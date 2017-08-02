Горняки и металлурги Казахстана требуют увеличения зарплаты

Трудовые коллективы компании «АрселорМиттал Темиртау» хотят увеличения зарплаты на 30%, говорят о работе на износ и зарплате лишь на еду и коммуналку.

В городе Темиртау Карагандинской области Казахстана накануне состоялось собрание трудовых коллективов компании «АрселорМиттал Темиртау», на котором делегаты потребовали от работодателя повысить заработную плату на 30%, сохранив условия коллективного договора.

Горняки и металлурги считают, что получают мизерную заработную плату.

«Мы уже находимся на грани срыва. Ситуация в стране заставляет нас находиться в постоянном стрессе, всё дорожает, – с таким обращением к администрации компании выступила одна из делегатов Светлана Фишер. – Нашей зарплаты хватает только на питание и оплату коммунальных услуг. Рабочие трудятся на износ. Мы на грани выживания. Услышьте нас! Повысьте нам зарплату!»

По данным профсоюза «Жактау», численность персонала «стального департамента» компании составляет 12 308 человек.

Фонд заработной платы составил 1 млрд 865 млн 681 тысячу тенге. Средняя зарплата за февраль сложилась на уровне 153 643 тенге (456 долларов США), рабочие получают 145 161 тенге (431 доллар), служащие – 192 661 тенге (572 доллара), непромперсонал – 98 888 тенге (293 доллара).

Для сравнения: в декабре средняя зарплата составляла 159 454, в январе (с учетом 13-й зарплаты) – 306 900 тенге.

Есть ли трудности?

Накануне трудового собрания компания «АрселорМиттал Темиртау» сообщила, что не испытывает трудностей и планирует активно развиваться.

Производственные объекты посетил премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев.

Генеральный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Парамжит Калон сообщил премьеру РК, что его компания работает в полную мощь. В этом году планирует произвести 4,2 млн тонн стали, и за последний год все ее показатели значительно возросли.

На сайте глобального «АрселорМиттал» опубликованы финансовые показатели за 1-й квартал 2017 года, чистая прибыль компании составила 1 млрд долларов США, по сравнению с 0,4 млрд долларов США в четвертом квартале 2016 года.

Однако, когда речь идет о повышении зарплаты, компания апеллирует к сложной ситуации в мире на рынке металлов, кризису и девальвации. Оклады с начала года проиндексировали, но на гораздо меньшую сумму.

«С 1 января 2017 года была проведена первая индексация зарплат, действующие оклады и тарифы сотрудников АО «АрселорМиттал Темиртау» были увеличены на 4,25%. Кроме того, с зарплатой за январь работники компании получили вознаграждение по итогам производственно-финансовой деятельности за отработанный 2016 год (13-я зарплата)», – гласит сообщение на сайте компании.

Трудный диалог

Вопрос о повышении заработной платы на 30% поднимался профсоюзами угольщиков «Коргау» и металлургов «Жактау» и весной, но прийти к компромиссу не удается до сих пор.

От лица компании на вчерашнем собрании выступил исполнительный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Вадим Басин.

Его цитирует карагандинское издание «Новый вестник». Так, Басин заявил, что компания готова повысить заработную плату, но хочет это сделать по своей системе, в зависимости от выработки и квалификации.

В таком разрезе профсоюз обсуждать проблему не спешит, опасаясь, что одни рабочие будут получать больше за счет других. При этом сам Басин не скрывает: в АМТ из-за низких окладов идет утечка ценных кадров.

«Если профсоюз требует всем повысить заработную плату на один и тот же процент, то компания выступает за грейдовое увеличение оплаты труда, – сказал он. – Что это такое? На эту систему сейчас переходят все компании, не только частные, но и государственные. Она учитывает востребованность работника на рынке труда, его квалификацию, его полезность для компании».

Далее он продолжил, что компания потеряла гидравликов, программистов, наладчиков электронного оборудования, технологов – они увольняются и уезжают в Россию. Потому что они, зная о своей востребованности на рынке труда, чувствуют, что здесь им недоплачивают. Высококвалифицированным специалистам известно, что что их коллеги в России получают более высокую зарплату.

Дела забойные

Как показывает история, шахты, заводы и нефтяные скважины – горячие социальные точки Казахстана. И «АрселорМиттал Темиртау» исключением не является.

У профсоюза и администрации всегда были непростые отношения, вплоть до того, что профлидеры выводили народ на предупредительные забастовки.

Диалог осложняет и то, что добыча угля считается одной из самых опасных работ в мире.

В 2016 году на шахте «Саранская» АО «АрселорМиттал Темиртау» произошло резонансное ЧП: погибли четыре горняка и еще четверо получили травмы.

Компания тогда распространила официальное сообщение, в котором заявила, что погибшие неправильно использовали неспециализированный транспорт и сами нарушили технику безопасности. Однако комиссия установила 100-процентную вину работодателя. В июне 2017 года на АМТ также погиб рабочий и двое пострадали.

Аналогичная ситуация складывалась на другом предприятии металлургического гиганта в Украине. Травматизм и низкие оклады привели к тому, что рабочие в мае этого года вышли на массовый протест. В результате зарплаты были повышены от 25 до 70%.