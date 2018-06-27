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    В Нью-Йорке – плакаты в поддержку геев из Казахстана и Кыргызстана

    В Нью-Йорке состоялся традиционный гей-парад, в котором приняли участие представители ЛГБТ-сообщества из Центральной Азии.

    Гей-парад в Нью-Йорке; фото: "Радужная Америка"
    Гей-парад в Нью-Йорке; фото: «Радужная Америка»

    Впервые геи из Казахстана и Кыргызстана развернули плакат в поддержку ЛГБТ-сообщества своих стран, сообщает «Радужная Америка».

    Один из инициаторов акции по имени Глеб рассказал, что после иммиграции из Казахстана ему больно смотреть на гонения людей с нетрадиционной ориентацией на малой родине.

    Гей-парад в Нью-Йорке прошел 24 июня. Девять часов по центральным улицам мегаполиса шествовали члены более 350 организаций. В мероприятии также приняли участие представители Содружества Независимых Государств.

    Гей-парад в Нью-Йорке; фото: "Радужная Америка"
    Гей-парад в Нью-Йорке; фото: «Радужная Америка»
    Темы: Казахстан, Кыргызстан, ЛГБТ в Центральной Азии, Права человека
    Теги: гей-парад Казахстан Кыргызстан ЛГБТ США
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