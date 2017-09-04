Почему казахстанцы едут учиться в Россию?

В этом году почти 40 тысяч выпускников в РК отказались от Единого национального тестирования и отправились учиться за рубеж, прежде всего в Россию, где грантов больше.

В Казахстане выпускники школ могут поступить в вуз только после сдачи Единого национального тестирования (ЕНТ), но в этом году порядка 40 тысяч молодых людей от него отказались.

По официальным данным, школу окончили 131 тысяча 377 человек, и только 92 827 абитуриентов подали заявки на прохождение ЕНТ. Куда же пошли остальные? Чаще всего российские вузы, где для поступления в институт достаточно школьного аттестата: вступительные экзамены сдаются по старой системе.

В Казахстане же ежегодно сдача ЕНТ превращается в противостояние между выпускниками и Министерством образования.

Для Сании Амангалиной из Алматы экзаменационное лето стало серьезным стрессом. Девушка набрала четвертый по стране показатель в ЕНТ – 134 балла, была уверена в том, что поступит на бюджет… но не получила грант по выбранной специальности «учет и аудит».

Одни золотые медалисты

Дело в том, что в этом году по сравнению с 2016-м в Казахстане вдвое выросло количество круглых отличников, обладателей знака «Алтын белгі».

У данной категории льготников – абсолютный приоритет при распределении грантов. Они и заняли бюджетные места во многих вузах. Тестирование потеряло смысл.

Отец Сании – Ерлан Амангалин говорит, что знаки «Алтын белгі» в этом году в школах раздавали как горячие пирожки. У многих отличников впоследствии был низкий балл на тестировании, то есть они не могли подтвердить знания.

«О чем это говорит? Сами делайте выводы, – возмущается отец. – Вся эта система тестирования и присуждения грантов несовершенная, она заставляет детей разочаровываться. Обычный экзамен больше раскрывает потенциал».

Отправлять дочь за границу Ерлан не хотел. В конце августа он поехал в Астану и вместе с такими же недовольными родителями обратился в Министерство образования.

Недовольных больше, чем грантов

К жалобам в столице прислушались, выделив дополнительно почти полторы тысячи грантов. В результате Сания все же будет учиться на бюджетном отделении в университете имени Сулеймана Демиреля в Каскелене, близ Алматы.

Но недовольных родителей оказалось гораздо больше, чем грантов. В Министерстве образования даже сделали официальное заявление:

«Пришедшие говорили, что, несмотря на то что их дети набрали более ста баллов на ЕНТ, гранты они не получили. Очевидно, что результаты конкурса образовательных грантов не оправдали надежды всех участников, ведь количество грантов ограничено, только 30% выпускников получили грант на обучение. Это означает, что большинство студентов будет обучаться на платной основе», – гласит сообщение на сайте Минобразования.

Конкуренция между вузами РФ и РК

Не всем по карману высокая стоимость учебы в казахстанских вузах. В России куда больше шансов на бесплатную учебу, говорят родители выпускников, которые отправили детей в соседнюю страну.

Так, в списке, опубликованном 3 августа Минобразования Казахстана, числится 31 702 гранта.

Для сравнения, в 2017 году в России выделили 575 тысяч бюджетных мест. Иностранцы могут претендовать не на все гранты, но возможностей все равно больше, чем на родине.

Алматинка Мария Рыжкина рассказывает, что ее дочь поступила на бюджетное отделение в один из университетов Санкт-Петербурга на специальность «биотехнология». Семья рассматривала две страны – Чехию и Россию. Остановились на России.

«ЕНТ – это огромный стресс. Есть много случаев, когда ребенок хорошо учился, но провалил тестирование по причине, например, волнения. Поэтому дома сразу было принято решение, что дочь не будет сдавать ЕНТ», – говорит она.

«Здесь нет языкового барьера, образование качественное, а потом можно трудоустроиться и остаться», – резюмирует Мария.

Таким образом, многих выпускников, которые уехали в Россию, можно сразу рассматривать как потенциальных эмигрантов.

Казахстанцы за рубежом

Не все студенты едут в крупные города, такие, как Москва или Санкт-Петербург. Многие поступают в российские вузы на периферии.

Например, жителям западноказахстанского города Уральск всего четыре часа езды до российской Самары. В области работает образовательно-учебный центр Gaudeamus , который помогает подготовиться к экзаменам в десяток российских вузов.

Выпускникам даже ехать никуда не надо: выездная комиссия приезжает сама и принимает экзамены. Судя по статистике на сайте, агитация выпускников идет успешно.

Сейчас казахстанцы – на первом месте среди иностранных студентов в России. Их в 2015–2016 академическом году было 73 455 человек, сообщает Центр социологических исследований Минобрнауки РФ.

На втором месте – Украина, из которой приехали 23 217 студентов, на третьем – Китай: 22 529 студентов.

Данные за 2017 год будут только в октябре, но уже ясно, что казахстанские вузы проигрывают конкуренцию соседнему государству.