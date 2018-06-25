В крупном ДТП на трассе Ташкент – Шымкент погибли три человека

25 июня в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса на трассе Ташкент – Шымкент в Туркестанской области РК погибли три человека, десять – пострадали.

ДТП произошло в Казыгуртском районе Туркестанской области (бывшая Южно-Казахстанская. – Прим. Ц-1), недалеко от аула Рабат. Столкнулись автомобиль Mazda и микроавтобус Ssang Yong Istana, в котором находились десять человек, включая четверых граждан Узбекистана.

Микроавтобус после столкновения с легковым автомобилем опрокинулся в кювет, пишет Otyrar.kz со ссылкой на очевидцев.

Пострадавших доставили в Шымкент. Трое участников ДТП находятся в реанимации, двое – в травматологии, еще четверо отпущены после оказания первой медицинской помощи.

Причины аварии выясняются.