Казахстан и Туркменистан определились с государственной границей

Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов побывал в Казахстане с государственным визитом, стороны подписали Договор о стратегическом партнерстве и Соглашение о демаркации границ.

Казахстан и Туркменистан стали первыми странами в Центральной Азии, договорившимися о демаркации государственной границы, соответствующий договор был подписан накануне во время визита в Астану туркменского президента Гурбангулы Бердымухамедова.

«Между двумя государствами есть солидная договорная база – более 50 документов, – заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. – Сегодня также был подписан большой пакет соглашений, направленных на дальнейшее углубление казахстанско-туркменских отношений. Среди них особо хочу выделить два документа: Договор о стратегическом партнерстве и Соглашение о демаркации государственной границы между нашими странами».

Казахстанский лидер особо отметил, что Соглашение о демаркации границы с Туркменистаном – это очень важный этап, такой документ впервые подписывается Казахстаном с государством Центральной Азии.

На данный момент у Казахстана существуют Соглашения о делимитации границы (определяющие границы на карте) с Россией, КНР, Узбекистаном, Кыргызстаном и Туркменистаном, но до настоящего времени Казахстан имел Соглашение о демаркации границы только с КНР.

(Демаркация – проведение линии государственной границы на местности с обозначением ее специальными пограничными знаками, осуществляется на основании документов о делимитации границы. – Прим. Ц-1)

Стратегическую значимость в отношениях двух стран имеет энергетический сектор.

«Здесь мы уже успешно сотрудничаем в рамках очень большого проекта – газопровода «Туркменистан–Казахстан–Китай». Для дальнейшего наращивания нашего взаимодействия было рассмотрено совместное освоение трансграничных месторождений», – добавил Назарбаев.

Спасение Арала

Президенты еще раз подтвердили, что водные ресурсы трансграничных рек Центральной Азии являются общим достоянием стран, и от их разумного использования зависят судьбы десятков миллионов людей.

Поскольку в этом году председательство в Международном фонде спасения Арала (МФСА) перешло к Туркменистану, президент РК выразил намерение организовать по этому вопросу встречу в Ашхабаде.

По итогам встречи подписаны соглашения о межправительственной комиссии; взаимодействии в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; взаимной защите секретной информации; об установлении побратимских связей между Астаной и Ашхабадом; сотрудничестве между Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен» и Торгово-промышленной палатой Туркменистана.

Кроме того, также была подписана программа сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран.

Как заявили главы государств, Казахстан и Туркменистан будут активно работать и над развитием космической индустрии.

Президент Туркменистана выразил желание перенять казахстанский опыт проведения крупных спортивных мероприятий. Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам стартуют в Ашхабаде 17 сентября 2017 года.