В деле Аблязова – домработница-миллионерша и «грузинский след»

Все новые случаи хищения средств «БТА Банка» представляют обвинители на судебных заседаниях в Алматы по делу Мухтара Аблязова. В них фигурирует даже домработница.

В Алматы продолжается заочный судебный процесс по делу бывшего министра энергетики, индустрии и торговли Казахстана, а также владельца «БТА Банка» Мухтара Аблязова, ныне проживающего в Европе.

Идущий с 17 марта процесс предъявляет бывшему министру обвинение в хищении 7,5 млрд долларов США и раскрывает новые подробности схем и махинацией, благодаря которым деньги покидали казахстанскую землю.

Вот одна из них. Вначале в офшоре на Британских Виргинских островах была создана компания Steffler Global Inc., владелец которой неизвестен. Затем эта компания уже сама создает в Казахстане фирму под названием GlobaI Securities.

После этого в конце 2005 года директором ТОО «GlobaI Securities» формально была назначена Елена Новикова, домработница семьи Вероники Ефимовой, топ-менеджера «БТА Банка» и одного из важных фигурантов уголовного дела.

Документы подписывала домработница

Вероника Ефимова в это время занимала должность начальника отдела, готовившего документы компаний-однодневок, которым «БТА Банк» выдавал кредиты. Отдел напрямую курировал Аблязов, о чем женщина и заявила в суде.

Домработница Новикова только подписывала документы в качестве номинального директора ТОО «Global Securities».

Первым делом банк выдал кредит Global Securities на 800 млн тенге – якобы для пополнения собственных оборотных средств. Через три месяца компания получила куда больший заём – на 3,4 млрд тенге.

Решение о выдаче проводилось с нарушениями и фальсификациями документов, в частности был подделан опросный лист заседания кредитного комитета.

Обвинители утверждают, что эти денежные средства были похищены и потрачены Аблязовым и его сообщниками.

300 млн долларов – через Грузию

На другом заседании суда был рассмотрен эпизод о кредитовании аффилированных фирм якобы для строительства гостиничного комплекса в Грузии и покупки доли телекоммуникационной компании в этой стране.

По уже классической для «БТА Банка» и Аблязова схеме в 2007 году сотрудниками банка были подготовлены документы на компанию Medea Hotel Company B.V.. По мнению следствия, это делалось с целью хищения средств «БТА Банка».

Затем была составлена заявка от Medea Hotel Company B.V. на открытие кредитной линии в размере 42,5 миллиона долларов США для строительства гостиницы «Медея» и пополнения оборотных средств. Банк кредит выдал.

Как и во многих других случаях, кредитный комитет не проводил экспертиз, не проверял заемщика и его кредитную историю.

Сотрудники банка прекрасно знали, кто является фактическим владельцем компании-заемщика, поэтому решение было принято в кратчайшие сроки.

Вскоре кредитный комитет принял решение об увеличении общего лимита кредитования с 42,5 до 69 млн долларов США.

«Отсутствуют заключение банка, содержащее оценку о возможности реализации заемщиком целей и задач, определенных в его бизнес-плане; заключение, содержащее оценку финансового состояния заемщика; мониторинговый отчет целевого использования заемных денег и анализ эффективности используемого рефинансируемого кредита; прогноз возвратности кредита и его целесообразности», – сказал представитель потерпевшей стороны Талгат Амантай.

В общей сложности, как сообщил Амантай, по этой схеме из банка было похищено более 20 млн долларов. Гостиница в Грузии не была построена, кредит не возвращен.

По такой же схеме из средств «БТА Банка» Аблязов похитил еще более 125 млн долларов. В этом случае в качестве заемщика выступила подставная компания Black Sea Telekom Holding B.V., которую также контролировали сообщники Аблязова.

В суде назывались и другие грузинские компании, через которые Аблязов с сообщниками похищали деньги. Компания Georgia tourists B.V. получила более 3 млн долларов для приобретения земельных участков.

10 млн долларов составил кредит компании Batumi Rivera B.V. – также для приобретения земельного участка и частичного строительства объектов. Еще на 4 млн долларов получила кредит компания Kolhida Invest B.V. – якобы для строительства гостинично-жилого комплекса «Месхети» в Батуми.

Но это были еще «цветочки». 56 млн долларов составил кредит банка компании Tbilisi Hotel Holding B.V.. Заявленная цель – покупка недвижимости в Грузии. Крупнейший кредит в размере 78,7 млн долларов США получила компания Tbilisi central plaza B.V. – также для приобретения земель и возведения на них объектов.

Ни один из проектов не был осуществлен, деньги исчезли.

По подсчетам обвинения, Аблязов с сообщниками похитил через Грузию примерно 300 млн долларов.

Сам беглый олигарх отрицает все обвинения и называет суд в Алматы политически мотивированным. В одном из последних заявлений, опубликованных в Сети, Аблязов сказал, что судебный процесс начался именно сейчас, так как Казахстан исчерпал все возможности для его экстрадиции из Европы.

В декабре Аблязов вышел из тюрьмы во Франции, а Высший суд этой страны отклонил заявку на его экстрадицию, которой наряду с Казахстаном добивалась и Россия.