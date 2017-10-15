Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Кыргызстан

    Когда будут известны результаты выборов президента Кыргызстана

    Избирательные участки в КР, где сегодня идет голосование за 11 кандидатов в президенты, закроются в 20 часов, и ЦИК может известить о результатах…

    Голосование за президента КР в Бишкеке; фото: Ц-1
    Голосование за президента КР в Бишкеке; фото: Ц-1

    Цифровые урны, установленные на 2375 избирательных участках по всему Кыргызстану, позволяют подсчитывать результаты голосования почти немедленно после завершения выборов.

    По данным Центральной избирательной комиссии, выборы в стране продолжатся с 8 утра до 20 часов по местному времени. И, возможно, к 21 часу будут оглашены предварительные результаты.

    Корреспондент Ц-1, побывавший с утра на избирательном участке, расположившемся на территории Бишкекского гуманитарного университета (БГУ), рассказывает, что избирателей было много. Особенно студентов.

    Голосовании на одном из 300 дополнительных участков Кыргызстана в Бишкеке; Ц-1
    Голосовании на одном из 300 дополнительных участков Кыргызстана в Бишкеке; Ц-1

    Умай Арыкбаева говорит, что проголосовала за фаворита гонки, лидера партии «Республика» 48-летнего Омурбека Бабанова.

    «Я голосовала за Бабанова, хотя ранее планировала поддержать другого кандидата, но за два дня до выборов поменяла решение.

    Мне кажется, он – тот, кто реально борется, скажем, я ему доверяю больше…» – говорит она в интервью Ц-1.

    На данном участке зарегистрировано около 1,5 тысячи кыргызстанцев, имеющих право голоса, к 10 утра из них проголосовали 104 человека.

    Один из дружинников- наблюдателей в Бишкекском гуманитарном университете; Ц-1
    Один из дружинников- наблюдателей в Бишкекском гуманитарном университете; Ц-1

    Сюда же пришел голосовать один из трех фаворитов гонки – лидер партии «Ак-Шумкар» Темир Сариев.

    По предварительным опросам, он занимает третью строчку рейтинга, перед ним – лидер «Республики» Омурбек Бабанов (первое место) и кандидат от Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) Сооронбай Жээнбеков (второе).

    В интервью журналистам Сариев сказал, что в случае поражения сумеет признать это, так как в стране нужно вырабатывать политическую культуру, выражающуюся в уважении итогов выборов.

    Темир Сариев на участке в БГУ; фото: Ц-1
    Темир Сариев на участке в БГУ; фото: Ц-1

    По его мению, предварительные итоги выборов должны быть в уже в 8:45 вечера.

    На сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кыргызстана можно в течение дня следить, какой процент избирателей проголосовал, также можно узнать их возраст и пол.

    Источник:Ц-1
    Темы: Алмазбек Атамбаев, Бишкек, Выборы президента КР - 2017, Выборы президента Кыргызстана
    Теги: Бишкек выборы президента в Кыргызстане Кыргызстан Омурбек Бабанов Сооронбай Жээнбеков
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Люди

    Кто он – уходящий президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев?

    Выпад Атамбаева против Назарбаева, проталкивание на выборах своего кандидата и преследования журналистов, пишущих об исламизации КР, заставляют внимательнее взглянуть на этого политика.

    Кыргызстан

    Выбор редактора
    Люди

    Кто он – уходящий президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев?

    Выпад Атамбаева против Назарбаева, проталкивание на выборах своего кандидата и преследования журналистов, пишущих об исламизации КР, заставляют внимательнее взглянуть на этого политика.

    Кыргызстан
    Криминал

    О происхождении богатства дочери диктатора – Лолы Каримовой-Тилляевой

    Деньги, нажитые на коррупционных схемах и налоговых льготах, вознесли младшую дочь покойного президента Узбекистана на вершину светской жизни Запада, говорится в расследовании журналистов The Black Sea.

    Мир

    Новости из Кыргызстанa

     Люди

    Кто он – уходящий президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев?

    Выпад Атамбаева против Назарбаева, проталкивание на выборах своего кандидата и преследования журналистов, пишущих об исламизации КР, заставляют внимательнее взглянуть на этого политика.

    Кыргызстан