Казахстанцы не хотят совместного с немцами золотодобывающего завода

Cтроительство в Жамбылской области РК завода по добыче золота, в который инвесторы из Германии вкладывают 250 млн долларов, не находит поддержки у местных жителей.

Сегодня этот проект перешел в предпусковую стадию. Но встречи с местным населением Кордайского района Жамбылской области Казахстана, где предполагается строительство завода, показали, что большое число местных жителей не желают появления золотодобытчиков.

По словам Юрия Фадеева, заместителя генерального директора компании «Аурум Дойчланд», созданной в качестве дочернего предприятия инвестирующей немецкой горнодобывающей компании Aurum Deutschland AG, некоторые сельчане опасаются загрязнения окружающей среды ураном.

Среди местных жителей бытует убеждение, что на предприятии будут попутно добывать уран, что приведет к радиоактивному заражению территорий.

Пока сопротивление проекту выражается в форме глухой оппозиции, оно не вылилось в митинги или массовые протесты, но ситуация тревожит инвестора.

Идея строительства завода по добыче золота возникла после того, как в 2012 году на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал немецких инвесторов вкладываться в казахстанские проекты.

Несколько лет шли переговоры и предварительные работы. В результате горнодобывающая компания Aurum Deutschland AG решила зайти на рынок, и в 2015 году была создана «дочка» – ТОО «Аурум Дойчланд».

Третий по объемам производитель золота в РК

Отвечая на опасения местных жителей, компания «Аурум Дойчланд» утверждает, что многочисленные анализы, проведенные государственными и независимыми экспертами, показали – на месторождениях урана нет. Радиационный фон там даже ниже, чем в среднем по району.

«Немецкое законодательство очень жестко относится к вопросам охраны природы, в том числе, когда работы идут за границей, – говорит генеральный директор «Аурум Дойчланд» Йоганн Штоль. – Поэтому на новом ГМК (Горно-металлургический комбинат – Прим. Ц-1) будет применена замкнутая система водоснабжения, исключающая сбросы вод. Трубопроводы и оборудование будут полностью герметизированы, установлены высокоэффективные пылегазоуловители. Экологический надзор будут вести как казахстанские, так и немецкие ведомства, а также неправительственные организации из Германии».

Заняв эту позицию, немецкая компания продолжает готовиться к запуску завода.

Так, по ее данным, в 2017 году планируется закончить предварительное технико-экономическое обоснование проекта, в 2019-м – начать строительство ГМК, а с 2020 года – начать выпуск продукции в виде золотосеребряного сплава Доре, который пойдет на переработку на Астанинский аффинажный завод.

Как рассказала заместитель директора по производству ТОО «Латон-Геосервис» Дарья Вязовецкая, геологическое бурение и анализы показали содержание золота в рудах 5–6 граммов на тонну, что делает добычу здесь желтого металла весьма выгодной.

Планируемый объем продукции – от 5 до 6 тонн золота и свыше 100 тонн серебра в год, что позволит «Аурум Дойчланд» стать третьим производителем золота в стране и занять до 15% рынка этого металла.

Все добытое золото, по договоренности, будет покупать казахстанское государство.

На ГМК будет создано 1 200 рабочих мест

Основной кадровый состав будущего производства планируется набрать из жителей Кордайского района, средний уровень зарплат составит 260 тысяч тенге (более 800 долларов США). Для экономически депрессивного сельскохозяйственного района, где крупных промышленных предприятий нет, а мелкие еле-еле работают, это должно быть подарком.

Как сообщил далее Фадеев, для подготовки кадров уже в этом году стартуют программы обучения на базе учебных заведений района.

На социальное развитие региона пойдет 1,3 млрд тенге, включая газификацию окрестных поселков, ремонт дорог и прокладку новых трасс, создание объектов соцкультбыта. Запуск ГМК станет мощным фактором, стимулирующим развитие местного бизнеса в Кордайском районе.

В проекте возможно увеличение ресурсной базы. В качестве источников руды будут использоваться месторождения: Гагаринское, Северное Коргау, Каратас, Ргайты, Майбулак Восточный, Тасполы, Кастекское рудное поле и другие.

Срок реализации проекта – от 20 до 40 лет.