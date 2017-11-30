Копить на квартиру в Казахстане лучше с детства…

За последние три года 120 тысяч граждан Казахстана открыли сберегательные счета для детей в Жилстройсбербанке, загодя беспокоясь об их будущем жилье.

Квартирный вопрос на сегодня – один из самых острых в Казахстане.

В стране, где минимальная заработная плата составляет 24 459 тенге (74 доллара США), цена за квадратный метр жилья, скажем, в Алматы составляет не менее 1 тысячи долларов, а в элитных новостройках доходит до 3 тысяч долларов и выше.

Поэтому многие родители в стране уже сегодня задумываются о том, где будут жить их дети, когда вырастут.

Житель Астаны Нурлан Ахметов проживает с женой и семилетним сыном в трехкомнатной квартире почти в центре столицы. Но мысль о том, что уже сегодня надо думать о будущем ребенка, не оставляла его последние два года.

Самой привлекательной для семьи оказалась схема сбережений, предложенная Жилстройсбербанком (ЖССБ).

Базовая ставка в ЖССБ – 2%, минимальная сумма вклада – 15 тысяч тенге (45 долларов), имеется возможность пополнения депозита.

«Конечно, годами копить – непросто… Но это лучший выход, который мы сегодня нашли»

Но, что очень важно, на детский депозит от ЖССБ также начисляется премия государства в размере 20% годовых на сумму, не превышающую 200 МРП (месячный расчетный показатель – 2269 тенге).

Это единственный банк, где заемщику (владельцу депозита) можно будет взять кредит на приобретение квартиры по детскому депозиту, когда ребенку исполнится 18 лет, под 3,5% годовых.

Нурлан приводит свои расчеты: если в первые пять лет они будут вносить на счет сына по 460 тысяч тенге (1390 долларов) в год, они получат доход в 22% годовых. Государственная годовая премия составит более 90 тысяч тенге. Для финансиста Нурлана и его жены, директора небольшого магазина, это приемлемые затраты.

По расчетам Нурлана, к 20 годам накопления на счете его сына составят примерно 8–9 млн тенге. Это более 50 процентов стоимости хорошей квартиры в Астане. А возможно, что накопления составят даже 70 процентов стоимости жилья. На оставшуюся часть ЖССБ даст кредит под 3,5% годовых.

При таких льготных условиях, по планам семьи, юноша сразу получит свое первое жилье, за которое они рассчитаются в течение следующих трех-четырех лет.

«Конечно, годами копить – непросто… Но это лучший выход, который мы сегодня нашли», – говорит Нурлан.

И таких семей, готовых вкладывать в будущее жилье детей, в Казахстане становится все больше.

Как сообщили в ЖССБ, у них за последние три года открыли около 120 тысяч детских накопительных счетов.

Преимущество таких детских депозитов Ц-1 пояснила председатель правления АО «Жилстройсбербанк» Ляззат Ибрагимова.

По ее словам, государство специально повышает доходность жилищных накоплений, чтобы побудить казахстанцев откладывать деньги на такую важную вещь, как жилье.

Ни один банк в Казахстане не может предоставить своим клиентам такую доходность по депозитам – 22 процента в год, как в Жилстройсбербанке, причем 20 процентов обеспечивает бюджет.

Это и объясняет настоящий бум открытия депозитов на детей.

«У нас нет никаких ограничений на вкладчиков по уровню дохода. Главное – чтобы регулярно вносилась оговоренная в договоре сумма. Она может быть и 10–15 тысяч тенге в месяц. Но чем дольше срок накопления, тем меньше ежемесячные траты и тем ниже процент будущей ипотеки», – объясняет Ибрагимова.

ЖССБ лидирует и на ипотечном рынке Казахстана. 75% всех ипотечных кредитов в 2017 году были выданы этим банком.