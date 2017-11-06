Омурбек Бабанов – новый политэмигрант или политузник Кыргызстана?

Стоит ли Омурбеку Бабанову, кандидату в президенты КР, проигравшему выборы, возвращаться домой, где его ждет уголовное дело и ненависть первых лиц страны?..

Уголовное дело против Омурбека Бабанова, лидера партии «Республика», занявшего второе место на прошедших 15 октября выборах президента Кыргызстана, было возбуждено 4 ноября.

В день возвращения президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева из краткосрочного отпуска на курортах индийского Гоа.

Расследование против 48-летнего Бабанова, за которого проголосовали треть избирателей страны – 33,49%, будет вести Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

Политика обвиняют в призывах к насильственному изменению конституционного строя и возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды.

Генпрокуратура КР нашла и повод: выступление Бабанова во время предвыборной кампании 28 сентября в узбекской махалле «Амир-Тимур» (микрорайон «Он-Адыр») в Оше, на юге страны.

Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, кандидат в президенты «высказал мнение об ущемлении прав лиц узбекской национальности, о якобы существующем национальном неравенстве в стране и давлении на лиц узбекской национальности со стороны государственных органов, после чего призвал их активно сопротивляться данному положению».

Филолого-политологическая экспертиза установила, что в речи Бабанова содержатся призывы к межнациональной вражде и свержению действующей власти. Судебно-экспертная служба вынесла заключение, что в опубликованном в СМИ выступлении нет признаков монтажа.

Мудрость победит…

Свою позицию на уголовное дело Бабанов изложил на странице в Facebook, где написал, что возбужденное против него дело – это произвол со стороны правоохранительных органов, возбудивших «абсолютно надуманное политическое уголовное дело».

«Там все шито белыми нитками, и это известно каждому из нас, – пишет Бабанов. – К сожалению, мне так и не дали возможность реализации всех реформ, которые бы не позволяли такой произвол».

Затем политик выражает надежду на мудрость власти, что они одумаются и признают свою ошибку. «Иначе в стране установится автократия, от которой так много лет мы стремились уйти!» – предостерегает Бабанов.

В настоящее время лидер «Республики» находится за пределами Кыргызстана. По данным Ц-1, он отбыл в краткосрочный отпуск в Италию, где и узнал о возбужденном деле.

Его соратникам уже приходится опровергать слухи, что политик сбежал. Экс-министр иностранных дел, депутат фракции «Республика» Руслан Казакбаев заявил, что Бабанов находится не в бегах, а в России, на профилактическом лечении, и намерен вернуться на родину.

Посадят или нет?

Это стало одним из самых популярных вопросов в социальных сетях. Мнения пользователей разделились 50 на 50.

Некоторые эксперты не исключают, что Бабанова арестуют у трапа самолета, и советуют не возвращаться в страну.

Часть политологов склоняется к мнению, что серьезных последствий для опального политика не будет, а уголовное дело возбуждено «в профилактических целях».

До начала выборов президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев был готов проголосовать за Бабанова. Если бы Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК), лидером которой он является, не выдвинула бы кандидатуру Сооронбая Жээнбекова.

Уже в ходе выборной кампании Атамбаев резко изменил свое мнение и заявил, что Бабанов является едва ли не врагом народа, которого «не посадили сейчас, дабы не было инсинуаций».

Победивший на выборах Жээнбеков на теледебатах пообещал, что после выборов начнет «борьбу с коррупцией и с Бабановым».

Экс-кандидат в президенты Кыргызстана Адахан Мадумаров, занявший третье место, заявил Ц-1, что доказательной базы против Бабанова у Генпрокуратуры КР и ГКНБ нет.

И проблема не в том, что сказал Бабанов, а в том, «что об этом подумали и как его слова интерпретировали власти».

Генеральный директор аналитического центра «Стратегия Восток–Запад» Дмитрий Орлов считает, что при открытом процессе (в Кыргызстане в последнее время почти все суды над оппозиционерами проводятся в закрытом режиме) любой адвокат «легко раскатает все доводы обвинения».