Такое маленькое повышение прожиточного минимума в Казахстане – почему?

«А почему коррупция?» – экономист из Алматы комментирует решение властей РК о повышении прожиточного минимума с 2018 года на 11 долларов – с 24 459 до 28 284 тенге.

С 1 января прожиточный минимум в Казахстане поднимется с 24 459 тенге (73 доллара) до 28 284 тенге (84,7 доллара).

«Рост составляет 11 долларов, или 15,6% – почему так мало?» – задаем вопрос экономисту из Алматы Айдару Алибаеву.

«Почему такой низкий прожиточный минимум? А почему у нас такая коррупция? Почему у нас такая девальвация?» – ответил он вопросом на вопрос.

По мнению Алибаева, прожиточный минимум в Казахстане маленький по той простой причине, что страна не соответствует понятию «социальное государство», которое прописано в Конституции.

«Социальным государством является такое, которое выполняет свои социальные обязательства перед собственным народом, обеспечивая ему приемлемый уровень жизни», – объяснил он.

«Наш прожиточный минимум, наша заработная плата, наша пенсия не обеспечивает не только удовлетворение каких-то нужд, но и просто физического существования», – продолжил собеседник Ц-1.

«А почему? Потому что у нас такая социальная политика, такое у нас отношение к людям», – считает он.

Слабый тенге и много нефти

Говоря о реальном положении дел в экономике Казахстана, Алибаев приводит в пример соседний Кыргызстан.

Казахстанский тенге и кыргызский сом родились в одном 1993 году, у них была примерно одинаковая стоимость. В Кыргызстане – 4,5 сома за доллар, у нас – 4,7 тенге. Сегодня у соседей доллар стоит 68 сомов, а в Казахстане – 335 тенге.

«У них сом упал в 17 раз, у нас тенге – в 72 раза. Причем у них нет ни капли нефти», – говорит Алибаев.

Но при этом ВВП Казахстана в 10 раз больше, чем в Кыргызстане, как недавно сообщил президент КР Алмазбек Атамбаев, возражаем экономисту.

«ВВП – это искусственный, я бы сказал, пластмассовый показатель, который никакого отношения к жизни не имеет, – объясняет специалист. – Валовой внутренний продукт у нас строится в основном на проданной сырой нефти, то есть мы ее не перерабатываем: как Бог дал – в таком виде и продаем. И наш ВВП разве можно назвать продуктом? Даже табуретка – это уже продукт, имеет добавленную стоимость. В нашем ВВП добавленной стоимости практически нет».

На социалку денег не остается

Экономист назвал еще несколько причин низкого уровня прожиточного минимума:

– низкие доходы, так как даже «нефть наполовину принадлежит не Казахстану за счет непонятных контрактов с иностранными компаниями»;

– неэффективное расходование средств;

– содержание огромного госаппарата, полиции, спецслужб, налоговиков и пр., которые ничего не создают, но много потребляют.

«Поэтому на обеспечение социально уязвимых слоев общества остается очень мало денег», – сделал вывод экономист.

Чтобы не развивать иждивенчество

Информацию о повышении прожиточного минимума в стране сообщила вице-министр труда и соцзащиты населения Казахстана Светлана Жакупова на брифинге, прошедшем в Астане 6 ноября.

Изменится и структура потребительской корзины, то есть тех товаров, которые можно купить на этот минимум. Если раньше 60% отводилось на продукты, а 40% – на непродовольственные товары, то сейчас соотношение будет 55 на 45%.

«Почему была изменена структура? По данным официальной статистики, изменилась структура потребления населения. Доля расходов на непродовольственные товары и услуги у населения составили порядка 45 процентов», – объяснила вице-министр.

С одной стороны, уменьшение доли продуктов питания в расходах населения – тенденция положительная, означающая уход от бедности. Например, в Европе непродовольственные товары составляют большую часть прожиточного минимума.

С другой, по мнению вице-министра, – неимущему казахстанцу в следующем году должно хватать на продукты 15,5 тысячи тенге в месяц. Иначе люди сядут государству на шею.

«Потребление мяса во Франции и в Казахстане почти на одном уровне, фруктов, овощей – также, – сказала Жакупова. – И это, мы говорим, минимальный уровень. Понимаете? И базовые выплаты… всегда должны быть на этом минимальном уровне, дабы не порождать, скажем, иждивенчество».

Как прожить на чашку кофе в день

Озвученные чиновницей цифры вызвали возмущение среди казахстанцев. «В соответствии со стандартами ООН в мире установлена черта бедности на уровне 5 долларов в день», – пишет в Facebook гражданский активист Ерлан Калиев.

«В частности, по международным нормам бедность наступает за чертой, если человек располагает в месяц суммой менее 150 долларов, – продолжает он. – Тогда как в нашей нефтедобывающей стране с 1 января 2018 года официальный прожиточный минимум установлен в размере 28 284 тенге, то есть 85 долларов в месяц на человека».

«Вчера прочитал, что прожиточный минимум в Казахстане составляет 24 459 тенге. Поделить на тридцать дней – получается 815 тенге в день, – подсчитал популярный блогер Ержан Рашев. – Это чашка кофе в кофейне. Или полторы пачки сигарет. Можно, конечно, не пить кофе и не курить, но даже в этом случае денег хватит только на растворимую китайскую лапшу».

Треть яйца и половина яблока

Ссылка на Францию произвела обратный эффект. Вице-министру напомнили, что во французской потребительской корзине присутствуют вино и шампанское, билеты в театр, посещение салона красоты, цветы, содержание домашнего питомца, такси, аренда автомобиля, косметические средства – всего более 500 наименований.

В корзине казахстанца – только 43 продукта питания и около 20 непродовольственных товаров и услуг. Среди продуктов: мука, хлеб, макароны, крупы, овощи, арбуз, яблоки, виноград, четыре вида мяса и один вид рыбы, молочные продукты, жиры, чай, соль.

Бедняку-казахстанцу должно хватать пяти граммов гречки, половины яблока и трети яйца в день. Половину рациона составляют хлеб и крупы, что никак нельзя назвать здоровым питанием.

Денег все равно не хватит

Однако хватит ли на этот набор продуктов денег из прожиточного минимума? Давайте посчитаем.

Скажем, в день на одного едока положено 114 граммов мяса, в месяц – это 3,42 кг. Килограмм говяжьей мякоти стоит от 2200 тенге, то есть на мясо уже уйдет около 7500 тенге – это практически половина стоимости месячной корзины.

Хлеба положено почти 10 кг – это еще 1200 тенге (из расчета 70 тенге за 600-граммовую булку). Еще столько же – на 8 кг картофеля по 150 тенге. Одиннадцать крупных яиц обойдутся в 400 тенге.

Полтора килограмма сахара – 630 тенге, 700 тенге – за 0,7 кг судака. Крупы в среднем отнимут 480 тенге, овощи (капуста, лук, морковь, свекла – по 120 тенге) – еще 700.

На 7 литров молока надо класть 2000 тенге. В сумме это почти 15 000 тенге. 500 тенге остается на все остальное – сметану и творог, фрукты, чай, масло, майонез, помидоры, огурцы, сыр, муку.

Правда, некоторые продукты определены в таких количествах, что и упоминать неудобно. Например, сметаны положено съедать 260 г, сыра – 190 г, вареной колбасы – 250 г, помидоров – 410 г. В месяц!