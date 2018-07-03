Сооронбай Жээнбеков поцеловал сына находящегося в бегах оппонента

3 июля президент КР Сооронбай Жээнбеков на церемонии вручения золотых сертификатов выпускникам школ поцеловал Нурэмира Бабанова, сына своего оппонента Омурбека Бабанова, находящегося «в бегах» за границей.

По результатам общереспубликанского тестирования золотые сертификаты вручаются лучшим выпускникам школ, имеющим право на бесплатное обучение в любом вузе страны. В этом году в государственной резиденции президента в «Ала-Арче» такие документы из рук главы государства получили 59 школьников.

Омурбек Бабанов был главным оппонентом Жээнбекова на выборах президента Кыргызстана в октябре прошлого года. Он занял второе место и набрал почти 34% голосов.

Во время предвыборных дебатов Жээнбеков пообещал Бабанову, что в случае своей победы начнет борьбу с коррупцией именно с него.

В настоящее время Бабанов находится за пределами Кыргызстана, где на него возбуждено уголовное дело. Правда, не по коррупционным статьям, а за «возбуждение национальной вражды».

Следствие посчитало, что Бабанов, выступая перед электоратом на юге страны, выразил мнение об ущемлении прав этнических узбеков и призвал их к активной борьбе против дискриминации по национальному признаку.