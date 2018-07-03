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    Сооронбай Жээнбеков поцеловал сына находящегося в бегах оппонента

    3 июля президент КР Сооронбай Жээнбеков на церемонии вручения золотых сертификатов выпускникам школ поцеловал Нурэмира Бабанова, сына своего оппонента Омурбека Бабанова, находящегося «в бегах» за границей.

    Сооронбай Жээнбеков и Нурэмир Бабанов; фото: Спутник-Кыргызстан, Табылды Кадырбеков
    Сооронбай Жээнбеков и Нурэмир Бабанов; фото: Спутник-Кыргызстан, Табылды Кадырбеков

    По результатам общереспубликанского тестирования золотые сертификаты вручаются лучшим выпускникам школ, имеющим право на бесплатное обучение в любом вузе страны. В этом году в государственной резиденции президента в «Ала-Арче» такие документы из рук главы государства получили 59 школьников.

    Омурбек Бабанов был главным оппонентом Жээнбекова на выборах президента Кыргызстана в октябре прошлого года. Он занял второе место и набрал почти 34% голосов.

    Во время предвыборных дебатов Жээнбеков пообещал Бабанову, что в случае своей победы начнет борьбу с коррупцией именно с него.

    В настоящее время Бабанов находится за пределами Кыргызстана, где на него возбуждено уголовное дело. Правда, не по коррупционным статьям, а за «возбуждение национальной вражды».

    Следствие посчитало, что Бабанов, выступая перед электоратом на юге страны, выразил мнение об ущемлении прав этнических узбеков и призвал их к активной борьбе против дискриминации по национальному признаку.

    Темы: Выборы в Кыргызстане, Кыргызстан, Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков
    Теги: Бабанов Жээнбеков Кыргызстан
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