Зарплаты казахстанцев снижаются второй год подряд

Эксперты аналитической компании «Финпром» в Казахстане констатируют снижение покупательной способности казахстанцев за первые три месяца текущего года.

Сокращение покупательной способности казахстанцев к уровню прошлого года составило 2%. Кроме того, в январе–марте 2016 года уровень реальных заработных плат в РК также показывал падение на 2,7% по отношению к 2015 году.

За январь–март 2017 года цены на основные потребительские товары и услуги в РК по отношению к аналогичному периоду 2016-го увеличились на 7,8%. При этом рост номинального значения среднемесячной зарплаты за этот же квартал составил всего 6%.

Экспорт — сырья, импорт — товаров

Удивляться здесь нечему, подчеркивает известный казахстанский экономист-аналитик Меруерт Махмутова. Импорт в структуре потребления казахстанцев занимает по-прежнему большое место, а на него цены резко возросли.

Кроме того, Казахстан так и не перешел от моноэкспортной, сырьевой модели экономики, к производству товаров, а мировые цены на нефть – основной экспортный товар страны – по-прежнему низкие.

К тому же очень наивно ожидать, что после двух подряд девальваций тенге покупательная способность казахстанских зарплат восстановится так быстро, для этого может потребоваться пять-семь лет приличного экономического роста, хотя бы в 3–4%. Сегодня об этом можно только мечтать.

Однако, как говорится в поговорке: «У одного суп жидкий, а у другого – жемчуг мелкий». В некоторых секторах зарплаты номинально растут, что сглаживает для их обладателей общую вялую ситуацию в экономике.

Ремонт техники и транспорт

Наибольший прирост реальных зарплат показали оклады казахстанских работников, занимающихся ремонтом компьютеров и бытовой техники, – по сравнению с январем–мартом 2016 года они выросли сразу на 39,7%, их среднемесячная номинальная зарплата в течение 1-го квартала текущего года составляла 229 тысяч тенге.

Кроме того, резкое улучшение покупательной способности зарплат было зафиксировано в секторе пассажирского сухопутного транспорта – за год прирост реального уровня окладов составил 34,2%.

По итогам 1-го квартала текущего года практически во всех регионах РК реальные зарплаты наемных работников показали спад. Рост был замечен только в Акмолинской и Актюбинской областях – на 0,3% в обоих регионах.

Самое большое снижение реальной стоимости зарплат было зафиксировано в нефтяных регионах: в Атырауской области уровень сокращения составил 8,3%, в Мангистауской области – 6,5%.

С текущего года в Казахстане начинается реализация Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, рассчитанной до 2021 года. Основная цель госпрограммы – содействие продуктивной занятости населения и вовлечение граждан в предпринимательство.

Ожидается, что к 2021 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы: уровень безработицы не будет превышать 4,8%; доля трудовых ресурсов с основным, средним, общим и начальным образованием в составе рабочей силы – не более 20%; доля непродуктивно занятых в составе самостоятельно занятого населения составит не более 10%.

Для финансирования программы из средств республиканского бюджета будет направлено в 2017 году 40,3 миллиарда тенге, в 2018-м – 40,7 миллиарда тенге, в 2019-м – 41,5 миллиарда тенге.