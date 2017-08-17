Скандал вокруг цветочного бизнеса в Алматы

Акимат Алматы массово сносит киоски в городе – вне закона оказались 1500 точек продажи цветов, их владельцы обвиняют государство в рейдерстве.

В среду, 16 августа, владельцы придорожных магазинов арендовали конференц-зал в одной из гостиниц Алматы и пригласили журналистов, чтобы поделиться своей бедой.

Городские власти отказались продлить аренду земли, на которой стояли их магазины. Порядка 1500 киосков оказались «вне закона». Сейчас от владельцев требуют самостоятельно убрать ларьки, которые, по словам чиновников, портят внешний вид города. Тех, кто не подчиняется, – сносят.

«У нас у всех семейный бизнес, в основном цветочный, работают женщины. У всех пенсионный, предпенсионный возраст. Куда нам идти? От каждого магазина по три семьи кормились… Неужели нельзя было предложить нам альтернативу?» – спрашивает предприниматель Алла Пак.

Торговцы просят сохранить их земельные места. Согласны за свой счет модернизировать киоски и даже поставить новые, с дизайном, который устроит городские власти.

Но как только слово взял представитель акимата Алматы, стало понятно: компромисса не будет.

Акимат слезам не верит

Руководитель управления предпринимательства Алматы Алмас Мадиев, пришедший на встречу с владельцами киосков, по требованию людей сел на место главного спикера и сделал следующее заявление:

«Реформы будут продолжаться, данные объекты будут демонтированы. Владельцы киосков работают незаконно, строения нарушают внешний вид Алматы и не соответствуют планам развития города».

Он добавил, что киоски также не соответствуют требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, и их владельцы незаконно подключаются к электросетям.

Обстановка в зале накалилась.

Владелица киоска Татьяна Черкашина пришла на пресс-конференцию с чемоданом, полным правоустанавливающих документов, запретительных и разрешительных писем. У нее есть госакт, но легализацию участка государство не признает. Вот уже семь лет женщина борется за свой торговый павильон.

«Я вам покажу золотой чемоданчик, он полон правоустанавливающих документов. Вы говорите, их нет. У нас всё есть! Вы лишаете людей единственного источника финансирования, не предлагая компромиссных вариантов!» – обратилась она к Мадиеву.

Мадиев оппонировал: «И когда вы давали фискальный чек при покупке цветов?»

«Всегда даем!» – зашумел зал.

Еще один вопрос, который волновал собравшихся: «Почему цветочные киоски сносят, а газетные – оставляют. Нет ли в этом лобби чьих-то интересов?»

Мадиев пояснил, что из 1500 объектов, подлежащих сносу, порядка двухсот имеют правоустанавливающие документы со сроком аренды до 2018–2020 года.

«Их мы тоже снесем, но позже», – резюмировал чиновник.

Землю под киоски городские власти выдавали в сложные для экономики девяностые годы. Работы не было, развитие малого бизнеса было спасением.

Похоже, что сейчас государство заинтересовано вернуть эти участки. В Алматы пять лет назад уже был массовый снос торговых точек.

Причины указывались привычные: мол, портят городской пейзаж. Тогда «не вписалось в облик города» около тысячи киосков, расположенных на автобусных остановках. Снос также проходил болезненно, с судами и шумом в прессе.

Город-сказка, город-мечта

Системное благоустройство Алматы началось с приходом в январе 2015 года нового главы города Бауыржана Байбека.

Он вплотную занялся благоустройством города. Ввел платные парковки, выделил полосы для общественного транспорта и продолжил сносить киоски.

Кроме того, для благоустройства города акимат пригласил гуру мировой урбанистики – датского архитектора Яна Гейла.

По настоянию Гейла весной этого года власти решили избавиться не только от киосков, но и от заборов, и ограждений. Было решено, что они портят внешний вид города.

Сейчас ограждения активно демонтируют вдоль дорог, в парках, возле учебных заведений и вокруг частных организаций. Срезают все, даже маленькие заборчики вокруг городских клумб. Многие считают, что благоустройство ведется с явными перегибами.

Цветы подорожают?

Но если заборы сносили под общее тихое недовольство горожан, то владельцы киосков заявили о себе громко. Люди намерены бороться.

Владельцам цветочного бизнеса чиновники предлагают арендовать места в крупных торговых центрах. Аренда точки в большом супермаркете стоит от 100 тысяч тенге (порядка 300 долларов США).

«Букеты придется продавать в два-три раза дороже, – говорят продавцы, добавляя, что это их разорит. – Кроме того, цветам нужны особые условия: температурный режим, влажность. Всего этого нет в супермаркетах».

«Давайте решим эту проблему! Пусть нам выделят определенные участки. Мы будем продолжать платить налоги, поставим однотипные павильоны, какие вы скажете! – говорила на вчерашнем собрании владелица цветочного киоска Лала Метилова. – Но вы поймите, не пойдут наши цветы в этих торговых домах. Мы бы уже давно сами ушли в супермаркеты, если бы там шли продажи! Во всех странах мира продажа цветов – придорожный бизнес».

На месте снесенных частных павильонов уже появляются новые.

Разработаны типовые проекты точек мелкой торговли, которые станут едиными по форме и содержанию.

Расписан механизм получения разрешений на торговлю. Таким образом, по мнению акимата, мелкая розница получит возможность вести цивилизованный бизнес.