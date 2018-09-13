Сергей Дуванов / «Фасадная демократия»: время подводить итоги

«Фасадная демократия» во многих странах бывшего СССР, в частности в Казахстане, похоже, устраивает обе стороны – и автократии, и их западных партнеров. Видимо, путинской России последним мало…

Через 27 лет после развала СССР приходит осознание, что планируемое продвижение в демократию в большинстве постсоветских стран не состоялось.

Ситуация с демократическими институтами и правами человека не улучшилась, а кое-где даже стала хуже.

Налицо крах западной стратегии постепенного «затаскивания в демократию» постсоветских автократов. Эксперимент не удался – научить волков пасти овец оказалось не под силу даже опытным западным специалистам.

Все годы реализации данной стратегии оппонировали люди, живущие в этих странах и понимающие, что природу волков изменить невозможно, что серым хищникам доверять овец можно, только одомашнив их, то есть переведя в статус собак.

Говоря политическим языком, необходимо обломать властные амбиции, зажать в рамки закона и посадить на короткий поводок контроля со стороны общества.

Эти люди, к каким принадлежу и я, доказывали европейцам и американцам, что никакого реального движения в демократию нет и не может быть.

Что все слова постсоветских лидеров о приверженности принципам демократии – не более чем обман, при помощи которого они получили карт-бланш на неограниченную власть в своих странах.

Однако эти доводы не воспринимались. Четверть века Запад заигрывал с укрепляющими свои позиции автократами, надеясь, что они действительно могут сделать свои страны либеральными и демократическими.

Это, так сказать, план «А», в который, строго говоря, верили далеко не все.

Был еще план «Б», согласно которому допускалось, что демократии может и не быть, но сама иллюзия движения к ней будет заставлять соблюдать хотя бы формально определенные демократические принципы и цивилизованные правила.

Эдакая игра в поддавки: диктаторы создают иллюзию того, что они строят демократию, а Запад делает вид, что верит в это.

Это тонкая игра, где главной задачей было заинтересовать набирающих силу автократов в партнерстве с западными странами.

Автократ должен был почувствовать выгоду для себя от демонстрации своих демократических устремлений.

Для этого было достаточно подписать международную конвенцию, касающуюся прав человека, исполнения которой от него никто не требовал.

Точно так же можно было под вывеской продвижения демократии принимать законы, ужесточающие реализацию прав и свобод граждан.

А еще можно было стать на год председателем ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе), но это не накладывало никаких обязательств в части проведения честных выборов, преследования прессы и оппозиции.

Постсоветские режимы быстро усвоили алгоритм сотрудничества, который устраивал европейских политиков. Алгоритм был прост: соглашайся и обещай все, что хотят в Европе, но делай то, что нужно тебе в своей стране.

С точки зрения продвижения демократических ценностей это, конечно, был обман, который устраивал и европейских политиков, и сотрудничающих с ними постсоветских авторитарных лидеров.

Критикам режимов из демократического лагеря говорили, что не нужно требовать от властей всего и сразу. Что процесс демократизации пусть и медленно, но идет.

Что власти постепенно продвигаются по этому пути, принимая новые законы, участвуя в выборах, создавая новые госструктуры и институты, подписывая международные конвенции.

И это все говорилось на фоне принятия законов, еще больше ужесточающих и ограничивающих права и свободы в Казахстане.

Именно тогда выборы превратились в фарс и проходили в режиме срежиссированного спектакля…

Госструктуры все меньше контролировались обществом и прессой, а сама пресса все больше подвергалась цензуре и давлению.

Принятые международные конвенции и пакты, касающиеся политических прав и свобод, не реализовывались в жизни, оставаясь пустыми декларациями.

На словах провозглашая европейский демократический вектор, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на практике реализовывал программу создания автократического государства, основанного на единовластии, избирательности закона, ограничении и подавлении прав и свобод.

Обо всем этом говорили оппозиция и критикующие власть НПО. В этом плане и те и другие, скорее, мешали западным политикам и долгожителям в Акорде играть устраивающую их игру в «продвижение демократии».

К этой игре настолько уже все привыкли, что стали думать, что так и должно быть на самом деле.

Но идиллию нарушил президент России Владимир Путин, возомнивший, что имперское прошлое дает ему право перестраивать установленный мировой порядок.

Крым, Донбасс, Сирия, сбитый малайзийский «Боинг», выборы в США, отравление Скрипалей в Англии – все это привело к изменению ситуации и спутало карты тех, кто придумал и 27 лет играл в «фасадную демократию».

Санкции, которые Запад ввел против России, показывают, что у их политиков наконец-то начали открываться глаза на угрозы, которые могут представлять выращенные при их поддержке «фасадные демократии».

И то, что санкции предполагается ужесточать, говорит о серьезности намерений Запада в этом вопросе.

На фоне усиливающейся на Западе тенденции противостояния Москве, а также принимая во внимание, что режим Назарбаева следует в фарватере политики Путина, возникает вопрос по поводу прежнего формата сотрудничества Запада с авторитарными режимами.

Привычная схема, при которой Астана создает иллюзию «движения в Европу», а Запад делает вид, что это «движение» его устраивает, выглядит совсем уж дико.

Можно предположить, что сегодняшние заигрывания Запада с Акордой объясняются желанием не дать ей уйти полностью под Путина.

Но, на мой взгляд, уже поздно. Назарбаев давно там. И экономически, и политически. Путин и Назарбаев – братья по духу, у них общий идеологический вектор.

Его нынешнее формальное дистанцирование от Москвы – это не сидение на двух стульях, как думают многие. Это попытка обмануть Запад и выиграть время, чтобы как можно дольше избегать прямых санкций и изоляции.

Но нужно понимать, что внутри страны геополитические причины слабо просматриваются. Люди видят то, что перед глазами. А перед глазами –поддержка Западом нынешнего политического режима в Казахстане, в том числе и его противостояния оппозиционным настроениям в стране.

Я лично сталкивался с тем, что некоторые представители западных посольств и международных организаций в кулуарах высказывали мнение, что демократия сегодня опасна для Казахстана, что оптимальный вариант – это сильная власть в лице действующего президента, что деятельность оппозиции и критика со стороны оппонентов власти представляют угрозу для стабильности в стране.

Трудно сказать, является это проявлением общей стратегической установки или следствием личных политических взглядов приезжающих в Казахстан чиновников.

Не исключено, что это результат своеобразной мимикрии, когда некоторые из иностранцев в ходе постоянного общения с людьми из власти постепенно проникаются их убеждениями и становятся выразителями их взглядов.

По факту приходится чаще сталкиваться с проявлением поддержки стратегического курса казахстанских властей (а это включает в себя ограничения гражданских и политических свобод) со стороны представителей Запада.

Чтобы не быть голословным, приведу один из свежих примеров. Месяц назад на одном из мероприятий в Астане в ходе обмена мнениями произошла перепалка между представителями власти и их оппонентами из общественного сектора, которые подвергли резкой критике политику властей.

После окончания мероприятия к одному из общественников подошел высокопоставленный чиновник из казахстанского представительства Евросоюза и, высказав свое возмущение его поведением, пригрозил включить его в «черный список», после чего, мол, тот не сможет выехать ни в одну из стран Евросоюза.

Как вам такое лоббирование интересов власти?

И еще один момент, о котором необходимо сказать, говоря о сотрудничестве Запада с режимом Назарбаева.

В последнее время часто слышатся претензии к Западу, который, выделяя гранты казахстанским НПО, якобы тем самым готовит «майдан». На самом деле в Казахстане ситуация совершенно иная.

Да, действительно, было время, когда львиная доля всех грантов шла на развитие и активизацию гражданского общества, на формирование общественной инициативы, на создание институтов защиты прав и свобод граждан.

Всё происходившее предполагало критику власти и хоть как-то влияло на политическую активность граждан. И можно было говорить, что это работало на создание предпосылок для будущих гражданских протестов.

Однако примерно десять лет назад основные грантодатели изменили тематику и направленность грантов.

Теперь предпочтение отдается проектам, нацеленным на сотрудничество с властями в выполнении каких-то социальных проектов.

Дело, конечно, нужное, но оно почти не имеет отношения к продвижению демократии и защите прав человека.

Такой подход исключает всякую критику властей, вдобавок эти проекты никак не влияют на гражданскую активность населения.

Таким образом, сегодня деньги европейских и американских налогоплательщиков тратятся преимущественно на поддержку иллюзии движения к демократии, чем успешно вот уже 25 лет занимаются казахстанские власти.

В итоге наблюдается следующая закономерность: чем больше выделяется на данную работу западных грантов, тем меньше в стране демократии.

Специфичность таких проектов в том, что они не работают на активизацию гражданского общества, а это основа для продвижения демократии.

Вся работа сведена до кулуарного партнерства НПО с госструктурами.

Причем результат этой работы никак не влияет на то, что происходит в реальной жизни в сфере реализации гражданских и политических прав.

Сегодня этой бесполезной с точки зрения продвижения демократии работой занимается огромное количество общественных организаций.

На самом деле их просто трудоустроили, направив в русло сотрудничества с госструктурами, которые по определению не заинтересованы в продвижении демократии. То есть с точки зрения интересов власти – обезвредили.

Так что по факту политика фондов, раздающих такие гранты, направлена на то, чтобы «майдана» в Казахстане не случилось: «ФАСАДНАЯ ДЕМОКРАТИЯ».

И, заметьте, этим довольны обе сотрудничающие в данном вопросе стороны. Так что в Казахстане сотрудничество в формате «фасадной демократии», несмотря на все политические коллизии последнего времени, продолжается.

Видимо, западным политикам для полного прозрения мало того, к чему это привело в России, – им хочется подтверждения общей тенденции еще и на примере Казахстана.

Тогда ждем.

Сергей Дуванов – публицист и колумнист Ц-1 в Алматы