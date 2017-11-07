Зачем тратить деньги на конвертер для казахского языка?

Программисты утверждают, что конвертер казахской кириллицы на латиницу можно сделать за полтора часа. Минкультуры и спорта РК попросило для этого 56 млн тенге…

Около 167 тысяч долларов США, по мнению Министерства культуры и спорта Казахстана, будет стоить стране программа по конвертированию казахской кириллицы на латиницу, но некоторые IT-специалисты с этим не согласны.

Переход на латиницу

В конце октября указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева алфавит казахского языка переведен с кириллицы на латинскую графику.

По официальному объяснению, эта смена проводится для более удобной интеграции Казахстана в мир цифровых технологий.

Для страны переход означает большие финансовые затраты: в перспективе будут меняться все документы, вывески, перепечатываться книги на казахском языке.

Во сколько конкретно обойдется переход с кириллицы на латиницу, пока неизвестно. Сумму в 56 миллионов тенге пока запросило только одно министерство, и только на 2018 год.

Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы 31 октября на пресс-конференции в Астане сообщил, что его ведомство хочет создать специальный портал (конвертер кириллицы на латиницу. – Прим. Ц-1), чтобы зарегистрировать авторские права.

Сколько стоит конвертер?

Сумма в 56 миллионов тенге за создание интернет-ресурса с конвертером вызвала бурю обсуждений в Казнете. Пользователи назвали ее завышенной.

Директор бизнес-инкубатора MOST Павел Коктышев считает, что с такой задачей справится и студент-второкурсник за пару дней.

«Только обидно вот что: мы с трудом собираем задачи и призовой фонд для хакатонов, где люди создают реальные интеллектуальные продукты, а тут разом в трубу деньги вылетают! В такие моменты опускаются руки!» – прокомментировал новость Коктышев.

Интернет-маркетолог Думан Капасов считает, что в стоимость проекта могли указать техобслуживание. Министерству нужно было детально объяснить, на какие цели тратится такая сумма.

«Не указана цена покупки лицензии, цена оборудования, сервера, техобслуживания. Сам конвертер, по моему субъективному мнению, стоит недорого, к тому же в Казнете уже есть готовые решения. Поэтому мне хотелось бы ясности. Сколько из этой суммы в 56 миллионов уходит на регистрацию авторских прав, сколько – на техобслуживание портала, а сколько – на саму разработку», – прокомментировал Капасов.

Бесплатные конвертеры

Сейчас в Казнете появились бесплатные конвертеры, сделанные энтузиастами.

Ц-1 предлагает подборку таких ресурсов.

Так, разработчик Дмитрий Майжанов бесплатно сделал сайт по переводу казахстанских имен с кириллицы на латиницу. На сайте любой желающий может узнать, как будет выглядеть его имя в новом написании.

Есть телеграм-бот, который автоматически переводит готовые тексты, сайты конвертеры.

Компания Attila Group презентовала приложение QazLatyn.

По словам Куаныша Билала, представителя Attila Group, приложение предназначено для того, чтобы казахи, живущие в Китае, которые применяют в письменности арабскую графику, и казахи, которые применяют алфавит на кириллице и латинице, с помощью этого конвертера смогли ознакомиться с новым вариантом алфавита.

Разработчики рекламного агентства 4DClick тоже сделали бесплатный конвертер.

Руководитель проектов агентства 4DClick Эргарт Клят сообщает, что восприняли новость от Минкультуры и спорта как вызов.

«Наш программист Абылай сделал за полтора часа. Еще полчаса ушло на доработку. Мы понимаем, что портал от Министерства культуры и спорта будет более объемным и функциональным. Но мы сделали свой вариант», – рассказал он.

Переход на латинскую графику будет проходить в Казахстане поэтапно с 2018 до 2025 года.

Министр финансов Казахстана Бахыт Султанов озвучил, что основные расходы на внедрение латиницы в стране начнутся только через несколько лет.