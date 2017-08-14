В Алматы начался суд над журналистом Жанболатом Мамаем

Медеуский районный суд Алматы сегодня начал слушания дела главреда «Саяси Калам. Трибуна», обвиняемого в отмывании денег беглого банкира Мухтара Аблязова.

Жанболата Мамая, 29-летнего главного редактора издания «Саяси Калам. Трибуна», обвиняют в совершении тяжкого экономического преступления: в легализации и отмывании 110 тысяч долларов (по курсу доллара в феврале 2009 года – 15 950 000 тенге) в составе организованной преступной группировки.

По версии обвинения, Мамай отмывал деньги, похищенные в БТА-Банке его бывшим владельцем – олигархом, а ныне лидером оппозиционного «Демократического выбора Казахстана» Мухтаром Аблязовым.

В июне на заочном процессе, состоявшемся в межрайонном суде Алматы, Аблязов, проживающий сейчас во Франции, был приговорен к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Ему было предъявлено обвинение в хищении 7,5 млрд долларов США. Различные сроки заключения получили и топ-менеджеры БТА-Банка, но они, в отличие от Аблязова, находились в Казахстане.

Мамай отрицает предъявленные ему обвинения и считает их политически мотивированными – местью за его журналистскую деятельность.

Его дело рассматривает сам председатель суда Маукеев Даурен Нурмуханович.

Открытый суд

Начавшийся судебный процесс проходил в открытом режиме, судья разрешил вести фото- и видеосъемку процесса, за исключением съемки его самого и прокурора.

Правда, до начала судебного заседания произошел небольшой конфликт. Секретарь суда и постовой сначала отказались запускать пришедших журналистов, наблюдателей из дипломатических миссий и просто людей из группы поддержки Мамая, заявив, что процесс закрытый.

Начался скандал, после чего секретарь завела сначала журналистов и наблюдателей, а уже потом остальных. Правда, не все смогли попасть на процесс: выделенный зал судебного заседания был мал. Многим пришлось остаться за дверью.

Адвокаты Мамая заявили ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей на поручительство. Журналист находится под арестом с февраля.

Прокурор был против, судья данное ходатайство отклонил, но удовлетворил ходатайство о признании родителей Мамая общественными защитниками.

Его супруге – журналистке Инге Иманбай в этом было отказано по причине того, что во время следствия ее допросили в качестве свидетеля.

Основное же судебное разбирательство начнется в пятницу, 18 августа, в 11.00.