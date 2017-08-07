Казахстанцы ожидают девальвацию тенге

Гадание о курсе валют в Казахстане становится национальной забавой. Аналитики говорят о падении валюты осенью, Национальный банк называет эти слухи беспочвенными.

Никто не знает, какие цифры будут завтра на табло обменников. В первых числах августа курс доллара в Казахстане резко вырос.

Стоимость американской валюты в частных обменных пунктах Алматы и Астаны составила 340 тенге (326 тенге за доллар неделей ранее), евро вырос до 398 тенге.

Аналитики компании TeleTrade Central Asia провели пресс-конференцию, где поделились пессимистичными прогнозами на будущее.

С их легкой руки республиканские СМИ даже называли точную сумму: доллар вскоре будет стоить 450 тенге. Так ли это?

Сейчас американская валюта стоит 333,36 тенге по курсу Нацбанка. Доллар немного подешевел, но о неизбежности следующей девальвации в стране заговорили с новой силой.

Цена на нефть не выросла, почему «скачет» курс тенге?

Шестая и пока последняя девальвация тенге в Казахстане произошла два года назад, 19 августа 2015 года.

Тогда курс национальной валюты мгновенно упал со 188 тенге до 255 тенге за 1 доллар и продолжал падать еще несколько дней.

В 2014 году курс тенге обесценился на 20%, подняв уровень доллара до 180 тенге. Причиной двух девальваций был всемирный финансовый кризис, который обрушил цены на основные экспортные товары Казахстана: металлы и нефть.

Однако сейчас цены на нефть стабильны. Черное золото в июле и августе торгуется в коридоре от 46,8 до 52,92 доллара за баррель. Казалось бы, тенге тоже должен вести себя спокойно.

Рубль тянет тенге вниз?

Национальный банк отреагировал на слухи, объяснив резкий скачок курса доллара к тенге влиянием дополнительных санкций США в отношении России. Из-за тесной экономической интеграции Казахстана и России курс тенге сильно зависит от курса рубля.

«Текущая динамика курса тенге объясняется в первую очередь ожиданиями негативного влияния дополнительных санкций США в отношении Российской Федерации, неопределенностью дальнейшего развития ситуации, а также соответствующей динамикой российского рубля. Определенные спекулятивные комментарии в СМИ подогревают ажиотажный спрос на доллары США», – говорится в сообщении Национального банка.

Большинство казахстанцев к прогнозам Национального банка относятся с недоверием. Причина проста: перед каждой девальвацией в стране Нацбанк делал заявление о том, что тенге стабилен.

В социальных сетях шутят: если сказали, что все будет хорошо, жди подвоха. Экономисты и аналитики говорят: тенге будет девальвировать. Но не резко, как в 2015 году, а постепенно.

Девальвация неизбежна

Биржевой брокер Ерлан Тажибаев считает: девальвация тенге неизбежна. В ней заинтересованы промышленные олигархи, получающие доход в долларах, а также этого требует неустойчивая экономика страны. И самое главное – девальвация помогает коррупционерам решить их проблемы.

«Проблема тенге не только в олигархах. Понятное дело, что в Казахстане все «пилят» государственный бюджет, но это очевидная верхушка айсберга. Дело в том, что на каждом казахстанском предприятии расходная часть раздувается в несколько раз…

— Неэффективная воровская модель предприятий делает их убыточными и непродуктивными при любой цене на медь, уран или нефть.В таких условиях девальвация – это уравнитель, который «вытаскивает» предприятие хоть на какую-то доходность. А также выравнивает бюджет Республики Казахстан на какой-то баланс, при котором можно существовать государству как институциональной структуре», – пишет Тажибаев в своем блоге.

Доктор делового администрирования казахстанского университета AlmaU, экономист Ерлан Ибрагим считает, что тревогу бить рано.

«На курс тенге влияет много факторов, в том числе колебания рубля и цены на нефть, — прокомментировал он порталу Ц-1. — Текущая стоимость нефти вселяет оптимизм. На мой взгляд, в ближайшее время, в августе, курс сохранится в районе 340 тенге за доллар, возможно, и меньше. Плюс-минус 5 тенге.

— Но в долгосрочной перспективе я лично хранил бы накопления в более твердой валюте. Необязательно в долларах, возможно, в евро. Хотя доходность по тенговым депозитам выше, казахстанцам имеет смысл диверсифицировать накопления».

Аналитики казахстанской инвестиционной компании «Казкоммерц Секьюритиз» дают аналогичный прогноз.

«По нашему мнению, курс тенге при текущей цене на нефть и при текущих экономических реалиях чувствует себя достаточно комфортно. А ожидаемый рост дефицита бюджета и госдолга связан с выделением денег на оздоровление банковского сектора, который можно отнести к мерам единовременного характера.

То есть фундаментальной необходимости в ослаблении валюты нет. Ожидаемый диапазон движения курса – 320–340 тенге за доллар США», – сказано в обзоре мировой и казахстанской экономики.

Казахстанцы голосуют кошельком

Как следует из статистического бюллетеня Национального банка, этим летом казахстанцы отдают предпочтение долларовым депозитам.

В июне 2017 года для ограничения возрастающей волатильности тенге на внутреннем валютном рынке Национальный банк принял решение об удовлетворении избыточного спроса на доллары, продав 101 млн долларов США.

По состоянию на конец июня 2017 года объем депозитов в национальной валюте составил 9 021,4 млрд тенге (снижение за месяц на 1,6%), а депозиты в иностранной валюте за месяц выросли на 3,5% – до 8 838,6 млрд тенге.

Это означает, что у людей еще сильна память о девальвациях, которые были недавно и сильно обесценили их накопления.