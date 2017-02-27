Политики в Кыргызстане реагируют на арест Текебаева

В ноябре этого года в Кыргызстане состоятся выборы президента, один из главных оппонентов власти – Омурбек Текебаев арестован, оставшиеся политики тревожатся за стабильность.

Политики и общественные деятели Кыргызстана с воскресного утра живут одной новостью – арестом 26 февраля в аэропорту Бишкека при возвращении домой лидера оппозиционной партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева.

Он взят под стражу сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана по обвинению в коррупции и мошенничестве. Сообщается, что накануне политик подвергся восьмичасовому допросу, который завершился только в 21 час.

Со вчерашнего дня государственные телеканалы Кыргызстана, наплевав на «презумпцию невиновности» и «тайну следствия», крутят ролики с признанием российского предпринимателя Леонида Маевского, который утверждает, что передал в 2010 году Текебаеву (тогда заместителю председателя самопровозглашенного временного правительства КР) 1 млн долларов за допуск к управлению ЗАО «Альфа Телеком» с последующей продажей.

«Свои обязательства Текебаев так и не исполнил, а полученные денежные средства возвращать отказался, угрожая физической расправой в случае предъявления каких-либо требований и распространения информации о состоявшемся факте», – говорится в распространенном сообщении Генпрокуратуры Кыргызстана.

СДПК – «за», остальные – «против»

Некоторые политики Кыргызстана уже высказали свою позицию относительно ареста Текебаева, поддержали эту меру в основном депутаты из Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК), которую возглавляет президент Алмазбек Атамбаев, хотя и там нашелся один, кто высказался «против».

Молодой депутат из партии президента осудил этот арест и призвал парламентариев собраться на экстренное заседание и обсудить данный вопрос.

Против ареста депутата выступил и его давний оппонент, лидер депутатской фракции «Республика – Ата Журт» Омурбек Бабанов, хотя несколько лет назад он попрощался с креслом премьер-министра именно «благодаря» Текебаеву.

Однако в прошлом году прошли слухи, что эти два оппонента, возможно, пойдут на президентские выборы в тандеме.

«Вопрос относительно задержания в аэропорту – считаю это излишним. Думаю, Текебаев осознаёт все предъявляемые ему обвинения и готов к сотрудничеству со следствием. Наверное, именно поэтому он прилетел, а не остался за рубежом. Призываю все стороны двигаться исключительно в правовом поле…» – сказал Бабанов журналистам, комментируя арест Текебаева.

«Необоснованно жестко»

Лидер депутатской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев, которого пророчат на пост президента, считает, что в отношении политика такого уровня, как Омурбек Текебаев, спецслужбы применили «необоснованно жесткие меры».

Он выразил обеспокоенность «нагнетанием политического противостояния между силовыми органами и депутатами фракции «Ата-Мекен».

Экс-премьер-министр Темир Сариев в связи с этим сделал официальное заявление, где говорится, что в последние несколько месяцев Текебаев находился в жесткой конфронтации с президентом Атамбаевым.

«Поэтому выдвинутые обвинения и задержание Текебаева, хотим мы того или нет, имеют политическую окраску», – написал политик.

Тревога за стабильность

Обращаясь к президенту страны, экс-премьер-министр сказал следующее: «Алмазбек Шаршенович, вы президент страны. И прежде всего вы заинтересованы в сохранении мира и стабильности в обществе. Надеюсь и призываю вас к тому, чтобы стабильность в стране не была нарушена…».

Темир Сариев, который также является одним из потенциальных кандидатов в президенты, отметил, что «действия правоохранительных органов и судебное решение будут приняты народом Кыргызстана только, если народ будет уверен в твердом соблюдении законов страны».

Сегодня суд должен рассмотреть вопрос избрания меры пресечения в отношении задержанного.

От решения суда может зависеть, в каком направлении страна пойдет с этой весны – времени года, которое обычно в Кыргызстане сопровождается различными политическими событиями.

Предыдущие два переворота, которых в Кыргызстане называют революциями, произошли в марте 2005-го и апреле 2010 года. В обоих случаях президенты бежали из страны. Первый – Аскар Акаев – проживает в Москве, другой – Курманбек Бакиев – в Минске.

После референдума

В декабре 2016 года в Кыргызстане состоялся референдум по изменению статей Конституции, который инициировал президент Атамбаев.

Результаты всеобщего голосования позволили действующему главе государства закрепить в Основном законе положение, что следующий президент страны не сможет снять с работы его кадры, не получив для этого одобрение двух третей парламента.

Оппозиция усмотрела в этом желание Атамбаева править страной после ухода с поста (в этом году в Кыргызстане должны состояться президентские выборы), обвинив его в узурпации власти.

Атамбаев воспринимал критику очень болезненно и нервно.

Спустя пару недель после референдума, 26 декабря 2016 года, Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении экс-генпрокурора, ныне депутата парламента от «Ата Мекен» Аиды Саляновой.

Ее обвиняют в злоупотреблении должностным положением за то, что продлила адвокатскую лицензию приближенному к сыну беглого второго президента Кыргызстана Курманбека Бакиева.

Чуть позже, 17 февраля 2017-го, уголовное дело возбуждено против второго атамекеновца – экс-министра юстиции Алмамбета Шыкмаматова. Обвинение: коррупция и служебный подлог.

Проверка коснулась всех

Кроме того, 21 февраля Генеральная прокуратура запросила у Государственной налоговой службы сведения об уплате налогов с 2005 года по сегодняшний день родственниками указанных депутатов.

Генпрокуратура объяснила это тем, что такой отчет нужен для межведомственной комиссии. В список внесены родители, братья и сестры, супруги и дети депутатов – всего 26 человек. Среди них оказались восьмилетняя дочь Текебаева и его 86-летняя мать.

Алмамбет Шыкмаматов и Аида Салянова уже побывали на многочасовых допросах в ГКНБ. Парламентарии заявляют, что власти преследуют членов «Ата Мекен» по политическим мотивам.

Подготовка к «выборам» преемника?

Выборы президента Кыргызстана должны пройти в ноябре 2017 года.

Согласно Конституции, нынешний глава государства не может в нем участвовать: президента в Кыргызстане выбирают только на один срок.

Тем не менее наблюдатели отмечают, что Атамбаев, несмотря на свои неоднократные заявления о том, что не будет готовить себе преемника, все же позаботится, чтобы на этот пост не пришли его оппоненты, главным из которых являлся Омурбек Текебаев.