Десять вопросов президенту Кыргызстана от юриста Чолпон Джакуповой

Экс-депутат парламента Кыргызстана написала открытое письмо Алмазбеку Атамбаеву, в защиту которого с нее требуют около 45 тысяч долларов.

Чолпон Джакупова направила свое послание президенту Кыргызстана в ответ на апрельское исковое заявление Генпрокуратуры, которая отстаивает честь и достоинство Алмазбека Атамбаева.

Иск с общей суммой в 12 миллионов сомов (более 176 тысяч долларов США) подан против экс-депутата, известного в стране юриста Чолпон Джакуповой, а также редактора, журналиста и издания «Заноза».

Надзорный орган требует по три млн сомов (более 43 тысяч долларов) с каждого. Кроме того, со всех ответчиков взяли подписку о невыезде.

Основанием для иска послужила публикация из публичного выступления Джакуповой о ситуации со свободой слова, где юрист заявила, что СМИ страны «становятся заложниками личной мести» президента Атамбаева.

Она также сказала, что глава государства «тащит страну в гражданскую войну» и его надо остановить.

«…Личности с маниакальными наклонностями нельзя [дать] так терроризировать шесть миллионов человек (количество населения Кыргызстана. – Ред.)… Он нас тащит в гражданскую войну. Маньяков надо предупреждать, он один, а нас много», – говорила тогда экс-депутат парламента КР.

С учетом сложившейся практики, когда суды рассматривают иски по защите чести и достоинства президента без его участия, Джакупова публично направила ему десять острых вопросов. В примечаниях к ним юрист подчеркивает, что все ее слова, за которые она подвергается преследованию, основаны на высказываниях самого президента и официальных данных о нем.

Ниже приведены вопросы экс-депутата и выдержки из ее комментариев к ним.

О праве на выражение своего мнения

«Институт омбудсмена (организатор «круглого стола». – Ред.) – конституционный орган, «круглый стол» – легальное мероприятие, свобода выражения мнений гарантирована действующей Конституцией», – подчеркивает юрист.

Про личную месть Атамбаева журналистам

В иске Генпрокуратуры говорится, что Джакупова обвинила президента Атамбаева в злоупотреблении должностным положением, что юрист считает «личными домыслами генерального прокурора».

В качестве аргумента она напоминает, что 24 марта 2017 года президент на прямой вопрос: «Отзовете ли вы иски?» – заявил, что не простит журналистов, так как из-за них умерли его мама и брат. Дословно: «Пять лет терпел, время прощать прошло».

О влиянии президента на суды в Кыргызстане

В своей речи 24 марта 2017 года Атамбаев об исках против СМИ говорил: «Радио «Свобода» вынесет хорошие уроки», «Я лучше деньги с этих исков нашим журналистам отдам или в онкологию детскую».

«Слов «если выиграю» нет, но есть однозначное утверждение: «Отдам деньги», – подчеркивает юрист. По ее мнению, это указывает на абсолютную уверенность Атамбаева в своей победе.

О высказываниях президента о поправках в Конституцию Кыргызстана

Автор открытого письма напоминает президенту выступления, в которых он признавался, что инициатором поправок в Конституцию является лично он.

В частности, 31 октября 2016 года, вручая квартиры милиционерам, Атамбаев говорил: «…Поэтому вношу изменения в эту Конституцию. Кто знает, вдруг снова какой-нибудь сумасшедший придет…»

Кроме того, в парламенте на всех уровнях законопроект отстаивал заведующий отделом Аппарата президента.

О вопиющих системных нарушениях прав человека в Кыргызстане.

Требование прокуратуры «признать несоответствующим действительности обращение или призыв» юрист назвала нонсенсом.

«Я призываю участников «круглого стола» переписать резолюцию – прокурор требует это признать недействительным. Я обращаюсь к омбудсмену, призываю его совершить благие действия в рамках полномочий – прокурор требует это признать недействительным. Я призываю юристов не нарушать закон, не попустительствовать – прокурор опять просит признать это недействительным. Как суд может удовлетворить подобную просьбу вопреки здравому смыслу и элементарной логике?» – написала президенту Джакупова.

Ссылаясь на отчет генпрокурора за 2016 год, экс-депутат и юрист отмечает, что органы прокуратуры провели более девяти тысяч проверок, по результатам которых привлечены к дисциплинарной ответственности более шести тысяч человек.

Далее автор письма приводит выдержку из Указа президента Атамбаева № 215 от 12 ноября 2013 года: «Существенным препятствием на пути развития страны является системная коррупция, обусловленная коррупционным построением системы функций и полномочий государственных органов и их должностных лиц. Наиболее проблемные коррупционные схемы сложились в судебной, правоохранительной, финансовой, регистрационной, энергетической и образовательной системах».

О словах «маньяк» и «личность с маниакальными наклонностями»

«Слово «маньяк» употребляю в значении, взятом из словарей: «Маньяк – человек, одержимый манией, навязчивой идеей, упрямо следующий какой-нибудь мысли или цели», – поясняет Джакупова. Юрист подчеркнула, что не она, а генпрокурор страны Индира Джолдубаева связала психопатологические симптомы с личностью президента.

Об ответственности журналистов за публикацию публичных выступлений

Как отмечают медиаюристы, согласно законодательству Кыргызстана, журналист не несет ответственности за цитирование публичных высказываний. Джакупова подняла и другой аспект вопроса.

«Мне совершенно непонятно, в связи с чем по данному иску генеральный прокурор привлекает в качестве соответчиков журналистов Дину Маслову и Нарына Айыпа. Если бы они некорректно привели мои слова, то истцом должна быть я, но не генпрокурор», – написала юрист.

О причастности президента к двум госпереворотам

«Однако в авторстве двух революций Вы сами признались президенту Российской Федерации во время его последнего визита, не так ли? Правда, позже, 24 марта, Вы признались в том, что это была не совсем удачная шутка», – напоминает экс-депутат парламента.

Свержение власти в Кыргызстане случалось дважды за годы независимости: в марте 2005 года и апреле 2010-го. В обоих случаях бывшие президенты Акаев и Бакиев бежали из страны.

О противоречиях в законодательстве и просьбе Атамбаева

Джакупова отмечает, что с 2003 года «бесчисленное количество раз» вносились поправки в Конституцию, полномочия органов прокуратуры постоянно урезались с целью прекращения преследования граждан органами прокуратуры. Однако Закон «О гарантиях деятельности президента…», согласно которому генпрокурор инициирует иски в защиту президента, не соответствует новой Конституции.

«Согласно законодательству, в случае выявления подобных противоречий должны работать нормы Конституции прямо и непосредственно, как Основного и высшего закона в иерархии нормативно-правовых актов», – написала Чолпон Джакупова.

О проявлении чувств и эмоций

«Вы всерьез полагаете, что решением суда сможете ликвидировать мнения или прекратить испытывать чувства?» – задается вопросом юрист, обращаясь к президенту.

Юрист отметила, что никогда не скрывала своего критического мнения и в период правления предыдущих президентов страны «высказывала свою критику открыто и честно – с трибуны парламента, на страницах газет…»

«И никогда ни один Ваш предшественник не предъявлял незаконных претензий по этому поводу, вменяя мне в вину наличие таких эмоций, как сарказм, ирония или негативное отношение».

Она также напомнила Атамбаеву о времени, когда активисты выходили на многочисленные митинги в поддержку Атамбаева, делали шаржи на тогдашнего президента Бакиева, очень жестко выступали, а СМИ все это транслировали.

«Даже тогда в отношении СМИ Бакиев не демонстрировал такого навязчивого постоянства в преследовании, как Вы – против Zanoza.kg и журналиста Нарына Айыпа», – написала юрист, напомнив о пяти исках за два месяца, поданных против СМИ и оппонентов президента.

«Алмаз Шаршенович, надеюсь, внимательно ознакомившись с моим письмом, Вы согласитесь с обоснованностью моих доводов. Вполне возможно, они Вас разозлят еще более, хотя я, поверьте мне, совершенно не преследую цели опорочить лично Вас или нанести урон Вашей репутации. Зачем мне это делать в отношении уходящего политика? Я в очередной раз верю в искренность Ваших обещаний уйти безвозвратно», – написала Джакупова, имея в виду многократные заявления Атамбаева о намерении покинуть пост президента по окончании определенного конституцией срока.

Она заранее выразила признательность за предоставление ответа на каждый поставленный вопрос. Согласно закону чиновник или госорган должен ответить на такие запросы в течение двух недель.