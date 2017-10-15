Когда будут известны результаты выборов президента Кыргызстана

Избирательные участки в КР, где сегодня идет голосование за 11 кандидатов в президенты, закроются в 20 часов, и ЦИК может известить о результатах…

Цифровые урны, установленные на 2375 избирательных участках по всему Кыргызстану, позволяют подсчитывать результаты голосования почти немедленно после завершения выборов.

По данным Центральной избирательной комиссии, выборы в стране продолжатся с 8 утра до 20 часов по местному времени. И, возможно, к 21 часу будут оглашены предварительные результаты.

Корреспондент Ц-1, побывавший с утра на избирательном участке, расположившемся на территории Бишкекского гуманитарного университета (БГУ), рассказывает, что избирателей было много. Особенно студентов.

Умай Арыкбаева говорит, что проголосовала за фаворита гонки, лидера партии «Республика» 48-летнего Омурбека Бабанова.

«Я голосовала за Бабанова, хотя ранее планировала поддержать другого кандидата, но за два дня до выборов поменяла решение.

Мне кажется, он – тот, кто реально борется, скажем, я ему доверяю больше…» – говорит она в интервью Ц-1.

На данном участке зарегистрировано около 1,5 тысячи кыргызстанцев, имеющих право голоса, к 10 утра из них проголосовали 104 человека.

Сюда же пришел голосовать один из трех фаворитов гонки – лидер партии «Ак-Шумкар» Темир Сариев.

По предварительным опросам, он занимает третью строчку рейтинга, перед ним – лидер «Республики» Омурбек Бабанов (первое место) и кандидат от Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) Сооронбай Жээнбеков (второе).

В интервью журналистам Сариев сказал, что в случае поражения сумеет признать это, так как в стране нужно вырабатывать политическую культуру, выражающуюся в уважении итогов выборов.

По его мению, предварительные итоги выборов должны быть в уже в 8:45 вечера.

На сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кыргызстана можно в течение дня следить, какой процент избирателей проголосовал, также можно узнать их возраст и пол.