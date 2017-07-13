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    В Алматы будет лучшее мороженое в СНГ под брендом «Бахрома»

    Дмитрий Докин из компании «Шин-Лайн» в Алматы, высокий седоватый мужчина, демонстрируя новую линию производства мороженого, не скрывает своей гордости.

    Новая линия производства мороженого в Алматы; фото: Ц-1
    Новая линия производства мороженого в Алматы; фото: Ц-1

    Директор по развитию направления «Мороженое» компании «Шин-Лайн» в Алматы Дмитрий Докин утверждает, что такого производства нет ни в одной из стран Центральной Азии, включая даже Россию и Китай.

    Прежде всего – по уникальной производительности: 36 тысяч порций мороженого в час, или 70 тонн в сутки.

    «Это, как если бы вы пересели со старенького «Москвича» на мощную гоночную «Феррари»», – шутит он, – похлопывая сверкающую поверхность охлаждающего танка датской фирмы Gram Equipment, мирового лидера по оборудованию для производства эскимо.

    В двух небольших комнатах, где расположилась линия, слышен только мерный шум конвейера.

    Все делается автоматически, руки людей нужны только на последнем этапе, когда готовые пачки мороженого упаковываются в коробки для отправки в магазины. Пятнадцать упаковщиков в стерильной спецодежде работают в напряженном режиме.

    Константин Доценко, директор по маркетингу компании, рассказывает, что с вводом датской линии будут выпускаться оригинальные виды «восточного» мороженого под общим брендом «Бахрома».

    Это эскимо в натуральном фруктовом соке «Фруктовый лукум», «Ореховая халва в шоколаде», «Чернослив в шоколаде», «Инжир и нуга» и многое другое, всего 12 новых видов.

    Мороженое; фото: Ц-1
    Мороженое; фото: Ц-1

    «На Востоке свои особенности десертной культуры, поэтому мы хотим познакомить наших и зарубежных потребителей с необыкновенными вкусовыми сочетаниями с восточным колоритом» – говорит он.

    В рецептуру лакомства входят орехи, сухофрукты, восточные сладости, пряности, мякоть фруктов, экстракты зеленого чая и кофе арабика и другие ингредиенты.

    Кроме того, новая технология позволяет делать мороженое с двойным шоколадным покрытием, что раньше могли позволить себе только зарубежные производители.

    Новая линия позволит предприятию резко нарастить выпуск мороженого и не только насытить весь рынок Казахстана, но и экспортировать свою продукцию в Кыргызстан, Узбекистан, Россию и даже Китай.

    Новой линии производства мороженого нет аналогов в СНГ; фото: Ц-1
    Новой линии производства мороженого нет аналогов в СНГ; фото: Ц-1

    Закупка линии стала возможной при сильной поддержке государства. Проект стоимостью 5 млн евро профинансировала дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана» – АО «БРК-Лизинг», которая входит в структуру НУХ «Байтерек».

    Это сделано благодаря включению проекта в программу поддержки предпринимательства «Дорожная карта бизнеса-2020».

    Завершая экскурсию по новому производству, Дмитрий Докин сообщил, что компания планирует увеличить свою долю на рынке Казахстана с 35 до 50 – 55 процентов уже в ближайшие годы и в несколько раз увеличить экспорт мороженого за рубеж.

    Новое мороженое будет доступно каждому – стоимость, по его словам, не будет превышать 150 – 300 тенге за порцию (примерно 0,4 – 0,9 доллара США).

    Источник:Ц-1
    Темы: Экономика Казахстана
    Теги: Алматы Казахстан Мороженое производство в Казахстане экономика Казахстана
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