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    В крупном ДТП на трассе Ташкент – Шымкент погибли три человека

    25 июня в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса на трассе Ташкент Шымкент в Туркестанской области РК погибли три человека, десять пострадали.

    Авария на трассе Ташкент - Шымкент; фото: Otyrar.kz
    Авария на трассе Ташкент — Шымкент; фото: Otyrar.kz

    ДТП произошло в Казыгуртском районе Туркестанской области (бывшая Южно-Казахстанская.Прим. Ц-1), недалеко от аула Рабат. Столкнулись автомобиль Mazda и микроавтобус Ssang Yong Istana, в котором находились десять человек, включая четверых граждан Узбекистана.

    Микроавтобус после столкновения с легковым автомобилем опрокинулся в кювет, пишет Otyrar.kz со ссылкой на очевидцев.

    Пострадавших доставили в Шымкент. Трое участников ДТП находятся в реанимации, двое в травматологии, еще четверо отпущены после оказания первой медицинской помощи.

    Причины аварии выясняются.

    Авария
    Авария на трассе Ташкент — Шымкент; фото: Otyrar.kz
    Темы: Авто и дороги в Центральной Азии, Казахстан, Транспорт в Казахстане, Узбекистанцы за границей
    Теги: ДТП Казахстан Ташкент Шымкент
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