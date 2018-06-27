В Нью-Йорке – плакаты в поддержку геев из Казахстана и Кыргызстана

В Нью-Йорке состоялся традиционный гей-парад, в котором приняли участие представители ЛГБТ-сообщества из Центральной Азии.

Впервые геи из Казахстана и Кыргызстана развернули плакат в поддержку ЛГБТ-сообщества своих стран, сообщает «Радужная Америка».

Один из инициаторов акции по имени Глеб рассказал, что после иммиграции из Казахстана ему больно смотреть на гонения людей с нетрадиционной ориентацией на малой родине.

Гей-парад в Нью-Йорке прошел 24 июня. Девять часов по центральным улицам мегаполиса шествовали члены более 350 организаций. В мероприятии также приняли участие представители Содружества Независимых Государств.