Ромео и Джульетта впервые запели на казахском языке

В Астане состоялась премьера мюзикла «Ромео и Джульетта» – впервые самые известные влюбленные мира пели на казахском, сообщает Госслужба центральных коммуникаций РК.

История любви юных Ромео и Джульетты была пересказана впервые на казахском языке вечером 21 июня со сцены Дворца мира и согласия в Астане.

Как рассказал на пресс-конференции режиссер-постановщик мюзикла, заслуженный деятель РК Асхат Маемиров, этот спектакль о любви говорит о человеческой природе больше, чем все речи политиков.

По словам Маемирова, он и артисты хотели донести, что вражда среди людей, среди кланов ни к чему. Мир, дружба и согласие наступят, когда в обществе восторжествует любовь.

По его мнению, Гульнарой Салыкбай был выполнен очень удачный художественный перевод, передающий зерно мысли автора мюзикла.

«Эмоции, получаемые от просмотра мюзикла, просто непередаваемы», – делится в итоге режиссер.

Как сообщает Служба центральных коммуникаций, на премьере в Астане также присутствовал французский композитор, сценарист и актер Жерар Пресгурвик, заработавший мировую славу мюзиклом «Ромео и Джульетта», поставленном на французской сцене в 2001 году.

Переплетение культур

Автор постановки пересказал классическую пьесу Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» своими словами, сохранив основные сюжетные коллизии оригинала. Успех мюзикла «Ромео и Джульетта», созданного Пресгурвиком, был ошеломляющим.

За короткий срок музыкальный спектакль стал мировым бестселлером и переведен на французский, голландский, русский, английский, немецкий, итальянский, венгерский, корейский, японский, испанский языки и иврит. А сегодня к этому списку прибавился и казахский.

«Очень интересно и неожиданно услышать мюзикл на казахском языке. Я очень рад, что увидел мюзикл на казахстанской сцене.

Мне очень нравится казахская Джульетта. Труппа сыграла прекрасно, на высоком уровне», – поделился мнением Жерар Пресгурвик на пресс-конференции в Астане.

Как отмечает французский маэстро, публика везде одинакова, музыкальный спектакль понятен всем зрителям, но очень необычно использование восточного стиля в мюзикле.

При этом, как отметил француз, он видел спектакль и на итальянском языке, и на японском, и на многих других, но здесь, в Казахстане, своеобразно соединена европейская и азиатская культура, что придает действу неповторимую оригинальность.

Спектакль проходит с субтитрами на русском языке, и представления будут идти до 4 июля.