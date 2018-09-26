Алмазбек Атамбаев признал, что допустил немало кадровых ошибок

«В последние годы члены нашей партии в значительной мере влияли на кадровую политику и допускали ошибки. Немало кадровых ошибок сделал и я сам», – заявил экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в своем обращении в честь 25-летия СДПК.

По словам Атамбаева, Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) не удалось вовремя избавиться от «прилипал и нечистоплотных карьеристов».

«Сегодня некоторые из тех, кто обязан своими должностями и депутатскими мандатами нашей партии, тех, кто выдвигался от имени СДПК на высокие государственные посты, делают всё, чтобы расколоть нашу партию, дискредитировать СДПК», – заявил он.

Атамбаев подчеркнул, что партия неразрывно связана с историей республики и будет продолжать работать во благо народа.

После избрания на пост главы государства Сооронбая Жээнбекова, которого Алмазбек Атамбаев активно поддерживал во время предвыборной кампании, должностей лишились все высокопоставленные чиновники из команды экс-президента. Чистка кадров стала причиной конфликта двух политиков. От громких заявлений в отношении друг друга они воздерживаются, но отказываются от совместного участия в мероприятиях.