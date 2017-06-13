Крупного бизнесмена в Казахстане объявили главой ОПГ

В Казахстане – скандал. В Алматы арестован директор компании «КазCтройСтекло» Муратхан Токмади: по мнению силовиков, он руководил бандой «Депутатский корпус».

Как сообщают СМИ в Казахстане, 51-летний бизнесмен был арестован ранним утром 12 июня у себя дома, в элитном жилом комплексе «Арман Вилла» в Алматы.

Его арест власти называют спецоперацией, которую провели совместно Комитет национальной безопасности и Министерство внутренних дел РК. В офисе и на заводе «КазСтройСтекло» были произведены обыски, а также на имущество бизнесмена наложили арест.

Какие именно обвинения были предъявлены предпринимателю, пока не сообщается. Но, как передает телевизионный канал КТК, через который силовики часто «сливают» эксклюзивную информацию, Токмади обвиняется в создании организованной преступной группы (ОПГ), и за ним давно велось наблюдение.

Идеальный бизнесмен, семьянин, спортсмен…

За последние годы Муратхан Токмади создал себе в Казахстане почти идеальный имидж. Отец пятерых детей, боксер, триатлонист, активист общественных организаций, патриот, меценат…

В многочисленных телеинтервью он внушает оптимизм, говорит, что каждый в Казахстане может добиться успеха, нужно твердо идти к цели…

Токмади входил в президиум Национальной экономической палаты «Союз «Атамекен».

С 2003 года является владельцем современного завода по производству строительного стекла, который поставлял свою продукцию на многие крупные стройки страны.

Компания Токмади участвовала в реконструкции Дворца Республики и строительстве лыжных трамплинов «Сункар» в Алматы, остекляла несколько крупных торгово-развлекательных центров и отелей, бизнес-центр «Нурлы тау», ряд новых жилых комплексов.

В 2008 году компания «КазСтройСтекло» даже получила премию президента Казахстана за достижения в области качества в номинации «Лучшее производственное предприятие».

Жизнь дневная и ночная

Однако за фасадом примерного гражданина скрывался совсем другой человек – так утверждают силовики.

По их словам, они давно следят за Токмади. Уроженец Семипалатинской области состоит на учете в правоохранительных органах как лидер организованной преступной группировки «Депутатский корпус».

По оперативным данным, эта банда занимается рэкетом и держит в страхе многих бизнесменов.

Главарь ОПГ носит прозвище Мурка, и его подозревают в том, что он сколотил свое состояние не ведением законного бизнеса, а с помощью рэкета и насилия.

По сообщениям телеканала КТК, заявления на Токмади в полицию и прокуратуру писали много раз, и не только казахстанские предприниматели, но даже иностранные бизнесмены.

В жалобах указывалось, что он со своими боевиками избивал их, угрожал расправой и требовал колоссальные суммы денег. В полицейских сводках есть данные, что Муратхан Токмади стрелял в людей.

В КНБ РК сообщили, что у банды были покровители в правоохранительных органах. Они также задержаны, правда, имен пока не назвали, кто именно из других властных структур помогал «Депутатскому корпусу» в криминальной деятельности.

Наглость сгубила…

Некоторые эксперты, обсуждая это громкое событие, считают, что Токмади незаметно для себя «перешел черту» – уголовщина приобрела политическую окраску.

Задержание лидера ОПГ и обвинения против него прошли сразу же после открытия 10 июня Международной выставки ЭКСПО-2017 в Астане и проведения там же за день до этого саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Некоторые казахстанские наблюдатели не исключают, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи с президентом Нурсултаном Назарбаевым или кем-то из его окружения рассказал о проблемах, которые создают для китайских компаний некие наглые уголовники… Руководство Поднебесной пристально следит за китайским бизнесом за рубежом и всячески поддерживает его.

Конечно, это вызвало шок и гнев. Поэтому реакция властей была столь молниеносной и жесткой.

Дочь – за отца

В защиту отца пока выступила только его дочь Зере Шакерхан. В своем аккаунте в Instagram она рассказала о том, как проходило задержание ее отца.

«Мой папа вместе с женой и сестренкой спали дома, когда в квартиру ворвались, связали папу и надели на голову мешок!!!! После чего обыскивали квартиру до 19.30 вечера! Также обыскивали квартиру мамы, изъяли телефоны, компьютеры и так далее. Пришли даже к сестре, которая была у себя дома с новорожденным ребенком!!! На заводе сотрудников положили на пол, как будто террористов! Даже женщин заставили лечь на пол!!! Они ссылаются на совершенно необоснованные факты! Даже смешно!!»

Зере убеждена, что ее отец – «честный бизнесмен, спортсмен, примерный муж, дедушка и самый лучший папа на свете».

«Он очень порядочный, читает намаз, совершил хадж, он помог и помогает очень многим людям! Пусть справедливость восторжествует!!!» – написала она в своем аккаунте.

Следствие продолжается, казахстанцы ждут новых громких отставок. Когда Токмади заговорит, вскроется немало интересного…