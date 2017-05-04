Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Казахстан

    Почему в Казахстане не внедряются инновации

    Провозглашенный президентом новый этап модернизации Казахстана немыслим без новаторских технологий, но государственная машина неспособна их поддержать.

    Коллаж из открытых источников
    Коллаж из открытых источников

    За последние десять лет доля НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) в ВВП Казахстана составила малую величину – 0,2%, или 69 млрд тенге (217,3 млн долларов США). Эти данные озвучил Фархад Куанганов, секретарь партии «Нур Отан», на одной из дискуссий в Астане, посвященной проблемам инноваций и технологий в Казахстане.

    Для сравнения он сообщил, что на увеселительные мероприятия в рамках Экспо-2017 в бюджете заложено почти в три раза больше средств.

    До сих пор все меры поддержки НИОКР касались только научных организаций. Выхода научных разработок казахстанских ученых в реальную экономику нет – предприниматели не торопятся их внедрять: нет стимулов.

    На фундаментальные исследования в Казахстане тратится 24% средств, на прикладные – 50%, на опытно-конструкторские разработки – 25%.

    В инновационных странах структура расходов другая: 15–20% – доля финансирования фундаментальных разработок, 30–35% – прикладные исследования, и львиная доля – 40% – опытно-конструкторские разработки, которые активно финансируются бизнесом.

    Без налогового стимулирования предприятий и бизнеса Казахстан в развитии инноваций будет продолжать топтаться на месте.

    «При этом нужно финансировать не ученых, а предприятия, в чьих разработках они заинтересованы, – подчеркивает Фархад Куанганов. – В Казахстане Налоговый кодекс не поощряет даже реальный сектор, а уж тем более инновации».

    Лишние риски бизнесу не нужны

    Слабый уровень развития инноваций в стране признан официально. В Казахстане с 2012 года действует акционерное общество «Национальное агентство по технологическому развитию» (АО «НАТР»), созданное со стопроцентным участием государства.

    Агентство призвано содействовать координации процессов инновационного развития и получению государственной поддержки. И что же?

    Как признал Даурен Сабденов, зампредседателя правления НАТР, за последние пять лет практически не отмечается рост доли инновационных предприятий, оставаясь на уровне 8%. Хотя его финансирование со стороны государства выросло в десять раз.

    Причем 80% этих расходов – трансфер импортных технологий. А где же вклад наших ученых и разработчиков?

    Агентством НАТР за время его работы было заключено 328 договоров на 12 млрд тенге (37,8 млн долларов США), создано 539 рабочих мест, а количество произведенной продукции превышает 57 млрд тенге. Это, конечно, показывает какой-то рост, но иначе, чем жалким (вспомните 0,2% от ВВП), его не назовешь.

    Пока не будут созданы привлекательные стимулы для бизнеса, инновации в Казахстане развиваться не будут.

    Как стимулируют в Китае и Сингапуре

    Сегодня основным источником финансирования НИОКР является государство (59%). Второй по величине крупный источник – собственные средства научных организаций (37%).

    Другие источники (иностранные инвестиции, заемные средства, средства предприятий) составляют всего 5%.

    В Южной Корее, Китае и Японии, то есть в странах с развитой экономикой, на которые Казахстан равняется и всегда ставит в пример, доля частных инвестиций достигает 75%.

    Секрет такой активности бизнеса, по мнению эксперта по вопросам внедрения инноваций Космана Кажкенова, – в налоговых льготах. В Казахстане их нет совсем – так зачем же предпринимателю брать на себя все риски внедрения нового, с неопределенными перспективами, тратя большие деньги? Он и не рискует, работает по старинке.

    А вот в соседнем Китае, рассказал Косман Кажкенов, на предприятии с инновациями ставка налога на прибыль в размере 25% может быть уменьшена сразу до 15%. Второе: можно получить налоговые каникулы от двух до пяти лет после первого получения дохода, то есть вообще не платить налоги – только соцотчисления.

    Государство применяет даже супервычеты – 150% от квалифицированных затрат на проведение НИОКР, а также отменяет или сокращает вдвое налог на прибыль на доходы от трансфера технологий.

    В том же Сингапуре, который в качестве примера неоднократно приводил Назарбаев, компания может получить повышенный вычет при проведении НИОКР.

    Он равен 250%, если исследования выполняются на территории Сингапура, и 300% – за его пределами.

    Кроме того, у компаний есть возможность заменить налоговый вычет в размере до 100 тысяч сингапурских долларов (71,6 тысячи долларов США) на необлагаемый налогами грант наличными в размере 30% от суммы вычета.

    Государственная машина, которая работает на себя

    В Казахстане налоговых льгот для внедряющих инновации нет. Более того, правительство последовательно расширяет налогооблагаемую базу предприятий так, что речь идет о выживании, а о не о внедрении новых технологий.

    Созданная для этого государственная машина увязла в бюрократии, чиновники косны, неповоротливы и чудовищно неэффективны.

    Глава Ассоциации IT-компаний Казахстана Нурлан Исин заявляет, что Нацагентство по технологическому развитию только бумаги перекладывает, средства не осваиваются. По его данным, НАТР только на депозитах в банках заработало один миллиард тенге (3,1 млрд долларов США), разместив на них государственные деньги, выделенные на гранты изобретателям. А казахстанские разработчики тем временем годами не могут дождаться обещанного финансирования.

    Проблема отставания всей государственной системы поддержки инноваций в экономике дошла до парламента Казахстана. Депутаты резко раскритиковали стратегический план Министерства образования и науки на 2017–2021 годы, который обсуждался в Мажилисе. Особо они подчеркивали вторичность казахстанских технологических разработок, на которые министерство просит у государства немалые деньги.

    Депутат Ирина Смирнова подвела печальные итоги этого обсуждения. «Что это за инновации?! Птичий помет для удобрений – его же еще до нашей эры применяли! Масло из фруктовых косточек начали получать уже миллион лет назад. Инновация в чем тут, какой доход для государства? Результаты научной и научно-технической деятельности остаются невостребованными для бизнеса и не применяются предприятиями в производственной деятельности. Уже сегодня понастроили сотни предприятий, а те не работают – почему?»

    По мнению депутата Смирновой, участникам инновационных государственных программ необходимо сразу же внедрять свои разработки в масштабные программы развития производства, а их проекты должны поддерживать отрасли и развивать малый и средний бизнес. Именно под это и выделяются заемные средства.

    Источник:Ц-1
    Темы: Экономика Казахстана
    Теги: Даурен Сабденов инновации Казахстан Национальное агентство технического развития Нурлан Исин Фархад Куанганов экономика
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

    Выбор редактора

    Новости из Казахстанa