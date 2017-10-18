Проблемы на казахстанско-кыргызской границе выплеснулись на форуме в Алматы

Казахстан является крупнейшим торговым партнером Кыргызстана после Швейцарии, но чинит проблемы на границе, заявил на форуме в Алматы представитель Бишкека.

Проблемы на казахстанско-кыргызстанской границе выплеснулись на VII Центрально-Азиатском торговом форуме, который проходит под эгидой Агентства США по международному развитию USAID в Алматы 18–19 октября.

Выступая на первой пленарной сессии, представитель Агентства по продвижению инвестиций и экспорта Министерства экономики Кыргызстана Нурлан Арипов заметил, что Казахстан, несмотря на членство обеих стран в зоне свободной торговли под названием Евразийский экономический союз (ЕАЭС), чинит проблемы на совместной границе, тем самым препятствуя взаимной торговле.

«Казахстанской стороной не соблюдаются нормы права Евразийского экономического союза, а именно ограничивается свобода передвижения товаров», – заявил Арипов.

Казахстан усилил контроль на границе с Кыргызстаном 10 октября в соответствии с якобы запланированным графиком в преддверии выборов президента Кыргызстана, состоявшихся 15 октября.

Граница практически была закрыта для кыргызстанских товаров, поставляемых на рынок Казахстана, а пропуск граждан и автомашин затягивался на часы и даже сутки.

Наблюдатели в обеих странах склонны считать, что Казахстан отреагировал на выпад главы Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в сторону президента РК Нурсултана Назарбаева, сделанный до выборов, а затем продолженный в день голосования.

Кому нужен молодой президент?

Выступая 7 октября, Атамбаев обвинил Казахстан во вмешательстве в предвыборный процесс в его стране. Очевидно, что его задел прием, оказанный Назарбаевым в сентябре в Алматы оппозиционному кандидату в президенты Омурбеку Бабанову.

Кроме того, Атамбаев заявил, что правительство Казахстана разворовывает богатства страны, и где точно нужен молодой президент, – так это в Астане.

В день выборов президент Кыргызстана продолжил нападки на казахстанского коллегу. Никто не сомневается, что, говоря о свинье – персонаже из повести Джорджа Оруэлла «Скотный двор», которая считала, что она «равнее» других, Атамбаев имел в виду Назарбаева. Да, «Скотный двор», по словам Атамбаева, ему напоминает ЕАЭС.

Вместе с практическим закрытием границы Казахстан также наложил запрет на ввоз молочной продукции из Кыргызстана, ссылаясь на нарушение фитосанитарных норм.

Не надо политизировать…

В то же время замминистра казахстанского МИДа Ержан Ашикбаев, участвовавший в торговом форуме в Алматы, призвал не связывать высказывания Атамбаева с ситуацией на границе и повторил официальное объяснение закрытия границы властями Казахстана.

«Позиция и правительства, и главы государства [Назарбаева] заключается в том, что и Казахстан, и Кыргызстан в интересах наших народов должны работать и не политизировать [ситуацию]. Избранный глава государства Сооронбай Жээнбеков также заявил, что Казахстан и Кыргызстан – это братские народы, которые будут сотрудничать в любом случае», – сказал Ашикбаев Ц-1.

По поводу запрета на ввоз кыргызстанской молочной продукции в Казахстан, замминистра добавил: «Надо отделять вопросы практического плана. Если есть нарушения, то они должны быть устранены, и это обязанность контролирующих госорганов, которые не должны допустить ввоза той или иной продукции, которая угрожает жизни потребителей».

Когда уйдет Атамбаев…

Казахстанский эксперт, профессор алматинского Казахстанско-немецкого университета Булат Султанов считает, что двусторонние проблемы между Казахстаном и Кыргызстаном решатся в скором времени – после ухода Атамбаева и вступления на должность Жээнбекова.

«Проблемы на казахско-кыргызской границе закончатся 1 декабря, когда Жээнбеков вступит в должность президента, потому что кыргызы и казахи – два братских народа, и нам делить нечего, – прокомментировал ситуацию Султанов. – Президенты приходят и уходят, а народы остаются. У нас просто другой альтернативы нет».

На вопрос Ц-1 о том, не будет ли Атамбаев продолжать влиять на своего ставленника Жээнбекова, эксперт пояснил, что интересы Атамбаева и кыргызского народа нетождественны, и новый президент должен будет учитывать именно интересы народа в своей внешней политике.

«Я считаю, что Жээнбеков в первую очередь избран всем кыргызским народом, и он должен будет защищать интересы не Атамбаева, а кыргызского народа», – заключил Султанов.