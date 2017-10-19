Казахстану и Кыргызстану теперь нужна «Дорожная карта»

Казахстан с утра 19 октября возобновил пропуск автомашин и граждан из Кыргызстана, но для полной нормализации ситуации на границе страны разработают «Дорожную карту».

На контрольно-пропускном пункте (КПП) «Кордай» со стороны Бишкека сегодня уже нет километровых очередей из автомашин. А также толп из сотен людей, часами ожидающих прохождения паспортного и таможенного контроля.

Корреспондент Ц-1, приехавшая на границу «Кордай» примерно в 12 часов дня, рассказывает, что в очереди стояло шесть автомашин, которые довольно быстро двигались в направлении казахстанского поста «Ак-Жол» в Алматинской области.

Водитель первой в очереди машины кыргызстанец Женишбек Садабаев рассказал, что вчера ждал более четырех часов, а затем, не выдержав, развернулся и уехал. Сегодня его ожидание длилось менее часа.

Но уже через минуты количество машин в очереди выросло до 15.

Находившийся рядом продавец Шукуралы Бакасов прокомментировал наплыв тем, что многие люди, не сумевшие пересечь границу накануне, вернулись, услышав, что проезд снова открылся.

«Вчера машины стояли в очереди в два ряда, – говорит он, – сегодня стало гораздо лучше».

Накануне вечером в столице Казахстана Астане находился премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков. Он прибыл для встречи с казахстанским коллегой Бакытжаном Сагинтаевым и решения вопроса пересечения границы между странами.

Политики двух стран в узком и расширенном формате обсудили вопросы пограничного, транспортного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, а также таможенного и налогового администрирования с учетом норм и правил Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил у себя на странице в Facebook Исаков.

«По итогам встречи договорились с 00:00 часов 19 октября обеспечить приоритетный порядок пересечения кыргызско-казахстанской государственной границы для физических лиц с личным багажом, регулярных пассажирских рейсовых автотранспортных средств, легкового автотранспорта и порожних грузовых автотранспортных средств», – пишет далее премьер-министр Кыргызстана.

Для решения оставшихся вопросов двустороннего экономического сотрудничества и взаимодействия премьер-министры двух стран договорились создать рабочую группу, которая в пятидневный срок должна разработать совместную «Дорожную карту».

После принятия «Дорожной карты» стороны обязуются обеспечить неукоснительное выполнение достигнутых договоренностей, направленных на недопущение нарушений установленных норм и правил, сообщает далее Сапар Исаков.

Как все началось

Казахстан усилил контроль на границе с Кыргызстаном 10 октября в соответствии с якобы запланированным графиком в преддверии выборов президента Кыргызстана, состоявшихся 15 октября.

Граница практически была закрыта для кыргызстанских товаров, поставляемых на рынок Казахстана, а пропуск граждан и автомашин затягивался на часы и даже сутки.

Наблюдатели в обеих странах склонны считать, что Казахстан отреагировал на выпад кыргызстанского лидера Алмазбека Атамбаева в сторону президента РК Нурсултана Назарбаева, сделанный в Бишкеке до выборов главы государства, а затем в день голосования.