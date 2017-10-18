Сергей Дуванов / Атамбаев и Назарбаев дерутся – у холопов чубы трещат…

Лично для меня в конфликте между властями Казахстана и Кыргызстана правых нет. С обеих сторон – амбиции, ложь, лицемерие и откровенная глупость.

Совершенно на пустом месте возбудился Алмазбек Атамбаев, увидев во встрече в Алматы Нурсултана Назарбаева с Омурбеком Бабановым, оппозиционным кандидатом в президенты Кыргызстана, происки недоброжелателей.

Ну и что с того, что эта сентябрьская встреча состоялась? Кто из избирателей в Кыргызстане о ней узнал бы? И даже если узнал, то как это могло бы повлиять на исход голосования? Да никак? Абсолютно высосанная из пальца проблема.

Однако, обидевшись на это, Атамбаев публично обзывает президента дружественной страны стариком, потворствующим коррупции и неспособным грамотно управлять страной.

Может, оно и так, но грамотный политик должен просчитывать последствия такой «правды-матки» для своей страны.

Какой был смысл наживать себе врага-соседа, который однозначно будет мстить? Вменяемого ответа на этот вопрос пока нет.

В ответ Акорда устраивает проблемы на казахстанско-кыргызской границе, искусственно замедлив прохождение досмотра пересекающих границу людей и транспорта.

На границе с 10 октября возникли огромные пробки, люди и транспорт вынуждены простаивать по нескольку суток, чтобы перечечь ее.

Затем появился запрет на ввоз в Казахстан кыргызской молочной продукции. В результате таких ответных мер страдают простые граждане этих стран. Воистину говорят: «Паны дерутся – у холопов чубы трещат».

Спрашивается, зачем нужны эти меры, если политически они не способствуют решению проблемы, а только усугубляют конфликт и ведут к нагнетанию напряженности?

Почему из-за неадекватных и не в меру обидчивых правителей должны страдать простые граждане?

При этом казахстанские власти выглядят тоже несолидно, опускаясь до откровенной лжи.

Официально Астана заявляет, что никаких ответных мер на публичные оскорбления Атамбаева не было.

Что проблемы на границе – это всего лишь профилактические меры, принятые в связи с выборами в Кыргызстане, прошедшими 15 октября, и необходимостью профилактики экстремистских угроз.

Зачем врать? Все прекрасно понимают, что это именно ответка за длинный язык Атамбаева.

Наглядная демонстрация того, что в руках авторитарных властей дипломатичная ложь (Астаны), как и правда-матка не к месту (Бишкека), не красят ее авторов.

Дальше – больше. Видимо, войдя во вкус, «правдоруб» Атамбаев в день выборов облил грязью кандидата Бабанова (в нарушение запрета агитации в день выборов) и сравнил ЕАЭС со «Скотным двором» Джорджа Оруэлла (в некоторых переводах – «Скотская ферма»).

В повести изображена эволюция животных, изгнавших со скотного двора бывшего владельца. Эволюция от безграничной свободы к диктатуре свиньи по кличке Наполеон. Это уже была конкретная пощечина всем остальным лидерам стран – членов этого межгосударственного союза.

Можно только догадываться, кого имел в виду президент Кыргызстана, обзывая свиньей, которая хочет быть «равнее» остальных.

Но основная мысль прозвучала достаточно четко: он против такого союза, в котором эта свинья будет считать себя «равнее» всех остальных. Этого он не потерпит.

Сдается мне, что с легкой руки Атамбаева у Евразийского экономического союза может появиться второе название: Скотный двор (или Скотский двор).

Не исключено, что Атамбаев имел в виду персональный состав лидеров стран, представляющих авторитарные страны, и их отношение к демокартии, что вполне адекватно отображает суть данного союза.

Но это еще не все. Вошедший в раж ниспровержения авторитетов и их уничижения, Атамбаев продолжает свое победное шествие по головам бывших партнеров Кыргызстана.

Пришел черед и США, которых он обвинил в поддержке авторитарного Узбекистана, которому американцы поставили военную технику, забыв при этом его страну. Опять обида одолела.

Чуть позже, выступая перед международными наблюдателями за выборами, он заявил, что, в отличие от Кыргызстана, в США нет демократии и свободы слова.

Как и положено другу Кремля, он обвинил американцев в двойных стандартах. Мол, если бы на последних президентских выборах победила кандидат от демократов Хиллари Клинтон, то все СМИ кричали бы, что это были честные и справедливые выборы. Это уже называется «Остапа понесло»…

Трудно прогнозировать ситуацию с Атамбаевым и кыргызами, оказавшимися заложниками его поступков, мало поддающихся нормальной логике.

Пока ясно одно, что Атамбаев никуда не уходит, и на этих выборах победил именно он в лице Сооронбая Жээнбекова.

В этой связи непонятно, как поведет себя новый президент Кыргызстана, станет ли он открещиваться от заявлений Атамбаева, или продолжит его жесткую линию на конфронтацию с Акордой и ЕАЭС.

В любом случае все прекрасно понимают, чья это креатура, и веры ему, и авторитета это вряд ли прибавит.

Еще более неясно, как отреагируют на его «хулиганство» в США и в России?

Очень интересно, как Путин, поддерживающий Атамбаева, станет оправдываться перед своим лучшим другом Назарбаевым? Станет ли их мирить, или примет чью-то сторону? Очень непростая ситуация.

Нельзя сбрасывать со счетов и самих кыргызов: если их «достанут» проблемы, связанные с неофициальными санкциями Акорды, тогда они будут способны ухудшить ситуацию в стране.

А впавшие в обидки власти Казахстана, видимо, продолжат делать все возможное, чтобы наказать кыргызов, проголосовавших за ставленника Атамбаева.

И хоть Атамбаев страшит, что всех, кто против результатов выборов, он будет безжалостно сажать, – это еще ничего не значит.

Если дело дойдет до публичных протестов, и кыргызы в очередной раз выйдут на улицы, то ситуация может резко измениться.

И в этом случае что-то мне подсказывает: тогда у всех последующих президентов Кыргызстана полномочий будет не больше, чем у блогеров.

Сергей Дуванов – публицист и колумнист Ц-1 в Алматы