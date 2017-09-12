Новостройки в Алматы: пригодны для жилья даже, когда дают крен

Жителей аварийных домов в микрорайоне «Алгабас» в Алматы не будут переселять в другие квартиры. Специалисты утверждают: дома, давшие крен, можно выпрямить.

Микрорайон «Алгабас» в Алматы уже больше года находится в эпицентре скандала. Здесь покосились две многоэтажки (дома под номерами 155 и 156). Первым весной 2016 года накренился дом № 156, а летом этого года — второй дом. Объекты были сданы в эксплуатацию в 2014 году.

Из одного дома, который дал крен почти на 40 сантиметров, пришлось даже эвакуировать жильцов.

Люди, а это порядка 200 человек, были временно размещены в гостиницах. Вначале дома хотели снести, но потом специальная комиссия постановила: дома можно реанимировать.

Этим сейчас занимаются казахстанские специалисты из Центра сейсмостойкости, обследования зданий и сооружений АО «КазНИИСА». Все жители уже вернулись в свои квартиры.

Сомнения в качестве строительства вызывали восемь домов, шесть из них уже укреплены.

«Пизанский микрорайон»

«Алгабас» – это окраина Алматы. Район далеко не пафосный, в час пик отсюда до центра города ехать больше часа. Здесь нет дорогих машин на парковках, но можно сказать, что жители богаты другим: на площадках звенят детские голоса.

Жилье в «Алгабасе» получали чиновники, врачи, учителя – в общем, госслужащие, а также инвалиды и многодетные семьи. Критиковать власть в этих кругах не принято.

По иронии, накренившиеся дома «Алгабаса» строили за бюджетные деньги и выдавали в рамках государственной программы «Доступное жилье».

«Боимся, что завалит, и боимся, что уволят за критику», – так в нескольких словах можно описать чувства людей.

«Я ждала эту квартиру 25 лет, как я могу от нее отказаться? Идти некуда. Буду тут жить. Страшно было скитаться по съемным квартирам, и сейчас страшно снова остаться без жилья. Дети выросли, уедут, а я как-нибудь продержусь», – рассказывает жительница накренившегося дома, пожелавшая остаться анонимной.

«Меня многие знают, я в сфере здравоохранения работаю, не хочу проблем», – так объяснила она свое нежелание называть имя.

Рухнет или нет?

«Дома не рухнут», – обещают в АО «КазНИИСА». Специалисты называют причиной крена талые воды. Частые дожди в Алматы, неорганизованный сток, а также частичное изменение уровня воды спровоцировали неравномерную осадку здания.

Вопрос, почему дома, построенные с грубейшими нарушениями, сдали в эксплуатацию, да еще и по госпрограмме? – из серии риторических.

«Касательно ошибок, которые были допущены при строительстве, рекомендуем вам обратиться в уполномоченные государственные органы, которые вели соответствующую проверку», – лаконично ответили на запрос Ц-1 в АО «КазНИИСА».

Генеральным подрядчиком является АО «НСК «Астана Курылыс», проектная организация – ТОО «Архспецстройпроект». Финансирование строительства осуществлялось за счет госбюджета.

Наказание за горе-строительство так никто и не понес, но застройщика заставили исправлять ошибки за свой счет.

Как выпрямляют дом

Выпрямление – сложная инженерная задача, которая проходит в четыре этапа. Вначале рабочие бурят скважины, в которые вводят раствор сульфатостойкого цемента с добавлением жидкого стекла, убирают лишний грунт из-под фундамента, выравнивая дом.

«В процессе выемки грунт имел мягкопластичную или текучепластичную консистенцию. Дополнительное увлажнение грунта почти не требовалось», – отмечают в АО «КазНИИСА».

Это означает, что грунтовые воды в микрорайоне «Алгабас» действительно прилегают близко к поверхности.

По словам Ералы Шокбаров, директора Центра сейсмостойкости обследования зданий и сооружений АО «КазНИИСА», после восстановления вертикальности здания наступает третий этап – по консервации состояния грунта в основании дома.

Для этого по периметру здания вбивают буронабивные сваи диаметром 0,6 метра на глубину не менее 15 метров. Укрепляют прочность свай продольной и поперечной арматурой. Ростверк – верхняя часть фундамента – связывается с фундаментной плитой анкерной арматурой и уступами в бетоне.

На четвертом этапе домам делают отмостку и проводят стоки для ливневых и талых вод.

Других квартир не будет

По словам специалистов, укрепленный дом не представляет опасности и выдержит землетрясение в 9 баллов. Так что жителям аварийных домов «Алгабаса» придется оставаться в своих квартирах.

То есть людям приходится несколько месяцев слушать шум техники, ходить по деревянным строительным мосткам и задаваться вопросом, который до сих пор остается без ответа: почему при строительстве нельзя было сразу учесть все особенности этой местности?

Всем жителям Алматы известно, что на окраинах города уровень грунтовых вод настолько низкий, что вода иногда топит подвалы даже в частных домах.