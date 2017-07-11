Полиция Алматы закончила следствие по делу журналиста Жанболата Мамая

Главный редактор издания «Саяси калам. Трибуна» Жанболат Мамай может приступить к ознакомлению с материалами следствия, составившими 12 томов, сообщает его адвокат.

Сегодня в интервью Ц-1 адвокат журналиста Жанара Балгабаева рассказала, что тщательное ознакомление со всеми материалами следствия займет примерно десять дней, после чего дело поступит в суд.

По ее словам, они с подзащитным намерены хорошо подготовиться к судебному процессу.

«Жанболат и в заключении не теряет присутствия духа. Он здоров, бодр, готов к борьбе за справедливость в суде, относится к нему со всей серьезностью. Мы уверены, что правда наконец должна восторжествовать», – сказала адвокат журналиста.

Главный редактор казахстанского независимого издания «Саяси калам. Трибуна» Жанболат Мамай был арестован 10 февраля этого года.

Затем сроки его предварительного заключения неоднократно продлевались судом, несмотря на многочисленные ходатайства об изменении меры пресечения.

Журналиста обвиняют в отмывании через свое издание денег БТА-Банка, которым ранее владел беглый казахстанский олигарх, бывший министр энергетики, индустрии и торговли Казахстана Мухтар Аблязов.

Ныне Аблязов проживает во Франции, откуда возглавляет оппозиционное движение «Демократический выбор Казахстана» и делает заявления о необходимости смены власти в Астане и своем намерении стать премьер-министром будущей парламентской РК.

В июне Аблязов на заочном процессе, состоявшемся в межрайонном суде Алматы, был приговорен к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества, ему было предъявлено обвинение в хищении 7,5 млрд долларов США. Различные сроки заключения получили и топ-менеджеры БТА-Банка, но они, в отличие от Аблязова, находились в Казахстане.

Мамай отрицает предъявленные ему обвинения и считает их политически мотивированными – местью за его журналистскую деятельность.

После ареста он был избит в следственном изоляторе, сокамерники угрожали ему повешением. Это вызвало большое общественное возмущение. Участники Национального превентивного механизма по предупреждению пыток назвали данный инцидент откровенным давлением на журналиста.

15 июня Жанболат встретил в тюрьме свой 29-й день рождения.