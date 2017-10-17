Сергей Дуванов / Казахстан, соцсети и порог нового тренда

На мой взгляд, вопрос о количестве казахстанцев в соцсетях – не самый главный. Здесь важнее, кто эти люди и на что они способны.

Сегодня в Фейсбуке – самая продвинутая и, как правило, самая активная часть общества Казахстана. Плюс это те, кто участвует в принятии решений в стране, – люди из власти.

А это означает, что уже сегодня тот же Фейсбук все больше становится своего рода кузницей общественного мнения.

Здесь происходят все обсуждения текущей политики страны, здесь звучит критика и одобрение правительственных инициатив, здесь происходят ожесточенные дебаты по самым различным вопросам казахстанской действительности.

И, что очень важно, всё это получает свои оценки у пользователей, которые так или иначе представляют собой срез общественного мнения.

А еще в соцсетях есть свои лидеры, которые определяются количеством подписчиков, счет которых идет уже на десятки тысяч. По сути, эти люди аккумулируют мнения своих подписчиков, которым они интересны, потому что, как правило, мировоззренчески их взгляды совпадают.

В этом плане каждый из этих лидеров является выразителем тех или иных коллективных мнений. Эти люди уже сегодня в состоянии влиять на принятие второстепенных (не касающихся политических интересов правящей элиты) решений в стране.

Завтра – больше. Появление топ-блогеров с количеством подписчиков в 100 тысяч и более приведет к тому, что их влияние будет сопоставимо с воздействием газет и телеканалов.

Причем доверять им будут гораздо больше. Блогеры станут влиятельными персонами, к мнению которых будут прислушиваться и в правительстве, и в парламенте.

Сказанное ими будет влиять на настроения в обществе, и это изменит ситуацию в информационном пространстве.

Все это приведет к тому, что власти начнут усиленно их «окучивать», привлекая к сотрудничеству и заинтересовывая материально.

Однако не все из топ-блогеров станут сотрудничать с властью.

Часть останется на нейтральных позициях, сохраняя независимость своего мнения, а кто-то даже будет оппонировать официозу.

То есть в отличие от сегодняшней ситуации в сфере СМИ с ее негласной цензурой в ФБ будет невозможно добиться единомыслия и полной лояльности к властям предержащим.

В этом случае топ-блогеры будут олицетворять весь спектр идеологических и политических предпочтений казахстанского общества.

А число их сторонников будет отражать приблизительный процентный расклад данных предпочтений в обществе.

И это не за горами. Процесс уже идет полным ходом. Сегодня на примере Фейсбука мы видим сегментацию блогеров по политическим предпочтениям.

Наиболее популярными являются блогеры, ориентирующиеся на внешнеполитический контент. Это показывает, что большинство пользователей соцсетей вне политики и предпочитают социально-бытовой круг вопросов.

Другой достаточно развитый сегмент – это блогеры, не чурающиеся политики, но сохраняющие при этом нейтральность.

Они допускают умеренную критику власти, оставаясь при этом на позициях лояльности к ней.

Третьим по значимости в ФБ представлен сегмент откровенно оппозиционно настроенных блогеров. Последними в этом списке идут блогеры, ориентированные на поддержку власти.

Дискуссии, будоражащие ФБ, наглядно демонстрируют различия в подходах и оценках между указанными выше сегментами, представленными в соцсети.

Нынешние обсуждения и споры в социальной сети являются демонстрацией проблем и противоречий, существующих в казахстанском обществе.

И что характерно, власти уже сегодня, несмотря на сравнительно незначительный процент охвата казахстанцев Фейсбуком, реагируют на эти обсуждения и звучащую там критику в их адрес.

Это уже серьезный общественный тренд, с которым в Астане вынуждены считаться.

Учитывая геометрическую прогрессию, с какой ФБ набирает обороты, можно прогнозировать, что влияние социальных сетей будет только возрастать, и они уже в ближайшем будущем станут важнейшим фактором обратной связи властей с гражданами страны.

Думаю, что умные люди из этого должны сделать правильные выводы. Будем надеяться, что такие имеются не только во власти, но и среди тех, кто ей оппонирует.

Сергей Дуванов – публицист и колумнист Ц-1 в Алматы