане партнерского сотрудничества.

«И есть гипотетический риск выхода Кыргызстана из Евразийского экономического сообщества, – предположил Сатпаев. – Это будет зависеть от того, как сложатся отношения между Казахстаном и Кыргызстаном».

Перепалки между руководителями двух стран напоминают трения между Минском и Москвой в рамках ЕАЭС, где Атамбаев играет роль Лукашенко.

«Это говорит о том, что в ЕАЭС возникает новая точка напряжения, – предупредил политолог. – И если эта точка не будет урегулирована, если будет развиваться, то Кыргызстан может пойти по тому пути, по которому когда-то пошел Узбекистан: приостановил свое членство в Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) и отказался входить в Экономический союз».

Единственное, что может сдерживать Кыргызстан, – это фактор трудовой миграции: многие граждане КР работают в Казахстане и России на более льготных условиях в рамках ЕАЭС, и кыргызские мигранты, перечисляя деньги на родину, серьезно поддерживают экономику страны.

Но опять же и узбекские мигранты тоже работают в России, не являясь членами ЕАЭС. То есть один из вариантов развития процесса – гипотетический выход Кыргызстана из ЕАЭС. Все будет зависеть от казахстанско-кыргызских отношений, подвел итог Досым Сатпаев.

«Одна свинья равнее»

На брифинге после голосования на выборах Атамбаев не остановился на критике ситуации в ЕАЭС, но привел еще несколько аргументов против позиции казахстанского президента.

Особенно впечатлила слушателей его цитата из известной антиутопии: «Я уже однажды в Астане говорил в присутствии Назарбаева и других президентов, что мне иногда ЕвразЭС напоминает книгу Джорджа Оруэлла «Скотный двор». Там, помните, одна свинья, персонаж, говорит: «Все животные равны, но некоторые равнее». Если у нас союз, у нас все страны должны быть в равных условиях».

Затем Атамбаев припомнил Назарбаеву обещание выделить сто миллионов долларов помощи:

«Десять лет назад мы подписали соглашение, что Казахстан создает кыргызско-казахский фонд, и эти 100 миллионов даст нам на инвестиции. Я в 2014 году сказал: «Нурсултан Абишевич, уже смешно, видимо, денег вы никогда не дадите, давайте как-то сделаем красиво, оборудованием, железками-мелезками, которые вам не нужны, как раз мы в ЕАЭС вступаем, Россия нам чуть не миллиард помощи дает… То есть они попрекают помощью, которую десять лет назад обещали, которая до нас и не дошла, и надо, конечно, отказаться от такой помощи. Эти железки мы купим намного дешевле».

Упомянув о продаже Казахстану «за триста сомов» месторождение Джеруй (второе по величине золотое месторождение в КР) и «за копейки» – медного месторождения Бозымчак, Атамбаев припомнил помощь, которую получили от кыргызов голодающие казахи в 30-х годах прошлого века:

«Наш тогдашний лидер Абдрахманов забронировал запасы зерна, чтобы спасти прибывающих из Казахстана умирающих с голоду людей. И за это он был снят с работы и расстрелян. Вот разница между руководителем Казахстана и… Мы всегда будем с казахским народом. В этом большая разница. Президенты, ханы, султаны меняются, мы – братские народы, об этом надо помнить».

В конце своего спича Атамбаев заявил, что готов ответить за каждое свое слово, и повторил: «Не нужна нам такая помощь от властей Казахстана. Пусть лучше своим гражданам помогут».