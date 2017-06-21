Кыргызский Верховный суд оправдал семерых силовиков, обвиненных в пытках

Адвокат пострадавшего от издевательств милиционеров намерен обжаловать решение Верховного суда Кыргызстана об их оправдании.

В общественном фонде «Центр защиты прав человека «Кылым Шамы» Ц-1 сообщили, что защитники кыргызстанца Улана Самат уулу, который обвиняет силовиков в применении пыток, намерены обратиться с жалобой в Комитет по правам человека ООН на решение Верховного суда от 20 июня.

Признание выбили пытками?

27-летний Улан Самат уулу, житель села Кара-Добо Кадамжайского района Баткенской области, ныне отбывает 20-летний тюремный срок по обвинению в убийстве. Он утверждает, что признательные показания из него выбили путем избиения и издевательств.

Три года назад парня задержали сотрудники ОВД в его районе и обвинили в жестоком убийстве 37-летней Динары Юсуповой, совершенном 8 марта 2014 года. Женщине было нанесено 11 ударов железной трубой по голове.

Родным задержанного о его местонахождении сообщили лишь через два дня после задержания. Парень утверждает, что сотрудники милиции 40 раз надевали ему на голову пакет, имитируя удушье, поливали холодной водой и били дубинкой, чтобы добиться признания в преступлении.

В Кадамжайской районной прокуратуре, куда он подал жалобу на применение пыток, долгое время отказывались возбудить уголовное дело по этому поводу.

Адвоката осужденному предоставила правозащитная организация «Кылым Шамы». Как подчеркивает Азиза Абдирасулова, руководитель общественного фонда «Кылым Шамы», адвокаты не пытаются доказать невиновность Улана:

«Убивал он или нет, я этого не знаю, – говорит она в комментарии для Ц-1. – Хочу лишь сказать, что с первых минут задержания должны соблюдаться права кого бы то ни было, чтобы потом не было сомнений в результатах следствия».

Жалоб на пытки — много

Описанный случай – далеко не единственный, когда кыргызстанские силовики, обвиняемые в применении пыток, избегают наказания.

По словам начальника отдела Генеральной прокуратуры КР Бакыта Кетиренова, в 2016 году зарегистрировано 435 обращений граждан по фактам пыток и жестокого обращения. Однако по результатам рассмотрения этих жалоб возбуждено всего 33 уголовных дела.

Об этом Кетиренов сообщил вчера на «круглом столе», посвященном Международному дню поддержки жертв пыток, который ежегодно отмечается в мире 26 июня.

Генпрокуратура Кыргызстана признает факты пыток в отношении задержанных со стороны сотрудников МВД. Она отмечает, что 96% случаев пыток совершается в органах милиции. Но видимых результатов в борьбе с пытками нет.