Партия президента Кыргызстана мстит бывшему соратнику?

Бывший пресс-секретарь президента и депутат Жогорку Кенеша Кыргызстана Жанар Акаев – под угрозой уголовного дела после критики власти за иски против независимых СМИ.

У каждого в прошлом были грешки, о которых в нужный момент можно вспомнить. Похоже, это правило, в которое верит власть Кыргызстана и которое намерена широко использовать для расправы над критиками и врагами.

Былое, явное или выдуманное, всплыло наружу и требует наказания теперь в отношении 30-летнего Жанара Акаева, журналиста по профессии, успевшего поработать в должности пресс-секретаря президента Алмазбека Атамбаева и побывать депутатом парламента от его Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК).

Возбудить уголовное дело против Акаева требует бывший сотрудник прокуратуры города Оша (юг Кыргызстана) Канжар Кадыралиев, сам находящийся под судом по статьям «Хулиганство», «Вымогательство» и «Самоуправство».

Уголовное дело против Кадыралиева было возбуждено еще в 2014 году, в его бытность сотрудником Ошской прокуратуры.

В ходе разбирательств его дела в Октябрском районном суде города Бишкека Кадыралиев заявил, что экс-депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев некогда вымогал у него и его родственников деньги.

По словам подсудимого, журналист якобы брал деньги у заявителей против Кадыралиева, чтобы организовать в прессе «черный пиар» против прокурора. Затем будто бы Акаев стал вымогать деньги напрямую у подследственного, обещая взамен остановить поток негативной информации о нем.

Адвокат Кадыралиева Икрамидин Айтикулов 2 апреля заявил, что Генеральная прокуратура страны обязана решить вопрос о возбуждении уголовного дела против Акаева по показаниям его подзащитного.

Они обвиняют Акаева в «использовании своего служебного положения» и «в оказании давления на судей», обещая свое содействие в случае возбуждения уголовного дела.

На эти заявления Генеральная прокуратура Кыргызстана пока не реагировала.

Похожий сценарий

По словам самого Жанара Акаева, речь идет о репортаже «Кто остановит «черных»? («черными» в Кыргызстане называют представителей преступного мира. – Прим. ред.) в рубрике «Неудобные вопросы» в эфире радио «Азаттык».

Репортаж был опубликован в октябре в 2014 года. Пресс-секретарем президента страны Жанар Акаев стал позже, в феврале в 2015-го.

А уже в октябре 2015 года Акаев стал депутатом парламента от СДПК – партии президента Атамбаева, которая ныне формирует коалицию парламентского большинства.

Комментируя ситуацию в СМИ Акаев отметил, что, будучи корреспондентом радио «Азаттык», он сделал репортаж, «не обладая никакими полномочиями, кроме журналистких».

По его мнению, Канжар Кадыралиев просто пытается всеми способами избежать ответственности.

Сам Кадыралиев на вопрос судьи, почему он ранее нигде об этом не заявлял, ответил, что «сейчас время пришло об этом говорить». Но почему именно сейчас – не прояснил.

Угроза уголовного дела, нависшая над Акаевым, напоминает дело арестованного в феврале лидера оппозиционной партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, которого обвиняют в корупции и мошенничестве по заявлению некоего бизнесмена из России Леонида Маевского.

Последний недавно вспомнил, что в 2010 году Текебаев якобы взял у него 1 млн долларов взамен на право управления пакетом акций одного из крупнейших операторов мобильной связи.

Депутат не боится

Судя по его комментариям, Жанар Акаев также не исключает такую возможность развития событий.

«Обвиняемый в грабежах, бандитизме и рэкете, Канжар Кадыралиев своей клеветой в отношении меня хочет понравиться власти. И я не удивлюсь, если этой ситуацией воспользуются те, кому я не нравлюсь. Но я продолжу бороться за свой народ и за справедливость. Они и прежде не смогли ни запугать, ни подкупить меня. И в этот раз у них ничего не выйдет», – сказал он.

Молодого депутата Акаева исключили из состава фракции СДПК недавно, после его участия в акции протеста против миллионных исков Генпрокуратуры Кыргызстана против независимых СМИ и журналистов о клевете против президента.

Лидер фракции СДПК Иса Омуркулов открыто заявил, что взгляды депутата уже давно не совпадают с взглядами фракции.

По закону лишить мандата депутата фракция или партия не может.

Еще ранее лично президент Атамбаев высказывал упреки в адрес Акаева «в недостойном поведении», подчеркнув, что СДПК помогла ему стать депутатом.

При этом Атамбаев в ходе ежегодной пресс-конференции с участием сотен местных и зарубежных журналистов, комментируя позицию вокруг депутата Жанара Акаева, назвал его «балашкой» (уничижительный вариант слова «ребенок»).

До этого Акаев сказал в адрес президента, что последний свои недостатки всегда оправдывает вражескими выходками экс-президентов и их сторонников.

Кто такой Канжар Кадыралиев?

На юге Кыргызстана семью Кадыралиевых знают как представителей криминального мира. Один из членов семейства – Санжар Кадыралиев, бизнесмен и депутат парламента, был застрелен у подъезда своего дома в 2009 году.

Спустя четыре года его убийцу приговорили к пожизненному лишению свободы, но друга покойного, подозреваемого в качестве организатора убийства, суд оправдал.

Позже депутатом парламента стала сестра покойного – Ыргал.

В 2014 году Генпрокуратура возбудила уголовное против сотрудника прокуратуры города Оша Канжара Кадыралиева по статьям «Хулиганство», «Вымогательство» и «Самоуправство».

Он скрывался от следствия, но в марте 2015 года, будучи в розыске, сам явился в суд. Сначала суд отправил его в СИЗО-1 в городе Бишкеке, но позже выпустил под домашний арест.