Рамазан Есергепов: «Попытка моего убийства – это акция устрашения…»

Раненый председатель правления казахстанского фонда «Журналисты в беде» Рамазан Есергепов перевезен из Шу в больницу Алматы. До Астаны так и не доехал, — это была цель, убежден он.

Председатель правления казахстанского общественного фонда «Журналисты в беде» Рамазан Есергепов находится в хирургическом отделении 12-й клинической больницы Алматы, куда был доставлен 17 мая из города Шу.

В интервью Ц-1 он рассказал, что его самочувствие далеко от хорошего, но его жизнь, со слов врачей, находится вне опасности.

Нападение на Есергепова произошло ночью 14 мая в поезде, ехавшего по маршруту Алматы – Астана. Неизвестный человек подошел к активисту в тамбуре поезда и пырнул его ножом в живот.

На ближайшей станции в городе Шу пострадавший был высажен, а в местной больнице ему была проведена экстренная операция.

«Забудьте само слово «Астана»…

У активиста и защитника прав журналистов в Казахстане есть одно объяснение случившемуся: он убежден, что нападение на него являлось «акцией устрашения».

«Я однозначно уверен, – говорит Есергепов с больничной койки, – это была акция устрашения, и не только меня, но всех правозащитников, журналистов и общественников, которые хотят привлечь внимание мирового сообщества к нарушениям прав человека в Казахстане».

Он уверен, что организаторы покушения рассчитывали, что он не доедет живым до больницы и умрет в поезде, на этом строился расчет, и соответственно было выбрано время и место нападения.

«Именно сейчас, в преддверии Экспо-2017 в Астане (начнет работу 10 июня – Прим. Ц-1) кому-то нужно было подать всем, всему обществу, недвусмысленный сигнал: сидите тихо, и даже забудьте само слово «Астана»… – говорит Есергепов.

Кто напал на активиста, как ему удалось скрыться в движущемся поезде – до сих пор не ясно. По словам Есергепова, из Астаны в Алматы прибыли следователи, которые сейчас проводят с ним следственные действия.

Активист с помощью своих адвокатов намерен добиваться полноценного и объективного следствия, для чего изложит все аргументы для разработки версии о политическом нападении с целью устрашения.