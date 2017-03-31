Бывший заключенный из Бишкека теперь не прячет лицо

Возвращение к нормальной жизни после тюрьмы возможно – утверждает бывший заключенный из Кыргызстана Самат Абдрахманов – и даже успех, но с помощью общества.

Тридцатидвухлетний Самат Абдрахманов из Бишкека – отец двоих малолетних детей. Он отбывал пятилетний срок в тюрьме за финансовое преступление, но недавно вышел на свободу досрочно.

Несколько лет назад молодого специалиста, скорее, подставили, но Самат не хочет об этом говорить.

«Если я скажу, что меня подставили, это будет неубедительно звучать, потому что у людей сформировался стереотип, что виновный человек никогда не будет в этом признаваться… Ведь почти все осужденные говорят, что они невиновны. Самое главное, я и моя семья знаем, что я не преступник и для общества никакой угрозы не несу», – говорит он.

Справка о несудимости

Однако из-за стигмы в обществе Самату, как и тысячам других экс-осужденных, после освобождения трудно было устроиться на работу и он чем-то определенным не занимался.

Везде спрашивали справку об отсутствии судимости, а работать грузчиком здоровье не позволяло.

Однажды ему позвонили из Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) Кыргызстана и предложили поучаствовать в проекте по ресоциализации экс-осужденных. Самат отнесся к этому с недоверием, но все же решил воспользоваться возможностью.

«Мы уже привыкли было, что многие осужденные не нужны даже своим собственным родным, а тут кто-то и почему-то решил заботу о нас проявить…», – сказал он.

«Нас было несколько человек, нам предложили пройти обучение предпринимательской деятельности с возможным финансированием проектов в будущем. Мы все же согласились, почему нет, если дают такую возможность? И в то же время у нас было какое-то недоверие», – вспоминает Самат.

Швейный цех и грант

По его словам, в начале обучения участники чувствовали себя скованными, не могли раскрыться. С группой работали психологи, которым удалось вернуть ученикам веру и вдохновить их на новую жизнь. Правда, из 16 человек в итоге осталась половина.

«Было здорово, что к нам приходили бизнес-тренеры. Мы ездили по теплицам, другим объектам, где нам объяснили много чего, ведение бизнеса, начиная с основ. Параллельно мы разрабатывали свои идеи и планы», – сказал Абдрахманов.

Итогом работы, длившейся несколько месяцев, стало открытие швейного цеха в Бишкеке, в котором будут работать экс-осужденные женщины.

Грант в сумме четыре тысячи долларов США Самат и его команда получили, выиграв конкурс бизнес-проектов.

У каждого участника группы была возможность подать свою заявку, но ребята решили объединиться вокруг одной реальной идеи. Тем более что в группе оказались люди разных профессий и умений – кто-то решил заняться производством, кто-то – сбытом продукции, есть среди них и юрист.

«Рауф»–милосердный

Члены команды в процессе обучения решили создать общественный фонд, который будет помогать бывшим заключенным трудоустроиться, влиться в общество.

Фонд назвали «Рауф», это довольно распространенное в регионе мужское имя, которое с арабского переводится «милосердный».

«Мы хотим изменить мышление людей, чтобы они избавились от стереотипов, мы хотим показать, что бывшие осужденные могут что-то делать, заниматься предпринимательством, что им можно доверять», – поделился Самат Абдрахманов.

Самату и его команде помог проект по ресоциализации экс-осужденных, который реализуется Международной тюремной реформой (МТР) совместно с общественным фондом «Лига защитников прав ребенка».

Как отметила психолог «Лиги защитников прав ребенка» Перизат Асылбашева, которая работала с этой группой, в Кыргызстане даже на вакансию водителя требуют справку о несудимости. У человека, имеющего судимость, практически нет шансов получить работу.

«Таким образом, в человеке, особенно у мужчин, начинают расти чувства неудовлетворенности и неуверенности в себе. Жена работает и кормит его, а он вынужден сидеть с ребенком. Ведь мужчины – добытчики, им нравится зарабатывать деньги. Вот тогда их самолюбие и самооценка не страдают», – говорит Асылбашева.

Как отметила юрист, в итоге психологический дискомфорт, социальные проблемы снова приведут человека в мир преступлений, и он снова вернется в тюрьму.

Половина возвращается…

По официальным данным, почти половина осужденных кыргызстанцев повторно возвращается в колонии.

Большинство рецидивистов просто отвыкают от жизни «на воле» и гораздо комфортнее чувствуют себя именно «в зоне». Но их содержание обходится государству слишком дорого. Только на питание осужденных ежегодно из бюджета выделяется порядка 4 млн долларов США.

В Кыргызстане за годы независимости (1991–2017) принимали несколько программ по ресоциализации осужденных, одной из главных целей было сокращение количества тюремного населения.

Однако они, как правило, остаются на бумаге. Более того, сама система исполнения наказаний финансируется по «остаточному принципу», и ежегодно Госслужба исполнения наказаний (ГСИН) получает из бюджета лишь третью часть потребности в финансировании.

Тем не менее идея о ресоциализации продолжает жить из года в год, из программы в программу.

Население может быть «тюремным»

В стране за последние годы объявляли несколько амнистий, чтобы сократить количество тюремного населения. В результате за последние семь-восемь лет их количество удалось сократить на 52%, ныне в тюрьмах Кыргызстана содержится около 10 тысяч осужденных.

Много ли это? Для сравнения, в Норвегии с примерно таким же населением (5,3 млн) «кормят» всего четыре тысячи заключенных. Там на 100 тысяч населения приходится 75 заключенных, а в Кыргызстане – 167 человек.

По количеству тюремного населения страна стоит на 94-м месте в мире.