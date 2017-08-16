Как уберечь ребенка от педофила и рассказать о сексуальных угрозах?

В Казахстане обсуждают беременность 14-летней девочки из Восточно-Казахстанской области от 34-летнего родственника – психологи реагируют и дают советы родителям.

В августе Казахстан прильнул к экранам телевизоров и слушал историю Айгуль и ее матери. Ныне уже 15-летняя девочка находится на шестом месяце беременности.

Обратиться за помощью к журналистам телеканала КТК родителей Айгуль заставил более, чем мягкий, на их взгляд, приговор суда: родственник по имени Куаныш, проживавший в их доме и от которого забеременела девушка, был осужден на два года лишения свободы.

На суде мужчина заявил, что влюбился в двоюродную сестренку. Но Айгуль настаивает, что согласия не было. Родственник запугал ее, и она боялась говорить об этом с родителями.

«В первый раз это случилось в десять часов вечера. Взрослые уже спали. Я делала уроки, – вспоминает школьница. – Все произошло весной этого года».

Кто виноват: насильник или жертва?

Это далеко не единичный случай. Каждую неделю достоянием общественности в Казахстане становятся похожие истории.

Девочки разного возраста становятся жертвами насилия, и общественное мнение не всегда на их стороне.

Могла ли Айгуль сама закрутить роман с родственником? Почему родители ничего не замечали, если все жили в одном доме?

Эту версию поддерживают многие комментаторы в Интернете, оставляя на новостных сайтах такие посты: «В таком возрасте девочки от избытка гормонов сами начинают заигрывать с взрослыми мужчинами. Думаю, изнасилования не было».

Дочерей учат быть послушными

Практикующий психолог и консультант по сексуальной грамотности Асель Шаназарова из Алматы сама воспитывает трех дочерей.

Асель ведет семинары для детей и родителей, на которых объясняет, как говорить с ребенком о сексе, домогательствах и насилии.

Она уверена: дети часто молчат о насилии потому, что в семьях никогда не разговаривают о сексе и личных границах. Эту тему в странах Азии просто не принято обсуждать.

Родителям нужно быть внимательными, оставляя молодых мужчин ночевать, если в доме дочери-подростки, считает психолог.

Часто жертву насилия упрекают в провоцировании. Девочкам с детства внушается: если что-то случилось – сама виновата. Но по статистике основная опасность, которая подстерегает детей, – это не случайные маньяки, а знакомые семьи, друзья и родственники.

Советы «одевайся скромно» и «не гуляй поздно» не работают, когда насильниками становятся взрослые из близкого окружения.

«Мы часто воспитываем послушных, неконфликтных детей. Сможет ли послушная девушка-подросток сказать «нет» парню, который на нее давит? Малыша могут «тискать» все родственники, дяди, тети, не обращая внимания, нравится ему это или нет. И когда педофил начинает приставать, ребенок не понимает, что происходит. Он уже привык не сопротивляться», – объясняет психолог.

Как поговорить с ребенком?

Секс-педагог, сертифицированный коуч, корпоративный тренер международной медицинской компании Юлия Ярмоленко из Украины в прошлом году приезжала в Казахстан с лекцией на тему сексуальной грамотности.

По ее словам, многие родители в Казахстане никогда не обсуждают с детьми тему секса, а следовательно, и насилия.

Отцы считают, что это – женская задача. Женщины понятия не имеют, как разговаривать о сексе, особенно с мальчиками.

Родителей часто интересует другое: что делать, если ребенок вам ничего не говорит, но его поведение изменилось.

В своем блоге Sexinforia.com секс-педагог рассказывает, насколько это непростая и деликатная ситуация:

«Помню свою полную беспомощность, когда на лекции для 10–12-летних детей после блока о насилии самая смелая девочка сказала: «Это будет очень странно, если я приду к маме и скажу, что меня трогал взрослый дядя». Остальные активно закивали головами и подтвердили: ни один из них не придет к родителям, если подобное случится».

«Открыто обсуждайте ситуации с нарушением личных границ, не обвиняя ребенка. Не думайте, что один разговор поможет. Дети взрослеют, а риски остаются, и к этой теме вам придется возвращаться регулярно. Запретите детям садиться в машины знакомых взрослых и открывать двери дома. Дети часто считают, что могут доверять соседям, родителям друзей, продавцам из соседнего магазина – всем людям, кого они уже когда-то видели», – рекомендует секс-педагог.

Достоянием гласности становятся только резонансные дела

По данным официальной статистики, в месяц в Казахстане регистрируется примерно шестьдесят дел, связанных с нарушением половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Багдат Мусин сообщил на своей страничке в Facebook, что число таких преступлений в стране снижается по сравнению с прошлым годом.

За пять месяцев 2017 года зарегистрировано 326 правонарушений, то есть в целом наблюдается снижение на 17,2% (пять месяцев 2016-го – 498).

Однако в отдельных регионах за первые пять месяцев 2017 года все же наблюдается рост правонарушений половой неприкосновенности несовершеннолетних по сравнению с этим же периодом 2016-го:

– в Костанайской области – с 20 на 37 случаев (+85%);

– в Кызылординской области – с 11 на 19 случаев (+72,7%);

– в Мангистауской области – с 9 на 11 случаев (+22,2%);

– в Алматинской области – с 52 на 58 случаев (+11,5%).