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    День защиты детей и крошки в тюрьмах Казахстана

    В женской колонии Казахстана содержится 32 ребенка в возрасте до трех лет, родившихся в неволе осужденными женщинами. Как им там?

    Заключенная Наталья Слекишина с рожденным от насилия ребенком в неволе; фото: newstaraz.kz
    Заключенная Наталья Слекишина с рожденным от насилия ребенком в неволе; фото: newstaraz.kz

    В Казахстане есть только одна исправительная колония, где имеется детский городок. Это государственное учреждение ЛА-155/12 УК УИС по Алматы и Алматинской области.

    Колония расположена в поселке Жаугашты – примерно в 60 километрах от Алматы. Сюда отправляют отбывать наказание беременных осужденных.

    Правда, бывает и так, что заключенные женщины беременеют здесь же. Рожают тоже в самом учреждении в санчасти.

    В соответствии с законодательством, дети содержатся здесь до трех лет, затем их передают родственникам либо определяют в детский дом.

    Ежегодно 1 июня – в День защиты детей для маленьких обитателей этой колонии проводят праздник. Периодически в социальных сетях появляются объявления, что детям не хватает подгузников, нет игрушек.

    Адвокат Алматинской областной коллегии адвокатов Айман Умарова представляла интересы в суде заключенной Натальи Слекишиной, родившей в колонии от насильника.

    Наказание подождет

    По мнению адвоката, отнимать младенца от матери негуманно. В этой связи, считает она, что стране необходимы специальные камеры для такого «маленького контингента», а также нужно заставить работать положение закона о том, что родители могут получать отсрочку от исполнения наказания при содержании малолетних детей и совершении нетяжких преступлений.

    Согласно требованиям ст. 74 УК РК, «Осужденным беременным женщинам суд может отсрочить отбывание наказания до одного года.

    Осужденным женщинам, имеющим малолетних детей, и мужчинам, воспитывающим в одиночку малолетних детей, суд может отсрочить исполнение наказания до пяти лет, но не более чем до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста».

    Однако в большинстве случаев суды не дают отсрочку отбывания наказания, поскольку уголовный кодекс оставляет решение на усмотрении суда, рассказывает адвокат.

    «И в этой связи хотелось бы, чтобы суды во всех случаях давали отсрочку, когда речь не идет о преступлениях против личности или по категории «особо тяжкие», – добавляет она.

    Колония – не место для младенцев

    Отмечая важность нахождения ребенка с матерью в первые годы жизни, адвокат сообщает, что в женской колонии «Жаугашты» дети все равно не остаются с мамой.

    По ее словам, здесь существуют проблемы. Прежде всего, дети спят отдельно от матерей. Этот вопрос поднимался в прошлом году на общественных слушаниях.

    Еще одна проблема – взыскания осужденным, когда дают взыскание кормящей матери на весь период, который она не видит ребенка.

    Но самой большой проблемой Умарова считает учреждения смешанной безопасности. Это следственные изоляторы и изоляторы временного содержания в РУВД.

    «Там нет камер для женщин с грудными детьми. Картина жуткая. В прошлом году в следственном изоляторе при посещении своего подзащитного наблюдала – женщины стоят в ряд, видно, готовятся на выход куда-то. Среди них женщина с розовым конвертом, где находится новорожденный ребенок. Вот и думайте, ведь СИЗО не приспособлен вовсе для «ареста малышей», – возмущается адвокат.

    Источник:Ц-1
    Темы: Дети и права ребенка, Права женщин, Права человека в Казахстане
    Теги: День защиты детей Жаугашты Казахстан права человека в Казахстане
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