Как изменится парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы

Сегодня в центральном парке Алматы идет масштабная реконструкция: между деревьями осторожно пашет трактор, готовя почву к посадке газона.

Аккуратно пробираясь между кленами и соснами, маленький трактор ведет причудливую борозду.

Как объясняет его водитель Шахан Сабиров, распашка земли идет неглубоко, но она захватит всю южную часть парка, примыкающую к улице Казыбек би.

Это необходимо, чтобы выровнять участки и засеять их газонной травой. Там, где трактор не пройдет, землю вскопают вручную лопатами.

«Хорошо, что у нас появились такие маленькие трактора, которые могут проезжать между тесно стоящими деревьями, – один сразу заменяет сорок рабочих», – говорит водитель.

С северной стороны парка поступают по-другому. Земля по качеству там хуже, так что на подготовленные участки завозят хорошую почву, ровняют ее и сразу засеивают семенами газонной травы.

Их укатывают ручными катками. Проведя зиму под снегом, семена взойдут, и новый зеленый газон разместится на площади более шести тысяч квадратных метров.

Ландшафтный дизайнер Алена Гусаревич, занимающаяся озеленением парка, рассказала, что затем газонную траву посеют в восточной и западной частях парка.

В общей сложности она покроет более 14 тысяч квадратных метров.

Кроме того, по проекту реконструкции парка намечено радикальное обновление его древесного покрова. Карагачи, вязы, дубы и тополя парка в большинстве своем очень старые и больные, много сухих деревьев.

Решено провести их санитарную рубку и чистку и посадить более трехсот новых деревьев. По словам Гусаревич, эта работа будет завершена к весне будущего года.

Реконструкция коснулась не только ландшафта. Крупные реставрационные работы начаты в Вознесенском кафедральном соборе Алматы, расположенном на территории парка.

Здание, сооруженное архитектором Андреем Зенковым в 1907 году, знаменито тем, что это самое высокое деревянное строение в Центральной Азии, имеет высоту 54 метра.

Реконструкцию, как рассказал ключарь собора протоиерей Александр Суворов, намечено делать в несколько этапов.

Будут заменены кровля, оконные рамы и решетки, покрытие куполов станет медным. На сегодня уже заменены электрические сети, реконструирована система вентиляции.

В течение следующего года будет идти внутренний ремонт интерьера, а на стенах появятся новые фрески.

Серьезной реставрации подвергнутся и кресты куполов собора.

По словам Суворова, они будут заново отполированы, покрыты сусальным золотом и по окончании реконструкции вновь установлены на куполах.