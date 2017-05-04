Почему в Казахстане не внедряются инновации

Провозглашенный президентом новый этап модернизации Казахстана немыслим без новаторских технологий, но государственная машина неспособна их поддержать.

За последние десять лет доля НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) в ВВП Казахстана составила малую величину – 0,2%, или 69 млрд тенге (217,3 млн долларов США). Эти данные озвучил Фархад Куанганов, секретарь партии «Нур Отан», на одной из дискуссий в Астане, посвященной проблемам инноваций и технологий в Казахстане.

Для сравнения он сообщил, что на увеселительные мероприятия в рамках Экспо-2017 в бюджете заложено почти в три раза больше средств.

До сих пор все меры поддержки НИОКР касались только научных организаций. Выхода научных разработок казахстанских ученых в реальную экономику нет – предприниматели не торопятся их внедрять: нет стимулов.

На фундаментальные исследования в Казахстане тратится 24% средств, на прикладные – 50%, на опытно-конструкторские разработки – 25%.

В инновационных странах структура расходов другая: 15–20% – доля финансирования фундаментальных разработок, 30–35% – прикладные исследования, и львиная доля – 40% – опытно-конструкторские разработки, которые активно финансируются бизнесом.

Без налогового стимулирования предприятий и бизнеса Казахстан в развитии инноваций будет продолжать топтаться на месте.

«При этом нужно финансировать не ученых, а предприятия, в чьих разработках они заинтересованы, – подчеркивает Фархад Куанганов. – В Казахстане Налоговый кодекс не поощряет даже реальный сектор, а уж тем более инновации».

Лишние риски бизнесу не нужны

Слабый уровень развития инноваций в стране признан официально. В Казахстане с 2012 года действует акционерное общество «Национальное агентство по технологическому развитию» (АО «НАТР»), созданное со стопроцентным участием государства.

Агентство призвано содействовать координации процессов инновационного развития и получению государственной поддержки. И что же?

Как признал Даурен Сабденов, зампредседателя правления НАТР, за последние пять лет практически не отмечается рост доли инновационных предприятий, оставаясь на уровне 8%. Хотя его финансирование со стороны государства выросло в десять раз.

Причем 80% этих расходов – трансфер импортных технологий. А где же вклад наших ученых и разработчиков?

Агентством НАТР за время его работы было заключено 328 договоров на 12 млрд тенге (37,8 млн долларов США), создано 539 рабочих мест, а количество произведенной продукции превышает 57 млрд тенге. Это, конечно, показывает какой-то рост, но иначе, чем жалким (вспомните 0,2% от ВВП), его не назовешь.

Пока не будут созданы привлекательные стимулы для бизнеса, инновации в Казахстане развиваться не будут.

Как стимулируют в Китае и Сингапуре

Сегодня основным источником финансирования НИОКР является государство (59%). Второй по величине крупный источник – собственные средства научных организаций (37%).

Другие источники (иностранные инвестиции, заемные средства, средства предприятий) составляют всего 5%.

В Южной Корее, Китае и Японии, то есть в странах с развитой экономикой, на которые Казахстан равняется и всегда ставит в пример, доля частных инвестиций достигает 75%.

Секрет такой активности бизнеса, по мнению эксперта по вопросам внедрения инноваций Космана Кажкенова, – в налоговых льготах. В Казахстане их нет совсем – так зачем же предпринимателю брать на себя все риски внедрения нового, с неопределенными перспективами, тратя большие деньги? Он и не рискует, работает по старинке.

А вот в соседнем Китае, рассказал Косман Кажкенов, на предприятии с инновациями ставка налога на прибыль в размере 25% может быть уменьшена сразу до 15%. Второе: можно получить налоговые каникулы от двух до пяти лет после первого получения дохода, то есть вообще не платить налоги – только соцотчисления.

Государство применяет даже супервычеты – 150% от квалифицированных затрат на проведение НИОКР, а также отменяет или сокращает вдвое налог на прибыль на доходы от трансфера технологий.

В том же Сингапуре, который в качестве примера неоднократно приводил Назарбаев, компания может получить повышенный вычет при проведении НИОКР.

Он равен 250%, если исследования выполняются на территории Сингапура, и 300% – за его пределами.

Кроме того, у компаний есть возможность заменить налоговый вычет в размере до 100 тысяч сингапурских долларов (71,6 тысячи долларов США) на необлагаемый налогами грант наличными в размере 30% от суммы вычета.

Государственная машина, которая работает на себя

В Казахстане налоговых льгот для внедряющих инновации нет. Более того, правительство последовательно расширяет налогооблагаемую базу предприятий так, что речь идет о выживании, а о не о внедрении новых технологий.

Созданная для этого государственная машина увязла в бюрократии, чиновники косны, неповоротливы и чудовищно неэффективны.

Глава Ассоциации IT-компаний Казахстана Нурлан Исин заявляет, что Нацагентство по технологическому развитию только бумаги перекладывает, средства не осваиваются. По его данным, НАТР только на депозитах в банках заработало один миллиард тенге (3,1 млрд долларов США), разместив на них государственные деньги, выделенные на гранты изобретателям. А казахстанские разработчики тем временем годами не могут дождаться обещанного финансирования.

Проблема отставания всей государственной системы поддержки инноваций в экономике дошла до парламента Казахстана. Депутаты резко раскритиковали стратегический план Министерства образования и науки на 2017–2021 годы, который обсуждался в Мажилисе. Особо они подчеркивали вторичность казахстанских технологических разработок, на которые министерство просит у государства немалые деньги.

Депутат Ирина Смирнова подвела печальные итоги этого обсуждения. «Что это за инновации?! Птичий помет для удобрений – его же еще до нашей эры применяли! Масло из фруктовых косточек начали получать уже миллион лет назад. Инновация в чем тут, какой доход для государства? Результаты научной и научно-технической деятельности остаются невостребованными для бизнеса и не применяются предприятиями в производственной деятельности. Уже сегодня понастроили сотни предприятий, а те не работают – почему?»

По мнению депутата Смирновой, участникам инновационных государственных программ необходимо сразу же внедрять свои разработки в масштабные программы развития производства, а их проекты должны поддерживать отрасли и развивать малый и средний бизнес. Именно под это и выделяются заемные средства.