Казахстанцы в Сарыагаше ждут хороших вестей из Ташкента

Жители Сарыагаша — торгового форпоста на казахстанско-узбекской границе — надеются, что торговля между странами возобновится, тогда и жизнь наладится.

Сарыагаш – город в Южно-Казахстанской области, граничащий на юге с Узбекистаном, расположен всего в 15 километрах от Ташкента.

Некогда жители райцентра жили лучше ташкентцев и алматинцев, но сейчас о былом величии говорят лишь старожилы.

Сегодня это город, откуда уезжает молодежь, а торговцам приходится рассчитывать разве что на укрепление экономических связей между Казахстаном и Узбекистаном.

«Золотое» время и запустение

В советское время многие ташкентцы приезжали за дефицитными товарами в Сарыагаш, поскольку обеспечение здесь было сравнительно лучше. А жители райцентра, напротив, ездили на работу и учебу в Ташкент.

С установлением границ между республиками город хотели сделать торговым хабом. У пограничных пунктов «Навои» и «Гишт-Куприк» («Капланбек» и «Жибек жолы») работали крупные оптовые рынки. Но в «нулевых» годах, с началом кризиса отношений Астаны и Ташкента, товарооборот обвалился.

Построенные торговые ряды опустели, оптовые продавцы, среди которых были даже китайцы, уехали. Сегодня павильоны и контейнеры ржавеют под открытым небом.

Место цивилизованной торговли заняла контрабанда, которая процветает в приграничных районах. Из Ташкента в Сарыагаш провозят пластиковую продукцию, в обратном направлении – конфеты и стиральный порошок.

Дорога и базар – статьи доходов горожан

В райцентре бросается в глаза обилие магазинов, базаров, автомастерских и таксистов. Постоянно действуют три крупных базара, рынок автомобильных запчастей, авторынок, многочисленные торговые дома и магазины. Местные жители находят этому объяснение.

«Со всех аулов в Сарыагаш приезжают на базар. Оптовики приезжают, обычные люди. Сарыагаш – один большой базар», – говорит местный житель Дархан.

Он зарабатывает на жизнь частным извозом. По его словам, половина автовладельцев работают «бомбилами». Старые автобусы и маршрутки неспособны полноценно заменить юркие легковушки. Из-за этого на узких дорогах в час пик появляются заторы, причем прямо под окнами аппарата городского акима (мэра).

По данным официальной статистики, в Сарыагаше проживает почти 40,5 тысячи человек, в Сарыагашском районе – примерно 212 тысяч (один из крупнейших районов Казахстана по численности населения).

В 90-е годы после распада СССР и закрытия многочисленных фабрик и заводов базар только и спасал жителей Сарыагаша.

«Работали за бартер. Мешками приносили сахар, лук, японские телевизоры, потом менялись. Раньше люди собирали остатки урожая на колхозных полях и в садах, но потом поля пришли в запустение, и жить стало тяжелее», – говорит электрик Рауль, торгующий на базаре телерадиозапчастями.

«Молодежь уезжает, сельчане приезжают»

Вдоль центральных улиц развешаны баннеры, сулящие казахстанцам светлое будущее. В суровом настоящем молодые люди после школьной скамьи уезжают на учебу или заработки в Шымкент, Алматы, Астану. Молодежь старается закрепиться в городах, поскольку в Сарыагаше вопрос трудоустройства стоит остро.

«На нашей улице (Бостандыкская. – Ред.) я знаю лишь нескольких человек, работающих в государственных учреждениях. – говорит Рауль. — В основном соседи торгуют на базаре, таксуют… Стараются, конечно, но перспектив нет. Поэтому молодежь уезжает. Их здесь ничего не держит. Объявления о продаже домов – через каждые 50 метров».

По его словам, место образованной молодежи занимают бедные сельчане, которые строят глинобитные дома на самозахваченной земле. Город застраивается стихийно, из-за чего его облик становится уродливым, считает местный житель.

В ожидании большой торговли

Подавляющее большинство жителей райцентра занято в сфере торговли и сервиса. Такое ощущение, что город готовится к большой торговле с южным соседом.

Вдоль дорог построены гостиницы с вместительными стоянками для машин, а также кафе, магазины, автосервисы. Не готовы лишь дороги. Качественный асфальт уложен только на центральных улицах – Исмаилова, Айтеке би и на трассе международного значения А-2.

Улицы в городе усеяны рытвинами, как минное поле. Местные жители говорят, что дороги здесь не ремонтировались десятки лет. Автомобилисты вынуждены засыпать ямы смесью из грунта и щебенки.

Гостиницы также стоят в ожидании бизнесменов из Узбекистана. К их услугам – все условия: вода, свет, теплый душ. Чего не скажешь о жителях многоэтажек.

В микрорайонах, где в советские времена селили приезжающих по распределению строителей и техников, отсутствует даже канализация и водоснабжение.

«В 90-е годы не было ни воды, ни газа, свет выключали по несколько раз в сутки. Все удобства – на улице. Артезианскую воду развозили на водовозах, мы ведрами домой заносили. Грели на самодельных печах, почти у всех стояли газовые баллоны. Мусор бросали под окна», – вспоминает жительница одного из этих домов.

Надежда на новую власть Узбекистана

Сейчас в квартирах есть электроэнергия и газ, но централизованную канализацию и водоснабжение так и не восстановили.

На улице у каждого подъезда стоит водоразборная колонка. А вдоль дороги, по которой на расположенный неподалеку курорт «Сарыагаш» ездят президент и первые лица государства, установлены системы капельного орошения, питающие грядки с цветами.

Фасады домов со стороны этой трассы выкрашены в оптимистичный светло-зеленый свет, за ними скрывается истинный Сарыагаш. Но за «потемкинские фасады» первые лица государства не заглядывают.

Будущее Сарыагаша местные жители связывают именно с новой властью Узбекистана и улучшением отношений с Казахстаном. По их словам, город всегда был тесно связан с узбекской столицей.

Если руководители двух стран договорятся о свободной торговле, город вновь расцветет, с оптимизмом говорят они.