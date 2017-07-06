Штраф за курение у здания аэропорта Алматы

Пассажиров, прилетевших из стран Центральной Азии, прямо на выходе из аэропорта Алматы могут оштрафовать за курение на 20 долларов.

Каждый заядлый курильщик, совершая полет в самолете, из-за нынешних ограничений воздушных перевозок вынужден на несколько часов отказаться от своей дурной привычки, и, по вполне понятным причинам, выйдя из здания аэропорта, он сразу хватается за сигарету.

«Куда бы я ни прилетал – в Вашингтон, Берлин, Милан или Дели – везде к курильщикам относятся с пониманием, и никто не препятствует курению перед зданием аэропорта», – говорит ташкентский журналист Виктор Крымзалов.

По его словам, 30 июня, прилетев в Алматы, он так и сделал: вышел из здания аэропорта и закурил сигарету.

Но не успел он сделать и нескольких затяжек, как из будочки напротив стоянки к нему подошел постовой полицейский.

Сообщив, что здесь курить запрещено, потребовал показать паспорт. Увидев, что пассажир прилетел из Узбекистана, повел в будочку оформлять штраф.

Штраф или предупреждение?

И штраф, о котором сообщил полицейский, был довольно солидным: 6800 тенге (20 долларов).

Выручил шофер такси, вступившийся за приезжего, а также возымели действие вполне резонные возражения самого журналиста.

Почему в аэропорту Алматы, если здесь, в отличие от других воздушных гаваней мира, решили по какой-то причине запретить курение у входа в здание, нет никакой сразу бросающейся в глаза предостерегающей надписи?

Такую надпись уместно было бы поместить прямо перед выходом из аэропорта. Причем сделать ее большими буквами, чтобы одуревший без сигарет курильщик сразу ее заметил.

А на стекле здания аэропорта есть только маленький кружок, запрещающий курение, причем, во-первых, его сразу и не заметишь, во-вторых, совершенно непонятно, к чему он относится – к площадке перед зданием аэропорта или к самому зданию воздушной гавани.

По логике, все-таки к внутренним помещениям здания, а не к пустой асфальтовой площадке.

Кроме того, хоть формально и все правильно, штрафовать за пустяк гостя Алматы через какие-то секунды после выхода из аэропорта как-то и неэтично, и незаконно – в таких случаях на первый раз обходятся предупреждением.

В итоге полицейский так и сделал: ограничился предупреждением. Правда, добавив, что оштрафует водителя такси, который за него вступился.

Хотя непонятно, почему, ведь водитель приехал позже, чем «нарушитель» успел закурить сигарету.

Но у журналиста Крымзалова все равно осталось неприятное впечатление, что сразу на выходе из аэропорта в Алматы начинают «делать бизнес» на приезжих. Причем бизнес не совсем честный, больше смахивающий на некое «разводилово».

При этом у него возникло подозрение, что подобной дискриминации подвергаются не все гости столицы, а только те, у кого паспорта стран Центральной Азии.

Иначе с чего бы полицейский, прежде чем принять решение о штрафе, посмотрел, какой именно паспорт у гражданина.