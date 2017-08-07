Глава фонда «Журналисты в беде» Рамазан Есергепов сбежал в Париж

Коллеги Рамазана Есергепова шокированы его отъездом из Казахстана по политическим соображениям – пока неизвестно, что будет с возглавляемым им фондом.

Президент Федерации равноправных журналистов и собственный корреспондент международной организации «Репортеры без границ» по Казахстану Розлана Таукина говорит, что отъезд Рамазана Есергепова из РК во Францию поверг ее в шоке.

Таукина ранее сама возглавляла фонд «Журналисты в беде», который она передала Рамазану Есергепову в день его освобождения из тюрьмы в январе 2012 года.

Тогда главный редактор «Алма-Ата Инфо», а ныне правозащитник Есергепов вышел из колонии Тараза, где три года отбывал наказание за разглашение государственных секретов через публикации в статьях.

По словам Таукиной, сумевшей связаться с Есергеповым по мессенджеру, он рассказал ей о своем предчувствии, что на него готовится новое уголовное дело.

«Я не знаю, насколько серьезная была угроза, но в любом случае каждый сам для себя решает, как поступить», – говорит Таукина.

Что будет с фондом «Журналисты в беде», еще неизвестно. По словам Розланы, самое главное, что Есергепов жив, а то после его таинственного исчезновения 2 августа на ум приходили самые страшные мысли.

Нашелся в Париже

Ранее Есергепов рассказал СМИ, что 2 августа к нему домой пришел охранник, приставленный правоохранительными органами после майского покушения на него в поезде Алматы – Астана.

Зтем местонахождение Рамазана Тохтаровича оставалось неизвестным два дня. В пятницу, 4 августа, он на своей странице в Facebook написал, что находится в Париже:

«Лучше стать (временно) cвободным и бессребреником в чужой стране, чем прикормленным холуем, «правдолюбцем» при крысиных правителях! Однако справедливее и правильнее быть – настоящим источником власти в своей республике!!!»

Нападение на Есергепова произошло ночью 14 мая в поезде, ехавшего по маршруту Алматы – Астана. Неизвестный человек подошел к активисту в тамбуре поезда и пырнул его ножом в живот.

На ближайшей станции в городе Шу пострадавший был высажен, а в местной больнице ему была проведена экстренная операция.