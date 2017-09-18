Фавориты президентской гонки в Кыргызстане создали тандем

Омурбек Бабанов и Бакыт Торобаев идут на президентские выборы вместе, обещая реформы и превращение КР в одну из наиболее быстроразвивающихся стран мира.

Накануне вечером бывший премьер-министр Кыргызстана Омурбек Бабанов и лидер парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев создали тандем и теперь идут на президентские выборы, назначенные на 15 октября, в одной команде.

Их роли в случае победы распределятся следующим образом: Бабанов становится президентом, а Торобаев – премьер-министром.

Исторический день

Предложение об объединении исходило от Бабанова. А подписание соглашения о создании тандема состоялось в торжественной атмосфере на малой родине Торобаева – на переполненном стадионе южного города Джалал-Абада.

«Мы поняли, что наши идеи и ценности совпадают, что мы обязаны стать единой и сильной политической силой», – сказал Торобаев, выступивший первым. Он назвал этот день «важным событием в истории Кыргызстана».

По словам Торобаева, главные вопросы, которые объединили двух политиков, – это необходимость конституционной реформы, сокращение расходов на госаппарат, реальная судебная реформа, борьба с коррупцией и безработицей, «которые тянут страну в болото».

Омурбек Бабанов, в свою очередь, заявил, что «этот день нужно вписать в историю страны золотыми буквами».

В случае победы на выборах, а в ней члены тандема уверены, первый указ президента Бабанова будет направлен на то, чтобы за шесть последующих лет Кыргызстан занял место в десятке самых быстроразвивающихся стран мира.

Планы амбициозные

«Мы построим железную дорогу с Китаем, и вы будете ездить в Бишкек поездом, – сказал Бабанов джалалабадцам. – …Введем двойное гражданство с Россией, чтобы наши мигранты имели возможность избираться депутатами и работать в госслужбе [в Кыргызстане]. Мы создадим новые рабочие места и за шесть лет вернем наших мигрантов домой».

Для достижения этих целей, как рассказал Бабанов, первые пять лет новые субъекты предпринимательства будут освобождены от налогов.

Государство будет выдавать 6-процентные кредиты сроком на 3 года. Он пообещал повысить зарплату учителям и медикам, а также пенсии и пособия – в два раза.

«Пришло время сказать «нет» всему старому, прошу вас поддержать нас 15 октября 2017 года и проголосовать за обновления и серьезные реформы», – призвал избирателей кандидат в президенты.

Старые друзья

Экс-премьер-министра, лидера влиятельной парламентской фракции «Республика – Ата-Журт», 47-летнего Омурбека Бабанова и лидера фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыта Торобаева, которому всего 44 года, относят к новому поколению политиков.

Имея большие финансовые ресурсы, в 2010 году они создали новую партию «Республика» и получили в парламенте 23 мандата из 120.

В 2015 году Торобаев участвовал на выборах уже со своей партией «Онугуу-Прогресс», а Бабанов с лидером «Ата-Журт» Камчыбеком Ташиевым создал новое политическое объединение: «Республика – Ата-Журт».

Обе партии прошли в парламент, получив, соответственно, 13 и 28 депутатских мандатов.

Неприятный «подарок»

В минувшие выходные дни провластные телеканалы страны основное эфирное время посвятили президенту Алмазбеку Атамбаеву, 17 сентября отмечавшему свой 61-й день рождения.

Дикторы сообщали, лидеры каких стран поздравили Атамбаева, затем шли длинные сюжеты о его заслугах перед народом Кыргызстана.

Но о создании тандема Бабанов – Торобаев государственные каналы не проронили ни слова.

Телеканал НТС, реальным владельцем которого является Омурбек Бабанов, вел прямую трансляцию со стадиона.

Тандем Бабанов – Торобаев получился сильным не только из-за огромных финансовых ресурсов двух кандидатов, но и потому, что оба политика имеют свой устойчивый электорат.

В условиях устоявшихся традиций трайбализма в Кыргызстане важным фактором является и то, что они представляют и север (Бабанов), и юг (Торобаев) страны.

Этот фактор учел и Атамбаев: назначил в главы правительства северянина Сапара Исакова после выдвижения кандидатом в президенты своего бывшего премьера южанина Сооронбая Жээнбекова.

Однако ни тот, ни другой пока не успели набрать достаточного политического веса и выглядят бледно перед участниками нового тандема.