Казахстанские пенсионеры – самые богатые в ЦА и вскоре получат прибавку  

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 15 декабря анонсировал повышение размера пенсий и пособий по рождению ребенка на 20 процентов.

Пенсия казахстанцев после повышения будет в семь раз выше, чем выплаты у таджикских пенсионеров. В других странах Центральной Азии социальные выплаты пожилым людям тоже весьма скромные.

О грядущем повышении президент объявил на собрании, посвященном 25-летию независимости Республики Казахстан.

«Я поручаю правительству в следующем году повысить размеры пенсий на 20 процентов по сравнению с 2016 годом. Это повышение охватит 2,2 миллиона казахстанцев. Также поручаю с 1 июля 2017 года увеличить размеры единовременных государственных пособий в связи с рождением ребенка на 20%, – сказал в своем выступлении Назарбаев, добавив, что в Казахстане сейчас очень высокий уровень рождаемости.

Сегодня размер пособия на рождение ребенка в Казахстане составляет 31,41 МРП (66 621 тенге в 2016 году) – на первого, второго и третьего ребенка и 52,35 МРП (111 035 тенге) – на четвертого и более детей.

В январе пенсия вырастет на 9%

Еще в октябре вице-министр здравоохранения и соцразвития РК Биржан Нурымбетов сообщал, что уже с 1 января 2017 года размер пенсий повысится на 9%. Как соотносятся эти планы с обещанием президента Казахстана о повышении на 20 процентов – пока непонятно.

В 2016-м минимальная пенсионная выплата в Казахстане составляла 37 789 тенге. В 2017 году ее размер вырастет до 45 346 тысяч тенге (145 долларов), а средняя пенсия составит около 70 тысяч тенге (211 долларов США).

У соседей пенсии меньше

Минимальная пенсия в Казахстане и так была самой высокой в Центральной Азии. После повышения размеру выплат могут завидовать пенсионеры из других стран региона.

В Узбекистане, к примеру, минимальная пенсия составляет 292 940 сумов (45 долларов по курсу черного рынка), в Кыргызстане – 2 тыс. сомов (29 долларов), в Таджикистане – 156 сомони (20 долларов), а в Туркменистане – 231 манат (33 доллара по курсу черного рынка).

На 1 декабря 2015 года в Казахстане насчитывалось около 1,9 млн пенсионеров и порядка 664,6 тыс. граждан, получающих пособия.