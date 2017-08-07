Юрист из Алматы и рэпер Тупак Шакур

33-летний юрист из Алматы Куат Камали воплотил детскую мечту: издал на свои средства книгу о жизни и творчестве американского рэпера Тупака Шакура.

Книга под названием «Тупак Шакур: Жизнь продолжается…» 4 августа была презентована в одном из магазинов сети «Меломан» в Алматы.

Презентация, прошедшая прямо перед входом во флагманский магазин в самом центре Алматы, собрала друзей и родственников автора, а также поклонников творчества рэпера.

Что заставило жителя Алматы влюбиться в творчество американца? Камали рассказал, что впервые услышал и заинтересовался песнями Шакура в 1996-м, когда узнал об убийстве певца в Лас-Вегасе в сентябре того же года.

«Мне было 12 лет, когда я услышал о трагической смерти Тупака Шакура, меня очень тронула эта новость, – сказал автор в интервью с Ц-1. – С того момента я очень заинтересовался творчеством и песнями певца».

Камали говорит, что его интерес к своему кумиру был настолько огромен, что он начал читать и делать вырезки из газет и журналов статей с любой информацией о жизни и творчестве Шакура.

«Тогда было очень сложно достать записи с песнями моего кумира в Алматы, и я ездил по всевозможным точкам продаж аудиозаписей, чтобы найти альбомы певца, – делится с Ц-1 своими воспоминаниями Камали. – Тогда я знал несколько точек в городе, где можно было достать его песни».

Автор говорит, что у него тогда не было даже проигрывателя CD-дисков, не то что Интернета.

«Тогда я слушал Шакура на аудиокассетах, – рассказывает начинающий писатель. – У меня до сих пор сохранилась эта коллекция довольно редких кассет».

В предисловии книги автор пишет, что вынашивал идею превращения своих вырезок и записей в книгу с 2000 года.

«Первоначально она была написана мной в рукописном виде на грубых листах бумаги, скрепленных друг с другом. Получилось неплохо, но вскоре страницы в книге стали мяться и выпадать, я переписывал ее в другой красивый блокнот черного цвета», – делится он.

Позже, говорит автор, он начал переписывать свой материал, систематизируя его хронологически и по событиям, например, когда певец стал знаменитым, и так далее.

Где-то в 2005 году Камали начал свою карьеру юриста, и у него появилась возможность перевести свой материал в электронный вид, а когда он ее распечатал, то увидел, что получилась книга.

«Тогда она была в единственном экземпляре, и я давал ее друзьям почитать, так как многие просили, и им было интересно, – говорит автор. – А потом друзья начали уговаривать, чтобы я издал ее как полноценную книгу».

Создание голливудского фильма о Шакуре, до сих пор являющемся одним из самых продаваемых певцов, и выход его в казахстанский прокат 27 июля, о котором Камали узнал в июне, подстегнули автора на поиски путей издания своего труда.

Автор говорит, что вначале он обратился в Национальную Книжную палату и получил авторские права и сертификат на эти права.

Он также послал копию рукописи в Астану – в Комитет по правам интеллектуальной собственности, после чего получил ISBN и штрихкод на книгу.

«Как юрист я хотел, чтобы все было законно, – заметил автор. – В книге очень много фотографий, которые я взял из открытых источников, чтобы впоследствии ко мне не было претензий».

По словам Камали, он не обращался к владельцам прав на некоторые редкие фото Шакура, потому что за использование их надо было заплатить деньги, что обошлось бы независимому писателю в круглую сумму и потребовало бы уйму времени.

К слову, книгу, которая продается в сети «Меломан» за 3250 тенге (около 10 долларов США), Камали издал на свои сбережения и деньги, которые он занял, в количестве 300 экземпляров.

Он говорит, что цена покрывает все издержки и дистрибьюторскую комиссию «Меломана». «Я не ставил целью заработать на книге, а хотел издать ее, чтобы люди ее читали», – объясняет Камали.

Книга пока поступила в продажу в магазины Алматы и Астаны. «В зависимости от того, как пойдут продажи и какой будет интерес к книге в этих городах, мы планируем распространять ее и других городах Казахстана, где представлен «Меломан», – пояснил молодой автор.

Он также надеется распространять книгу на сайтах, занимающихся онлайн-продажами книг, таких как «Книжный город».

О своих планах на будущее Камали говорит, что работа над книгой привила ему желание продолжить писать.

«Но это не будет биографическая книга о ком-то, а будет что-то свое, например, сборник рассказов», – с уверенностью заключает молодой автор Куат Камали.

Тупак Амару Шакур родился в 1971 году и был также известен под сценическими именами: 2Pас, Makaveli и Pас (Пак).

Его песни и альбомы были изданы тиражом более 75 миллионов во всем мире, сделав его одним из самых продаваемых певцов всех времен.

7 сентября 1996 года Тупак Шакур был расстрелян на ночной улице в Лас-Вегасе, где шесть дней спустя скончался от полученных ран.