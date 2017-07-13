Юный агент спецслужб Казахстана обвинен в пропаганде терроризма

Под следствием по делу о терроризме и экстремизме в Атбасаре находится 21-летний Айдын Аипкалиев, утверждаюший, что еще подростком был завербован КНБ РК.

Житель Атбасара, что в 229 км от столицы Казахстана Астаны, Айдын Аипкалиев был задержан 25 января 2017 года.

Местный департамент Комитета национальной безопасности (КНБ) подозревает его в совершении преступлений по статьям Уголовного кодекса РК:

174, ч. 1 – «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни» и 256, ч. 2 – «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма».

«Мама, я работаю на них…»

Казалось бы, это одна из многочисленных историй борьбы с терроризмом в Казахстане, если бы не одно «но».

«Когда к нам пришли с обыском, сын сразу сказал: «Мама, я работаю на них, начальник Данияр мне давал задания», – вспоминает мать Айдына Гульжан Аипкалиева.

Она рассказывает далее, что Айдын незадолго до обыска и последующего ареста поделился с ней, что отказался сотрудничать с КНБ, так как они его обманули.

По его словам, когда ему предложили работать агентом КНБ, то сказали: «Наше дело – не сажать людей, а предотвращать терроризм. Выявлять заблудших и возвращать их на верный путь». Поэтому он согласился помогать спецслужбам.

«Когда же Айдын понял, что из-за него посадили человека, он отказался с ними работать. Тогда ему пригрозили – не будешь на нас работать, посадим вслед за этим человеком», – рассказывает Аипкалиева.

Агент с 16 лет

По словам адвоката молодого человека Айман Умаровой, в своих показаниях ее подзащитный утверждает, что его завербовали в КНБ еще в 16 лет.

Это в своих первоначальных показаниях подтвердил и один из сотрудников Департамента КНБ, правда, вскоре он от своих слов отказался.

По версии следствия, Айдын Аипкалиев, попав под влияние различных религиозных источников, стал придерживаться идей международных террористических организаций и распространять их в социальной сети «ВКонтакте».

Его тексты были направлены на пропаганду терроризма, а также оскорбляли другие религиозные направления.

Адвокат Айдына убеждена в том, что даже если он действительно радикализировался, то только в результате того, что еще несовершеннолетним был внедрен в радикальные религиозные течения.

«Я никаких доказательств его вины в деле не вижу, – продолжает Умарова. – До 18 лет человек еще морально неокрепший. А они из него делают агента. Более того, сотрудники КНБ не имели права даже разговаривать с ним. Только в присутствии законного представителя!»

Мимоходом судили и мать

За время нахождения Айдына под арестом чуть не оказалась осужденной его мать.

Начальник следственного отдела полиции Атбасара Александр Гонаго обвинил ее в клевете, после того как она обратилась на него с жалобой к прокурору Акмолинской области.

В ней она рассказала, что Гонаго оказывает давление на ее сына, говоря, что ему будет лучше, если он возьмет вину на себя.

27 апреля суд города Кокшетау вынес оправдательный приговор Аипкалиевой за отсутствием состава преступления.

Собственное расследование

Пока же Айдын находится под следствием, его родственники проводят свое расследование.

Так, они выяснили, что по двум аналогичным делам, не зависящим друг от друга, проходит один и тот же свидетель – Евгений Ващенко, показания которого явились основанием для возбуждения дела против Айдына.

Скоро по делу Аипкалиева начнется судебный процесс, а пока его родственники вместе с адвокатом хотят придать общественной огласке его дело, считая, что только публичность поможет разобраться в этой истории.