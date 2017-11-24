Атамбаев ушел. В Кыргызстане – новый президент!

Впервые в истории Кыргызстана и всего региона ЦА произошла мирная передача власти от всенародно избранного президента – новоизбранному.

Церемония инаугурации нового президента Кыргызстана 59-летнего Сооронбая Жээнбекова началась в государственной резиденции «Ала-Арча» в доме приемов «Энесай», построенном в виде огромной юрты.

Туда были приглашены 450 человек – общественные и государственные деятели, артисты, спортсмены, дипломаты. Рассевшись по своим местам, они больше часа ждали появления главных виновников торжества.

И вот, наконец, под бурные аплодисменты присутствующих появились два президента. Уходящий Алмазбек Атамбаев – искренне улыбался. Вновь избранный Сооронбай Жээнбеков – нервничал.

Началось торжество с принятия присяги Жээнбековым. На Конституции он поклялся служить народу Кыргызстана и отстаивать независимость страны.

Новый президент получил нагрудный знак и удостоверение главы государства от председателя ЦИК, а из рук Атамбаева – штандарт. В речи после данной торжественной процедуры повторил свой предвыборный слоган: «Интересы страны – превыше всего».

«Я против любых проявлений национализма, регионализма, трайбализма и клановости. И не допущу этого в системе государственного управления. Сегодня мы строим современное общество, где каждый гражданин будет чувствовать себя нужным в родном Кыргызстане, беречь Родину и служить ей», – заявил он.

Рассказал новый президент и о своих планах. Так, его первым указом будет вручение ордена Героя Кыргызстана своему предшественнику. Во внутренней и внешней политике Жээнбеков пообещал продолжить курс Атамбаева.

«Основными направлениями во внешней политике, как и прежде, будут защита национальных интересов, создание благоприятных внешних условий для устойчивого социально-экономического развития страны. Курс на развитие традиционной дружбы, стратегического партнерства и союзничества с Российской Федерацией будет укрепляться», – сказал он.

А соседей еще раз попросил не вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана.

«Взаимодействие со странами Центральной Азии основано на многовековых узах братства, дружбы, общности истории, культуры и духовных ценностей. При этом отношения должны развиваться на принципах взаимовыгодного сотрудничества, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга», – пояснил Жээнбеков.

Уже бывший президент Атамбаев поблагодарил народ за поддержку. Сказал спасибо и своей семье – за терпение и выдержку. Затем экс-президент извинился перед собравшимися за то, чего не успел сделать. Также он пожелал своему преемнику терпения и мужества.

«Я спокоен за будущее нашей Родины, потому что уверен, что Кыргызстан уже никогда не вернется в прошлое. Наша страна теперь всегда будет двигаться только вперед. У народа появилась твердая уверенность в завтрашнем дне.

Я верю, что уважаемый Сооронбай Шарипович продолжит проложенную всеми нами вместе дорогу к будущему нашей страны, продолжит курс на мир и стабильность в нашей стране, курс на демократическое, открытое государство с сильным гражданским обществом.

Уверен, что Сооронбай Шарипович Жээнбеков будет работать честно и справедливо. Я всегда верил в мудрость нашего народа.

И убедился в этом на прошедших президентских выборах», – сказал Атамбаев.

После окончания официальной церемонии в резиденции «Ала-Арча» два президента отправились к зданию парламента республики, где на 7-м этаже находится администрация президента.

Кортеж из четырех автомобилей и пяти мотоциклов под завистливые взгляды автолюбителей, застрявших в пробках из-за перекрытия дорог, промчался по пустынным центральным улицам к Белому дому.

Там мимо роты почетного караула президенты направились в главный кабинет страны. Впервые в роли главы государства предстал новый президент – Сооронбай Жээнбеков.

И впервые в роли экс-президента – Алмазбек Атамбаев.

Андрей Назаров, Бишкек