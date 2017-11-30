Граница Кыргызстана и Казахстана будет открыта!

Президенты Сооронбай Жээнбеков и Нурсултан Назарбаев встретились сегодня в Минске и пришли к консенсусу по вопросу границы.

Главы государств прибыли в Минск для участия в юбилейной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Первоначально президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков не планировал встречаться с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым из-за плотного графика.

Однако потом – все-таки нашел время для решения проблемы блокады, которая уже стоила Кыргызстану половины процента потенциального роста ВВП.

На двусторонней встрече президенты обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, в том числе вопросы по урегулированию ситуации на кыргызско-казахской границе.

«Мы поговорили с Нурсултаном Абишевичем обо всех существующих вопросах и пришли к единому решению, — заявил журналистам по итогам встречи Сооронбай Жээнбеков. — Есть «дорожная карта», правительства двух стран работают, в течение декабря завершим работу в этом направлении. На границе установим совместный контроль. Все вопросы двустороннего сотрудничества будут решены».

В свою очередь Назарбаев поздравил своего коллегу со вступлением в должность президента и подчеркнул, что братские и добрососедские отношения между двумя странами будут укрепляться.

Касательно ситуации на границе он отметил необходимость принятия дорожной карты, над которой работают правительства двух стран. На днях рабочие группы должны встретиться.

Он добавил, что до принятия указанной карты граница будет временно открыта.

Уже полтора месяца на границе Кыргызстана и Казахстана стоит многокилометровая очередь большегрузов. Она скопилась после того, как казахстанская сторона усилила контроль на границе.