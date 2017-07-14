Выставка EXPO-2017 в Астане притягивает толпы и критику

Более месяца спустя со дня открытия в Астане специализированной выставки EXPO-2017 «Энергия будущего» столица Казахстана остается поглощенной этим событием.

Приехав сегодня в Астану, можно увидеть, как город буквально усыпан баннерами, рекламирующими ЭКСПО, а по всей столице раскиданы уличные инсталляции, посвященные выставке.

Это радует жителей обычно скучной казахстанской столицы, ведущей непримечательный в культурном отношении образ жизни.

«Особенно это хорошо и познавательно для детей», – делится своими впечатлениями житель Астаны, отец троих детей.

Но непосредственно о выставке, посвященной «зеленой энергии» будущего, он отзывается скептически.

По его словам, Астана с ее высотками и монументальными зданиями, которые надо отапливать из-за холодов и морозов в течение полугода, а также отсутствием экологически чистого электротранспорта, который не построили даже ко времени проведения ЭКСПО, – не место, чтобы рассуждать о чистой энергии.

С ним соглашаются и другие жители Астаны. Отвечая на вопрос, почему он не идет на выставку, сотрудник научного учреждения города говорит: «Потому что все это – показуха, не отражающая ситуацию с экологически чистой энергией в стране».

Казахстан в данное время вырабатывает всего 2–3% электроэнергии из возобновляемых источников и планирует довести этот показатель до 10% в 2030 году.

Для сравнения: страны Европейского союза планируют вырабатывать 20% такой электроэнергии уже к 2020 году, в то время как Германия в экспериментальном порядке выработала 85% затрачиваемой электроэнергии при помощи солнечных и ветряных электростанций в одно из воскресений в мае этого года.

Гости выставки – добровольные и по принуждению

По прогнозам правительства Казахстана, количество посетителей выставки, продолжающейся с 10 июня по 10 сентября, может достигнуть трех млн и более человек.

Очевидно, власть исходит из своей информации, что для привлечения посетителей из числа граждан страны брошен административный ресурс.

«Мы приехали из Караганды на выставку, чтобы показать детям и самим посмотреть ее», – радостно говорит Ц-1 отец семейства. «Мы приехали добровольно», – добавил он.

Но энтузиазм мужчины не разделяют учителя и другие работники бюджетной сферы Алматинской области, находящиеся за тысячу с небольшим километров от столицы, которых заставили купить билеты на выставку, игнорируя их планы на лето.

«Нас заставили купить билеты на ЭКСПО (стоимость 6000 тенге – 18 долларов США. – Прим. Ц-1), даже если мы не планировали ехать в Астану этим летом», – посетовала учительница из пригорода Алматы.

«Мало того, с нашей зарплаты удержат стоимость билета на определенную дату, и если я не смогу поехать в Астану к этой дате, то билет прогорит», – продолжила она.

Возможно, учителя бы и поехали на поезде в столицу, чтобы посетить выставку, но отсутствие билетов (стоимостью от 15 до 30 долларов США в одну сторону) из-за сезонного всплеска путешествий оставляет им лишь одну возможность – лететь на самолете.

А национальная авиакомпания «Эйр Астана», учитывая вероятный спрос, как раз к ЭКСПО взвинтила цены до 150 долларов США и выше за билет в один конец, что не по карману казахстанским учителям, получающим 250–300 долларов в месяц.

Поэтому некоторые из них считают, что потеря билета на выставку за 18 долларов – наименьшее из зол.

Сотрудники компаний олигархов довольны

В то же время не все казахстанцы критично настроены в отношении выставки. Среди посетителей можно было увидеть большое количество людей в одинаковых оранжевого цвета футболках, шортах, брюках и кепках.

Они оказались сотрудниками Eurasian Resources Group (ERG) – группы горнодобывающих компаний, контролируемых «евразийской тройкой», – олигархами Алиджаном Ибрагимовым, Патохом Шодиевым и Александром Машкевичем из западноказахстанского города Хромтау, что в 100 км от Актобе.

«Мы работаем в Хромтау в ERG, компания оплатила все наши расходы за проезд, проживание в Астане и посещение выставки», – с гордостью поделилась с Ц-1 сотрудница ERG. «Нам очень понравились и выставка, и Астана», – добавила ее коллега.

Сотрудники и других компаний из горнодобывающей сферы также подтвердили, что работодатели купили им входные билеты, которые в отличие от билетов, проданных принудительно учителям, были с открытой датой посещения.

О желании посетить выставку говорят и некоторые жители Алматы, но прежде всего из-за обширной культурной программы, приуроченной к проведению выставки.

Например, всемирно известный «Цирк солнца» – Cirque du Soleil из канадского Монреаля, который создал специальную программу про кочевников. Представления цирка пройдут около 80 раз во время проведения выставки.

Кстати, попасть в цирк, минуя выставку, невозможно. Чтобы посмотреть представление, надо купить билет и на выставку, так как павильон Cirque du Soleil находится на территории ЭКСПО.

Имидж – всё

Но все описанные нюансы мало волнуют власть в Астане.

Выставка, за право проведения которой Астана обошла бельгийский Льеж в 2011 году, как и другие мероприятия, проведенные Казахстаном за последние несколько лет (зимние Азиатские игры 2011 года, зимняя Универсиада-2017), должны прежде всего послужить примером заслуг РК на мировой арене.

А также показать миру, чем страна отличается от своих менее богатых соседей – Кыргызстана, Таджикистана или Узбекистана, которые из-за отсутствия средств или ужасающей ситуации с правами человека не могут проводить такие якобы масштабные, но дорогостоящие и бесполезные мероприятия.

По официальным данным, ЭКСПО обошлось казахстанским налогоплательщикам в 1,25 млрд долларов США, по неофициальным – затрачено 3 млрд.

По прогнозам правительства, доходы от мероприятия должны составить 54 млн долларов США, что не идет ни в какое сравнение пусть с даже потраченными 1,25 млрд долларов на строительство объектов и проведение выставки.