Чолпон Джакупова «посягнула на честь» Атамбаева и стала невыездной

Глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова считает, что ее аргументы не только обоснованны, но и адекватны. Но суд в Бишкеке решил иначе и запретил ей выезд из страны.

Накануне городской суд Бишкека оставил в силе решение Октябрьского районного суда, взявшего у известного кыргызстанского юриста Чолпон Джакуповой подписку о невыезде.

Запрет на выезд наложен судом и в отношении журналистов местного интернет-издания «Заноза» Дины Масловой и Нарына Айыпа, проходящих вместе с Джакуповой в качестве ответчиков в рамках иска Генпрокуратуры Кыргызстана о защите чести и достоинства президента.

Теперь до окончания процесса ответчики не могут покинуть Кыргызстан по каким-либо причинам. Но у них есть право обжаловать это решение в Верховном суде.

Генпрокуратура Кыргызстана просит суд взыскать с указанных ответчиков 12 млн сомов (более 176 тысяч долларов США), по три миллиона с каждого, включая само издание.

Открытая дискриминация

Представитель Генпрокурора Руслан Абдырахман, обосновывая необходимость получить подписку о невыезде со стороны ответчиков, отметил, что ходатайство о запрете на выезд было подано в целях ускорения судебного процесса по иску и «в целях избежания заочного решения» суда.

«И во избежание других последствий, по которым судебные заседания могут быть сорваны или приостановлены, мы просили суд запретить ответчикам выезжать из страны. Чтобы мы не имели заочные решения суда, ссылаясь на то, что будто они (ответчики. – Прим. Ц-1) не были в стране, либо другие причины, которые вынесенное (судом) решение ставили бы под сомнение», – сказал не очень внятно Абдырахман.

Чолпон Джакупова заявила в суде, что еще до рассмотрения иска ответчики поставлены в дискриминационные условия. Она отметила, что у ответчика такие же права и обязанности, как у истца.

«Однако Генеральный прокурор не принимает личного участия в суде. Я же здесь перед вами и кроме меня участвуют мои представители. А где сам истец? Где само заинтересованное лицо? Или Конституция и законы носят только декларативный характер?» – задалась вопросом она.

Страдает за мнение и позицию

Чолпон Джакупова заявляет, что судебный иск подан из-за ее гражданской позиции.

«Я, Джакупова Чолпон, являюсь законопослушным гражданином Кыргызской Республики. Имею свою активную гражданскую позицию, которой никогда не изменяла. Выражаю свое мнение честно и открыто. Мои слова никогда не расходятся с делом, сданный депутатский мандат тому лишнее подтверждение. Именно только из-за своей гражданской позиции на меня подали в суд…», – сказала она, выступая в суде.

Будучи депутатом парламента, Джакупова сдала свой мандат в знак протеста, когда в декабре 2016 года в Конституцию страны были внесены поправки, создающие условия для концентрации власти в одних руках.

Поводом для иска против экс-депутата и правозащитницы Чолпон Джакуповой вместе с журналистами «Занозы» стала публикация по ее выступлению на круглом столе, посвященной ситуации со свободой слова в стране.

Возмущаясь многомиллионными исками против журналистов и оппонентов президента, Джакупова обвинила президента Алмазбека Атамбаева в мести и в том, что он ведет страну к гражданской войне.

Она также обвинила тогда Атамбаева в «маниакальных наклонностях».

«…Личности с маниакальными наклонностями нельзя (дать) так терроризировать шесть миллионов человек (население Кыргызстана – Прим. Ц-1) … Маньяков надо предупреждать, он один, а нас много», – сказала она.

Помимо возможности выезда за пределы страны, Чолпон Джакупова рискует потерять и дом, ранее суд наложил арест на коттедж в Бишкеке, где она проживает.

Выступая в суде, Джакупова сказала, что род ее деятельности предполагает частые и срочные командировки за рубеж.

«Я из уважения к закону и суду не выехала в запланированную давно командировку в мае этого года, при этом уже понесла материальный ущерб», – сообщила она. Но суд ее просьбе не внял.